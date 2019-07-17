產品設計簡潔兼全球一體化成弱點？　無印良品可以點出招？

提起無印良品，總會記起其半透明的塑膠筆盒，或透明的鉛芯筆。縱使產品設計簡約，卻是其產品特色，並成功吸引追隨者對品牌予高度評價。近年該品牌在亞太區發展相當迅速，在香港多個商場均見到其分店。那麼公司生意應該相當好？可是其母公司良品計劃，早前公布今年3至5月財季業績時，卻出現利潤按年大減31%至65億日圓，是2014年起5年來首次下跌。加上產品設計容易遭到抄襲，管理層正就有問題尋求突破之道。

《彭博》與良品計劃總裁松崎曉進行訪問，他指出在發展業務時，亦要實踐公司的哲學。在過去4年，他帶領無印良品已在多個地區開設分店，包括進軍印度及瑞士市場。他期望在2030年時，可以將無印良品落戶全球主要城市，讓消費者購入產品可以在日常使用。

近年迅速拓展海外市場

無印良品成立於1980年，當時以平價售賣有破損的冬菇打響名堂。其後發展多項產品，如文具。初期品牌在海外發展速度較緩慢，至1991年時才在倫敦開設首家海外分店；踏入新禧年在海外擴展步伐加快，並在2012年加快在中國市場發展。

在海外市場業務帶動下，良品計劃的收入較2012年增加一倍至4,000億日圓，當中海外市場貢獻為40%。

就如上文所述，無印良品產品設計簡約，兼且是日本本土銷售的產品，與海外市場銷售的產品一致，可謂擁抱全世界。但是報道指出，其簡約設計的產品，成為同業抄襲對象。加上因為關稅等問題，促使公司產品海外市場銷售的售價，仍較本土銷售貴。就以一本筆記簿為例，在日本售價為315日圓或2.92美元，可是在中國市場，售價卻為25元人民幣3.64美元。

無印良品產品相累多元化，文具﹑家具均有提供。（視覺中國）

增加在地生產比例

那麼無印良品如何應對相關挑戰？一橋大學國際企業戰略研究院MBA項目副教授藤川佳則指出，該品牌必須著力降低產品售價，以滿足全球不同消費者需要。

報道指出無印良品將會推動更多產品進行在地生產，預料明年在印度的門店，將會推出200項在當地生產產品，同時增加在東南亞地產，以降低成本。公司亦在今年9月，於中國成立產品研發辦公室，以了解中國市場消費趨勢。往後無印良品的產品，不會再全面國際化，惟會繼續利用日本本土高質原材料，以製作美容產品。

有分析員指出，無印良品的問題在於銷售的產品種過多，未來要作出取捨。

對於公司未來，松崎曉相信可以採取措施讓無印良品扭轉現時局面，並期望在2030時價值可以較現時回升。