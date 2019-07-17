金發局料新股交割時間最快年內縮短　百威亞太擱置上市屬個別事件

全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）的亞洲業務百威亞太（原上市編號：1876），於周日宣布擱置上市，除了令港股失落這隻潛在全球集資王，亦再引發市場對散戶抽新股需「現兜兜」入飛的討論。金融發展局董事會成員陳翊庭表示，當局於2014年建議縮短新股交割時間，據了解監管機構已有方案，期望今年內準備落實。

料百威亞太擱置上市屬個別事件

百威亞太IPO期間凍資超過380億元，雖然投資者可取回入飛資金，但涉及的孖展利息卻付諸東流，引起市場關注。陳翊庭於記者會上指出，對百威亞太擱置上市感可惜，但相信只屬個別事件，近日亦不斷有企業遞交上市申請，當中亦不乏外國企業。

她又指，對比起其他市場，港股的新股交收時間偏長，當局早於2014年已提倡縮短「T+5」的交收周期，港交所（0388）及證監會及後一直進行相關工作，但由於技術問題複雜及牽涉大量持份者，而遲遲未能落實。但她透露，據悉兩間監管機構去年就提出解決方案，預計今年進入落實階段。

李律仁（中）坦言，金發局設立亞洲金融學院的工作進度，較原定時間表落後。（李澤彤攝）

亞洲金融學院成立進度落後

此外，由金融管理局牽頭成立的金融學院，於6月底正式成立，惟金發局去年倡議設立的亞洲金融學院，卻遲遲未有風聲。金發局主席李律仁承認，該工作的進度較原定時間表落後，原因是局方將精力集中於公司化轉型及人才招聘。金發局成員黃元山則指，亞洲金融學院現時處於概念驗證（Proof of Concept）階段，正檢討不同方案的可行性。

問及亞洲金融學院與金融學院的定位有何分別，黃元山解釋稱，亞洲金融學院針對香港及香港以外的普羅大眾及專業人士，覆蓋範圍較闊，亦期望採用較創新手法，解說與金融創新相關的議題，藉此營造香港國際金融中心的品牌。

此外，陳翊庭提到，因應本港企業關注網絡安全議題，計劃就此提出建議，協助港府設立機制提高相關保障，而金發局亦關注到亞洲區財富管理行業的轉變，擬發表針對家族辦公室的政策倡議，現已成立專案小組，有望於數月內推出報告。