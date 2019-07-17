【新股消息】清晰醫療申上市　主打微笑矯視手術　香港市佔第一

再有眼科診所準備上市，由藥明康德（2359）持股20.83%的清晰醫療集團，早前已向聯交所遞交上市申請，集團在2014年引入SMILE微笑矯視，去年來自SMILE的收益佔據市場份額近55%，為全港第一。

說到眼科股，不得不提去年初上市的希瑪眼科（3309），由招股價2.9元計，上市5日飆至高見19.9元。消息指，集團與希瑪各有側重，希碼為一家綜合性眼科中心，旗下醫生專注不同眼疾專科；而集團以矯視服務為主，旗下醫生除有各自專科，亦全部可進行SMILE的微笑矯視服務。

消息又指，希瑪上市後未曾跌穿招股價2.9元，有助提升投資者對清晰醫療集團的信心。

希瑪去年有49.2%收益來自內地，消息指，集團僅一成為內地客，並以治療老花為主，主要因香港較內地更流行進行「多焦距人工晶體置換術」，又認為股東藥明康德可助集團拓展內地市場，在內地有人脈，本身是全國政協常委的主席胡定旭亦可給予意見。

清晰醫療在港有兩間醫療中心，分別位於中環和旺角，佔地7400及6000平方尺。（區嘉俊攝）

預期SMILE市場高速增長

本港SMILE微笑矯視市場規模，在2014至2018年的複合年增長率達110%，消息預期，由於SMILE較LASIK矯視（角膜切割激光矯視手術）的感染風險要低，藉醫美市場續增長下，預期SMILE市場未來會維持高速增長。

消息又指，集團SMILE收費約26,000港元，過往3年未曾加價，預期收費在未來兩年亦會徘徊在相關水平，故收益會依靠市場規模去增長。至於內地顧客傾向在當地公立醫院進行SMILE，較少為此手術專程到港，而內地收費約為18,000至20,000元人民幣。

消息指，香港每年產出15名新眼科醫生，集團目標每年聘請3至4名眼科醫生，2016年至今，集團並無流失眼科醫生。另外，SMILE儀器約需500萬元一部，醫生培訓最快兩周可施手術。

SMILE佔集團3分2收益

據招股文件，集團於2017年至2018年，分別錄得淨利潤546.1萬元及2,664萬元，按年增長387.8%；收入分別為6,240.3萬元及1.26億元，按年增101.6%。去年，來自SMILE的收益為8,870萬元，即佔集團收益約3分2。

根據招股文件，集資所得款項將用於成立3間眼科醫療中心、與香港及中國一線或二線城市分別收購1至2間私營眼科健康護理機構及眼科相關醫療中心、診所或醫院、以及一般營運資金。