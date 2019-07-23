黑田東彥﹕考慮貨幣政策　會密切留意市場動盪對日本經濟衝擊

日本央行行長黑田東彥於國際貨幣基金會（IMF）研討會時指出，在引導貨幣政策時要密切留意全球不確定性加劇，及市場動盪對日本經濟帶來的衝擊。

他指出縱使自然利率已大幅下跌，惟央行無需要就自身透過額外貨幣寬鬆刺激經濟能力過於悲觀。

他又指出現時全球經濟不確定性持續加劇，致全球金融市場出現緊張；央行可以對各項風險因素進行研究，及了解經濟活動﹑物價及金融狀況的發展，以考慮政策成本與效率。

明言難長期實施寬鬆措施

黑田東彥自2013年4月上任，央行已推出多項寬鬆措施，當中包括質化及量化寬鬆（QQE）及負利率，以及債券孳息率管理，希望讓日本經濟持續增長及擺脫通縮。可是實施寬鬆措施多年後，外界正關注有關措施會否失效。他在研討會上指出，難以長期實施寬鬆措施，因為會對金融機構盈利能力造成衝擊。

縱使理論上央行可以透過承諾長期內實施寬鬆政策，影響人群行動及產生貨幣寬鬆政策的效果，可是人群的行為並無如理論般多變，特別是當前瞻性指引屬長線看法。

他又指出央行應該以長期利率為目標，屬值得考慮，可讓經濟增長維持較長時間，亦指出日本的經濟可供其他國家參考，明言是否成功控制長期利率曲線，關鍵在於在國債市場是否可以保持影響力，以及開發出有效控制國債孳息率的工具。