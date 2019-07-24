日本擬將南韓從「白名單」移除　韓方﹕將影響兩國經濟及安保關係

日本對南韓的貿易限制有機會升級。繼月初宣布對南韓就三款製作晶片及屏幕，作出出口管制後，日本政府有意將南韓從「安全保障出口白名單」。南韓指出日本政府的安排，缺乏法律依據及協商情況，要求日本取消有關計劃。

南韓產業通商資源部聲明指出，日本打算將南韓從「白名單」中移除，屬相當嚴重事件，對兩國安全國及經濟夥伴關係破壞。

南韓產業通商資源部長官成允模指出，這屬嚴重事件，並對兩國經濟夥伴的根基，以及已保持及發展逾60年的東北亞安全合作造成影響。他明言將南韓從「白名單」移除違反國際慣例，擔心對全球供應鏈及自由貿易產生嚴重負面影響。

日本政府於上周指出，會按貿易控制法將南韓從最低貿易限制國家的「白名單」中剔除，日本出口需要獲得許可後，方可以將個別用於武器的商品。日本政府將就上述修改，向公眾徵求意見，其後再作出決定，今日為公眾聽證會最後一日。

美科技企業發信冀兩國爭拗勿升級

隨著日韓兩國爆發貿易爭拗，包括高通及英特爾等的半導體行業協會等5個美國最大科技行業組織，向日本經濟大臣世耕弘成，及南韓貿易部長柳明熙發信，促請兩國衝突不要再升級。

有關組織指出，日﹑韓均是全球供應鏈的參與者，出口管制政策不透明﹑單方面變化將導致供應鏈中斷及發貨延遲，對兩國境內外運營的公司及員工帶來長期傷害。

此外《共同社》報道，正在瑞士日內瓦召開的世界貿易組織（WTO）總理事會會議，首日會議已在周二結束，有關日本政府對南韓出口管制的討論，會推遲至周三進行。

報道又指出，日本外務省經濟局長山上信吾會先聽取韓方主張，並會在此基礎上細緻地表達日方立場。