團體要求政府回購領展　小股東：賣場之外亦應多關注社區問題

領展（0823）今日舉辦股東大會，有團體現場示威，要求政府回購領展，並派員進場表達意見。有股東相信現時回購領展有一定難度，建議可以多關注商場出售以外的社區問題。

小股東：現回購領展有一定難度

股東林先生表示，已經持有領展數年，當年由大概60元買入。因為預期領展業績會向上，所以70、80元都有增持。他認為現時領展的資產價格已經相當高，現時政府想回購領展有一定難度。被問到對領展持續分拆物業出售，他表示作為一個領展基金持有人，對於公司幫助股東創造價值是一件好事，但建議領展賣場賺錢外，亦要留意背後的民生問題。

林生續稱，對於領展將用多少錢回購基金單位亦心存疑惑。林生稱領展有意將內地物業佔總資產比率，由大概13%增到20%。

領展股東會今早舉行，有小股東認為現時政府回購有難度。（梁鵬威攝）

有團體要求政府回購領展

另一方面團體領滙監察手持「領展賣場套現掠水、公屋市民商戶遭殃」標語及溪錢，到達大會會場抗議。

到場的領滙監察發言人表示，單是五名管理層及高層的薪酬及福利升幅已近兩成，五人合共取去1.3億元。 其中，行政總裁王國龍增幅最多，達17.7%，共7,826.5萬元。而代價是去年商舖整體續租租金調整率為22.5%，商場及街市租金分別上調21%及28.79%。

股東與示威人士對罵

進入會場的領滙監察成員則表示，未能在正常發問時間，提問有關問題，又被現場保安大力推撞離場。同時，又質疑為何領展要用香港人的錢去發展自己在大灣區的業務。領滙監察最後重申，要求政府回購領展。

社民連梁國雄及立法會議員區諾軒都有到場。現場不時有領展股東與示威人士及梁國雄對罵。有領展股東指罵示威人士是「垃圾」、「乞兒」。