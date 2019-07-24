外匯基金上半年投資收入　按年增近3.9倍至1708億元

外匯基金公布上半年投資表現，截至今年6月底止投資收入為1,708億元，按年增加388%。

其中債券投資收益為764億元﹑港股投資收益為203億元，其他股票投資收益為621億元，其他投資收益為125億元，非港元資產外匯蝕35億元。

去年上半年，債券投資收益為195億元，港股投資蝕34億元，其他股票投資蝕27億元，外匯投資收益為50億元，其他投資收益為166億元。

今年外匯基金會支付予財政儲備存款﹑政府基金及法定組織存款息率為2.9%，上半年相關費用為153億元及45億元，扣除有關費用後，外匯基金累計盈餘增加1,219億元。

截至今年6月底，外匯基金總資產為41,370億元，較去年增加821億元。

陳德霖﹕下半年投資環境充滿變數

金管局總裁陳德霖表示全球股市在去年第四季因中美貿易戰升溫而大幅下調，在本年初憧憬貿易糾紛降溫而顯著反彈。但在五月中美貿易談判又陷入僵局，股市再次出現調整，直至六月中美表示會恢復談判，同時市場預期美聯儲減息，股市再次上升，標準普爾500指數更創出歷史新高。恒生指數亦在上半年從年初的低位反彈約14%。債市方面，全球央行貨幣政策轉向寬鬆，外匯基金的債券組合錄得良好收益。

他指出展望下半年，投資環境仍然充滿變數。雖然中美兩國在六月底同意恢復貿易談判，但不應假設雙方必然能於短期內達成協議。另外，英國脫歐亦是非常重要的變數。一旦硬脫歐出現，將會為歐洲的經濟和金融市場帶來震盪。

他強調金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，有需要時調整防禦性部署，並持續多元化投資，以進一步提升外匯基金應對市場波動的能力。