【金管局換帥】余偉文10月接棒　維持金融穩定為首要工作

財政司司長陳茂波宣布，委任余偉文為金管局總裁，10月1日生效，以接替任滿退休的陳德霖。余偉文表示，上任的首要工作之一是維持香港金融穩定，以應對外圍的不明朗因素。

稱香港抗震力已大幅增強

余偉文會見記者時指，現時外圍市場存在大量不明朗因素，包括中美貿易糾紛、英國脫歐及美國息口前景等。但他認為，過去數年香港金融體系的抗震力不斷增加，銀行體系的流動性水平遠超國際標準，而外匯儲備的規模亦以倍數上升，相信有助維持本港金融穩定。

余偉文續指，上任後的另一大任務，將是加強香港金融平台的競爭力，以鞏固香港作為國際金融中心的地位。他又稱，過去中港於金融領域的合作已有不少成果，包括互聯互通、離岸人民幣業務等，協助香港可成為外資投資中國的橋頭堡，隨着粵港澳大灣區規劃綱要於2月出台，兩地將繼續探討合作空間。

續依據不同因素檢討樓市辣招

問及對於樓市「辣招」的取態時，余偉文回應指，金管局早前推出逆周期措施，目標是順應樓市周期，穩定本港銀行體系，局方未來會繼續視乎樓市走勢、成交、本地及環球經濟基調等因素，考慮是否調整相關措施。

此外，金管局昨日公布外匯基金公布上半年投資表現，期內投資收入為1,708億元，按年增加3.8倍。余偉文稱，現時市場瞬息萬變，亦有多項不確定性，難以預料下半年投資表現，但強調局方會以審慎態度管理外匯基金。