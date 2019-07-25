【金管局換帥】銀行界歡迎余偉文接任　王冬勝料其可勝任總裁一職

政府委任金管局副總裁余偉文，從今年10月1日接任為新一任金管局總裁，以接替任期屆滿退休。本港三大發鈔行均對任命表示歡迎，對余偉文的能力及經驗有信心。

王冬勝稱期待與余偉文合作

香港上海滙豐銀行有限公司副主席兼行政總裁王冬勝表示，余偉文不僅是一位優秀的管理人才，更是貨幣管理和對外事務方面的專家，其成績有目共睹，對他出任新一任金管局總裁有信心，期待與其團隊緊密合作。

渣打大中華及北亞地區行政總裁兼零售銀行業務及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，余偉文具備豐富的金融發展及監管經驗，相信他出任金管局總裁有利香港成為更穩健、更高效的國際金融市場。洪丕正亦稱，感謝陳德霖對香港金融體系及社會作出之貢獻，包括推動香港離岸人民幣業務發展、強化銀行風險抵禦能力、提升香港金融中心地位等。

中銀香港（2388）副董事長兼總裁高迎欣稱，余偉文長期擔任金管局多項要職，具有豐富的金融專業和管理能力，在推動香港成為全球離岸人民幣業務樞紐、促進國際及區域金融合作，以及管理外匯基金等方面作出貢獻，相信在其領導下，金管局將繼續促進香港銀行業穩健發展，鞏固和提升香港國際金融中心地位。

香港銀行公會亦發表聲明，歡迎政府該項任命。身兼渣打香港區行政總裁的銀行公會主席禤惠儀表示，相信金管局在余偉文的領導下，將帶領香港銀行業繼續鞏固國際金融中心的地位，維持穩健及具前瞻性的金融體系，並協助國家推動金融改革，期待繼續與金管局緊密合作，積極推動本港銀行業發展，把握粵港澳大灣區和一帶一路倡議等發展機遇。