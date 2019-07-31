華懋蔡宏興：香港「有起有落」　料旗下商場7月銷售回落

差餉物業估價署公布，6月份私人住宅售價指數報393.7點，按月下跌約0.78%，終止連續5個月升勢。

華懋集團行政總裁蔡宏興表示，受外圍不明朗因素，以及社會氣氛轉差等，樓價出現回落，但他對本港樓市有信心，認為香港「有起有落」，經歷過2003年「沙士」及2008年金融海嘯等後，香港經濟亦回復並繼續發展，強調自己與集團對香港有信心。

華懋集團行政總裁蔡宏興（左）表示，消費意欲下跌，預計7月營運數據會有回落。（許世豪攝）

料7月份商場零售銷售下跌

港府修訂《逃犯條例》後引發持續多日的示威活動。被問到今次事件，可否與「沙士」時的影響相提並論，他指不同的事件有不同影響，大家都希望香港未來有好的發展，重申會繼續投資。

他希望事件對市場影響愈短愈好，又認為香港社會是理性的。至於對旗下商場的影響，他指暫時未有7月數字，但消費意欲下跌，預計營運數據會有回落。

華懋集團位於將軍澳的商場翩滙坊今日開幕，冀成為將軍澳最大的教育中心。（許世豪攝）

將軍澳翩滙坊投資額逾5億

旗下位於將軍澳商場翩滙坊今日（31日）正式開幕，投資超過5億元。集團預料周末及假日平均人流達4萬人次、平日為2.5萬人次，人均消費約300元至1,200元。

蔡宏興表示，區內有逾百間中、小學及大專院校，商場會成為將軍澳最大的教育中心（Education Hub），亦會有不少餐飲店鋪，目前出租率約八成。租金方面，初時商戶會有租金優惠，不計分成的話全年基本租金收入約1.2億元。

對於示威活動已經遍地開花，未來將軍澳亦有示威，他認為香港人有不同訴求，相信不會有人刻意破壞，因此不擔心。