【滙豐業績】大班范寧辭任　專家憂下半年業務轉差：或賺息蝕價

滙豐控股（0005）今日公布中期業績，上半年列帳基準稅後盈利99.4億元（美元﹒下同），按年增長18%，普遍勝市場預期，並宣布擬斥資10億元回購股份。 但令市場大感意外的，是滙控同時宣布任職行政總裁僅一年半的范寧（John Flint）即日起離職，結束其大班生涯。雖然目前集團股息率高達6.5厘，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，受人事變動加上一連串外在不利因素拖累，滙控於今年下半年的業務或急轉直下，提醒「好息之徒」入市前要做好賺息蝕價的準備！

滙豐控股今日公布中期業績，但作風一向沉實穩重的「大笨象」竟爆出不少驚喜，除了較原定時間早近6小時「公布成績表」，更意外宣布大班人選換馬，自2017年10月獲委任為行政總裁的范寧辭職，接掌「獅子行」不足一年半，由環球工商金融行政總裁祈耀年（Noel Quinn）臨時頂上。

但管理層對於雙方「分手原因」並無詳細解畫，集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）僅稱，滙控需要作出改變，以應對愈見複雜並嚴峻的環球市場環境，觸發市場猜測。

料與董事會意見不一

內外因素夾擊之下，滙控股價跟隨大市大幅回調，全日下跌1.8%至61港元的9個月低位。林嘉麒坦言，自己對范寧突然辭職感錯愕，「過往滙控管理層離職會提前通知，而且對比起歐智華等前任CEO，范寧任期亦太短。」他估計，事件可能源於范寧與董事會意見不一，尤其范寧過去對表現欠佳的業務較有耐性，故此日後削減成本的速度或進一步加快。

范寧上任滙豐控股CEO不足一年半即離任，林嘉麒估計原因是他與董事會意見不一致。（路透社）

雖然大班寶座換馬，但林嘉麒相信，出於要穩住投資者預期的考慮，短期內滙控的發展方針不會大變，「控制成本、提升股東回報等目標，邊個坐落去CEO個位都差唔多，只係方法及推行速度可能有分別。」但他不諱言，范寧上場後各項核心業務均有改善，憂慮其下馬後管理層轉趨短視，影響長遠業務發展。

負面因素纏身 下半年業績或走樣

林嘉麒續指，在人事變動以外，滙控面對香港政局動蕩、英國脫歐以至美國減息多項不明確因素，下半年的業績表現或會急轉直下，「管理層都提到，有形股本回報率難於2020年前達到6%目標，其實整體展望屬負面，加上集團的最大金蛋香港面臨政治風險，未來業務憂慮會更大。」

林嘉麒稱，香港作為滙控的「金蛋」業務，倘本地政治問題長期未獲解決，或影響集團盈利。（高仲明攝）

不過滙控業績報告中「苦中的一點甜」，是集團計劃於短期內進行總值10億元的股份回購，或可支撑股價向上。但林嘉麒預料，回購為股價帶來的支持相當有限，「過往滙控回購都幫唔到太多，而且有CEO離任、下半年經惡化兩大負面因素困擾，相信區區10億（美元）回購只能作為股價緩衝。」

前景不明朗 入市或賺息蝕價

前景不容樂觀，但滙控以現價計，股息率高達6.55厘，對不少「好息之徒」而言仍有頗大吸引力。林嘉麒就提醒，雖然滙控的派息政策不會因范寧離任而變更，但鑑於業務前景不明朗，入場時需要做好「賺息蝕價」的準備，「始終外圍經濟太多變數，短期內滙控股價有機會繼續尋底。」

他建議，投資者可於股價回落至55港元，即股息率升至7厘時買入，原因是過去滙控股息率每逢升至7厘，股價均有一定反彈，但就不鼓勵投資者短炒，認為水位非常有限。