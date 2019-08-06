【投資攻略】恒指曾挫750點　8月累瀉1800點　專家籲揸現金莫估底

中美貿易戰繼續升級，繼美元兌人民幣匯率「破七」，美國商務部昨晚（5日）宣布將中國判定為匯率操縱國。恒生指數今日曾直插754點，惟及後在人民幣從低位回升帶動，收復大部分失地，並一度重上26000點關口，收市報25976點，跌175點（0.67%）。 多場風波夾擊之下，港股走勢有如過山車。正榮金融業務部副總裁郭家耀預料，市況仍會繼續大幅波動，建議投資者瞄準兩個指數關口分段吸納股份。帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治則稱，本港經濟受社會事件影響，自言對股市前景「睇唔通」，呼籲大家「現金為王」不宜貿然估底。

本港股市踏入8月可謂多災多難，先有美國總統特朗普（Donald Trump）上周警告於9月對中國進口貨加徵關稅，觸發上周五（2日）恒指急挫600點。及至本周，有市民於昨日（5日）發動全港「三罷」，多區爆發警民衝突；同日人民幣匯價插穿7兌一美元關口，美國亦隨即宣布將中國列為匯率操縱國。

連串風波猶如一場完美風暴，恒指自8月至今短短6日，已下插1,801點（6.5%），接連失守26000至28000點三個整數關口。

郭家耀料大市續急劇波動

郭家耀指出，因應中美貿易關係急轉直下，人民幣匯率顯著下滑，預期市況會繼續大幅波動，難以預計升跌。留意到今日個別股票展現抗跌力，相信部分投資者在低息環境下，不介意短期波幅，趁局勢混亂反趁低吸納。他認為如個股未受貿戰影響，只要業績表現符合投資者預期，料增長仍可持續。

美國宣布將中國列為匯率操縱國，觸發港股一度大跌逾750點。（視覺中國）

籲散戶待回調分階段吸貨

他認為，現時情況未如去年般差，估計年初低位24896點將為較大支持位，建議散戶靈活投資，待市況調整至24500至25000點分注吸貨，較有值博率。他指，如投資者偏好持續派高息的股份，房托和公用股是保守之選，若追求高速增長股，可留意內地燃氣股、物管股、科網股等。

本港政局不穩，加上恒指連日狂瀉，不少投資者都感到恐慌，郭家耀指，市場情緒當然會影響投資者心理，但建議投資時要「抽離啲」，認真分辨那些股份收入會受到政局影響，如零售或租貸業務較多的，影響就會較大，「唔使對成個市況好悲觀，好多股份的收入來源仍然好穩定。」

本港近日政局動蕩，但郭家耀認為投資者無需過份悲觀，可挑選不受影響的股份。（資料圖片）

郭思治料港股續反覆向下

帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治表示，今日恒指急彈純屬技術性反彈，投資者不宜過份憧憬，「港股始終跌得太急，由上周高位27754點，跌到今朝低位25397已經足足2,357點，稍為喘定些少好正常。」雖然今日恒指一度從低位反彈逾600點，但他認為相比起早前跌幅，反彈只算「小意思」，相信後市仍會反覆不明。

問起港股前景，郭Sir慨嘆稱「完全睇唔通」，原因是市場太多變數，「香港仲有大量社會事件，零售業做唔到生意，旅遊業又受影響，香港政府又無辦法面對，睇唔到幾時先會解決。」他認為，若然香港第三季GDP繼續按季倒退，將技術上陷入經濟衰退，港股亦肯定「無運行」，加上中美貿易戰糾纏不息，至今仍未見明確出路。

郭思治表示，近日跌市是由社會事件帶來的經濟衝擊帶動，難以預測恒指底部。（資料圖片）

料港股跌浪首站見25000點

郭Sir續指，恒指今次跌浪的第一站將是25000點，但由於是社會事件衝擊實體經濟，日後港股仍會繼續反覆下跌，目前難以評估何處是底部，並坦言「呢啲市就唔好估底！」他建議，面對大市有如無底深潭，投資者最好「現金為王」，暫且按兵不動，「買少少博反彈就無所謂，大堆頭投資就無謂！」即使是被視為避險股的金礦股，郭Sir亦認為不宜沾手，並指目前市況變化極大，金價走勢亦隨之不停波動，投資者不應貿然入市。