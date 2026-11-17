補充鈣質｜補鈣方法｜鈣片推薦｜以為每日飲杯牛奶就不會骨質疏鬆？其實人體骨質在30歲後便會流失得愈來愈快，若飲食不均衡，單靠日常飲食往往難以達標！市面上的鈣片種類繁多，應該怎樣選擇？幾時食最好？有沒有副作用？《香港01》長者生活頻道「01金齡」已為大家整理好鈣片吃法、禁忌等資訊，詳情即睇下文！



人體骨質在30歲後便會流失得愈來愈快，單靠日常飲食並不足夠。（AI生成圖片）

補充鈣質｜鈣片是什麼？為什麼需要吃鈣片？

身體本身有鈣，為什麼還要靠「鈣片」額外補充？其實人體無法自行製造鈣質。雖然我們日常可從牛奶、板豆腐、黑芝麻及深綠色蔬菜等天然食物中攝取，但都市人往往難以單靠三餐吃足分量；當我們日常飲食攝取不足，導致血液中的鈣濃度下降時，大腦便會從骨骼中強制抽取鈣質來應急。久而久之，骨骼的密度就會流失，引發骨質疏鬆及脆性骨折。

除了日常所需，其實補足鈣質對中高齡人士及更年期婦女更有以下3大益處：

補鈣好處【1】預防半夜抽筋

根據美國克利夫蘭醫學中心資訊，鈣離子是維持神經信號傳導與肌肉正常收縮的核心電解質。步入中年後若體內缺鈣，容易在半夜引發小腿肌肉痙攣（抽筋）或莫名痠痛。

補鈣好處【2】鞏固牙齒健康

美國國家衛生院（NIH）的健康指引指出，定期補充鈣質與維他命D的老年人，其牙齒脫落的風險比一般人降低了50%以上。

補鈣好處【3】穩定情緒助眠

北美更年期學會（The Menopause Society）指出，鈣質在人體內扮演天然鎮靜劑的角色，負責穩定神經傳導與放鬆緊繃肌肉，配合鎂質一同攝取，能有效紓緩更年期常見的焦躁感及神經亢奮，從而達到改善睡眠質素、輔助入睡的效果。

定期補充鈣質與維他命D的老年人，其牙齒脫落的風險比一般人降低了50%以上。（Pixabay）

補充鈣質｜每日補多少鈣才足夠？不同族群黃金攝取標準

不過，單純補充鈣質並不足夠，若缺乏維他命D3及K2協助腸道吸收，以及維他命K2引導鈣質進入骨骼，吃進去的鈣質只能在血液中「漂浮」，無法轉化為骨質。根據骨質疏鬆症學會建議，不同年齡及族群對鈣質與維他命D的需求量有著明確的指標。

以19-50歲的族群為例，每日建議鈣攝取量為1,000mg。現實中，一杯250毫升的全脂牛奶大約只含275毫克鈣質。換言之，每日要飲足4杯奶才能達標，但以一般人來說，喝這麼多牛奶，負擔相當大，因此服用鈣片便變得十分重要。

不同族群鈣、維他命D、K2攝取標準 族群 每日建議鈣攝取量 每日建議維他命D攝取量（補充時建議選擇維他命D3） 每日建議維他命K2攝取量 19-50歲 1,000mg 600IU 目前醫學界未針對各年齡層訂定其攝取量。 50歲以上 1,000-1,200mg 600-800IU 50歲以上骨質疏鬆男性患者 ≥1,000mg ≥800IU 停經後的骨質疏鬆患者 ≥1,200mg ≥800IU

一杯250毫升的全脂牛奶大約只含275毫克鈣質。（Pixabay）

補充鈣質｜鈣片應如何選擇？副作用＋適合人群比較

既然補鈣如此重要，那又應該如何選擇適合自己的鈣片？市面上的鈣片主要分為「碳酸鈣」及「檸檬酸鈣」兩大類，選擇錯了不但影響吸收，更可能會導致便秘、胃脹！

鈣片種類【1】碳酸鈣（Calcium Carbonate）——價錢便宜、易便秘

碳酸鈣屬於鈣含量較高的鈣片（一顆約含500至600毫克鈣元素），價錢亦較為經濟實惠，是市面上最常見的款式。一般零售價大約在$90至$250不等，視乎品牌、包裝粒數及是否添加維他命D3等成分而定。

缺點：依賴胃酸分解及吸收。根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）的臨床建議，碳酸鈣必須隨餐服用才好吸收。而在胃酸分解過程中會產生二氧化碳，極易導致胃脹、打嗝及便秘。

適合人士：腸胃健康的年輕族群。

不適合人士：長者（普遍胃酸分泌較少）／長期服用胃藥人士

鈣片種類【2】檸檬酸鈣（Calcium Citrate）——腸胃好、中高齡首選

雖然本身鈣含量比例不及碳酸鈣（一顆約含200至300毫克鈣元素），但其人體吸收率卻較佳，由於不依賴胃酸吸收，因此不會引起胃脹及便秘問題。不過，其提煉技術要求較高，價錢相對略貴，市價一般約$150至$350不等。

缺點：含鈣率低，可能需要吞服多顆、或體積較大的膠囊錠劑。

適合人士：腸胃敏感、容易便秘的中高齡人士、長者及更年期婦女

不適合人士：

～腎病患者：據《美國腎臟疾病雜誌》（AJKD）研究，若將檸檬酸鈣與「含鋁胃藥」同時服用，檸檬酸會使腸道對鋁的吸收率暴增5至11倍，腎功能衰竭人士因無法有效排毒，或會導致鋁金屬在腦部積聚，引發鋁中毒，嚴重可致透析腦病變、失智與癲癇。

～吞嚥困難人士

腸胃敏感、容易便秘的中高齡人士、長者及更年期婦女，可選擇檸檬酸鈣。（freepik）

補充鈣質｜鈣片應該幾時食最好？怎樣吃？

除了要選對適合自己的鈣片之外，還要選對時間與份量。骨科醫生建議，服用鈣片應遵循以下2大法則：

【1】碳酸鈣——必須「隨餐或飯後即食」

由於碳酸鈣需要胃酸幫助溶解，因此必須在用餐時，或飯後一小時內服用，藉著胃部消化食物時分泌的胃酸來提升吸收率。

【2】檸檬酸鈣——適合「睡前服用」 補骨兼助眠

因為不依賴胃酸，檸檬酸鈣隨時服用都能吸收。《臨床內分泌與代謝雜誌》研究指出，人體在夜間睡覺時骨質流失速度最快，睡前補鈣不但能有效抑制骨質分解，更能發揮天然鎮靜劑的功效，放鬆神經並提升睡眠質素。

睡前補鈣不但能有效抑制骨質分解，更能發揮天然鎮靜劑的功效，放鬆神經並提升睡眠質素。（freepik）

補充鈣質｜鈣片有什麼禁忌？

綜合美國梅奧診所、國家衛生院（NIH）及心臟協會的研究指出，補鈣如果方法錯誤，不單無法吸收，更會加重身體負擔。以下4大補鈣禁忌切記要避開：

鈣片禁忌【1】單次吸收上限為500毫克

人體腸道單次吸收鈣質的上限大約只有500毫克，多出來的鈣質無法被吸收，只會隨尿液流失，甚至增加腸胃及腎臟負擔，因此建議將每日所需的劑量拆分成早、晚兩次服用。

鈣片禁忌【2】嚴禁與咖啡、濃茶及高纖食物同服

咖啡和濃茶中的草酸（Oxalate）及單寧酸（Tannin），會與鈣質結合形成不溶性的沉澱物，從而降低鈣質吸收率。建議喝完咖啡或茶後，至少隔開2小時才服用。

鈣片禁忌【3】切勿與鐵質（Iron）補充劑同時吞服

如果將鈣片與補血的鐵丸一同服用，兩者會互相干擾，導致兩種營養素都無法好好吸收。建議隔開至少2至4小時服用。

鈣片禁忌【4】不能只補鈣！缺乏D3及K2恐增心血管病風險

維他命D3及K2可協助腸道吸收鈣質，若缺乏維他命K2，鈣質更可能沉積在血管壁或軟組織中，增加血管鈣化及心血管病風險。因此，選購鈣片時建議挑選含有D3＋K2的複合配方。