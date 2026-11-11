富貴包如何消除？可致偏頭痛/呼吸不順4症狀+原因　專家教3步消除

富貴包｜富貴包如何消除？長者經常感到肩頸痠痛、頭暈頭痛，甚至摸到頸椎後方凸起了一大塊硬肉，很可能是俗稱「富貴包，英文：Dowager's Hump / Kyphosis」的頸椎勞損警號！一旦忽視，更會壓迫神經線引發手腳麻痺、偏頭痛或呼吸不順等問題。《香港01》「01金齡」為大家整理富貴包的成因、常見症狀及消除方法，幫老友記踢走肩頸痛！



富貴包是什麼？

「富貴包」在英文俗稱為「Dowager's hump」（即頸胸段後凸畸形或頸後脂肪墊）。在醫學上，「富貴包」是由於頸部長期姿勢不良，骨骼排列出現錯位，身體為了保護該處的關節，就會不由自主地囤積脂肪與軟組織，日積月累下便結成顯眼的硬塊。富貴包通常生長在頸椎與胸椎交界處（即第七頸椎和第一胸椎之間）。

富貴包通常生長在頸椎與胸椎交界處。（小紅書＠小魚媽媽的進修日常）

富貴包成因是什麼？3大壞習慣注意！

根據克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）以及哈佛醫學院的健康指引，「富貴包」並非一朝一夕長出來，而是長者日常不經意的壞習慣，加劇頸椎變形所致的。主要的壞習慣有以下3個：

富貴包成因【1】姿勢不良引發「烏龜頸」

不少長者看電視或看報紙時，頭部會不自覺地向前傾，加上寒背與圓肩，形成俗稱的「烏龜頸」，令頸後肌肉長期繃緊，加速富貴包成型。

富貴包成因【2】枕頭高度不當

睡眠時若選錯枕頭（過高或過低），會令頸椎在長達大半晚的睡眠時間內無法放鬆，失去原本健康的生理弧度，令富貴包愈積愈大。

富貴包成因【3】長期低頭玩手機

臨床上，頭部每前傾15度，頸椎受力從正常10-12磅急增至27磅，低頭60度時更達60磅（約27公斤）。長者經常低頭玩手機，會令頸椎承受比平時高出數倍的重量，加快軟骨磨損。

經常低頭玩手機，會令頸椎承受比平時高出數倍的重量。（電視劇《未生》劇照）

富貴包｜4大隱藏症狀！影響呼吸＋經常頭暈

富貴包不單只影響外觀，醫療機構梅奧診所（Mayo Clinic）的骨科指引指出，隨着頸後硬塊變大，肌肉長期處於繃緊狀態，甚至會壓迫周圍的血管與神經線，引發以下一連串健康問題：

1. 頸背疼痛：頸部及上背部經常感到沉重，甚至出現撕裂般的痛楚，轉動頸部時卡頓受限。

2. 頭痛耳鳴：頸椎錯位容易影響腦部供血，引致經常性頭暈、偏頭痛，甚至出現耳鳴。

3. 肩臂麻痺：當富貴包壓迫到頸椎神經根，麻痺和刺痛感會由肩膀一路延伸至手臂及手指。

4. 呼吸不順：嚴重的圓肩及寒背會連帶壓迫胸腔空間，除影響消化外，更會令肺部擴張受阻，導致長者呼吸不順。



頸椎錯位容易影響腦部供血，引致經常性頭暈、偏頭痛，甚至出現耳鳴。（AI生成圖片）

富貴包可以消除嗎？

要消除富貴包，必先判斷屬於哪個階段。富貴包主要分為兩大類，脂肪型（軟包）及骨骼型（硬包）：

脂肪型（軟包）：屬於初期表現，主要因為上斜方肌等肌肉筋膜慢性發炎，身體為了保護受壓部位而積聚脂肪，摸上去較軟，可透過改善姿勢及保守治療復原。

骨骼型（硬包）：屬後期表現，關乎到頸椎退化、骨質增生（生骨刺）以及脊柱關節變形，摸上去較硬，用力按壓甚至會有痛楚，難以單靠運動完全復原，必須尋求專業醫療介入。

富貴包｜4種治療方法 視乎嚴重程度

脂肪型及初期的富貴包可以透過非侵入性治療消除，但嚴重的骨骼型富貴包，則無法完全根治，不過仍可透過適當的醫療介入與姿勢矯正，顯著縮小外觀並大幅改善相關痛症。

如發現已患有富貴包，輕至中度患者建議先諮詢物理治療師、註冊中醫師或脊骨神經科醫生意見；若已嚴重到出現手部麻痺、劇痛等神經受壓症狀，或嚴重影響外觀，則應尋求骨科醫生或外科醫生評估狀況。現時有不同的富貴包醫療方案，患者可根據自身情況及醫生建議選擇最合適的治療方法：

富貴包治療方法 治療方案 治療方法 適用類型 療程時間 物理治療（非侵入式） 利用衝擊波、超聲波及手法復位，鬆解黏連組織及糾正頸椎。 脂肪型及初期骨骼型 數周至數月（視乎程度） 中醫針灸（微創） 針刺大椎穴，配合火針及推拿，疏通經絡、活血化瘀。 脂肪型及初期骨骼型 需長期調理 外科手術（侵入式） 透過局部抽脂或微創手術切除增生組織。 頑固脂肪型或影響生活的富貴包 約數周康復期，存在手術風險 脊醫正骨（非侵入式） 調整錯位的頸椎及胸椎，回復生理弧度。 骨骼型為主 數周至數月

富貴包矯正運動

針對初期的脂肪型富貴包（結構尚未完全硬化纖維化），長者可透過以下由約克維爾運動醫學診所（Yorkville Sports Medicine Clinic）建議的運動，進行矯正及緩解：

1. 收下巴運動：水平向後收縮下巴，停留3至5秒，重複10至15次。

2. 肩胛骨後收運動：夾緊雙側肩胛骨維持5秒，強化上背無力肌群。

3. 牆天使：背靠牆站立，雙臂自然垂在身體兩側。緩慢抬起雙臂，使其呈「Y」字形，然後彎曲肘部，使其呈「W」字形。

提提各位長者，在練習時如果出現任何頭暈、手臂發麻或頸部劇烈疼痛的現象，應立即停止動作，並尋求醫生或物理治療師的協助。

富貴包如何預防？

1. 避免長時間低頭玩手機、平板電腦等。若要使用這些產品，建議將手機拿高一些，或置於手機支架再放在桌上，讓頸椎曲度維持於中立位置。

2. 工作或閱讀時，建議每30分鐘便起身活動、舒展肩頸。

3. 坐電腦椅時，建議靠背，自然挺直背脊與頸部。



本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

