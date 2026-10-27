長者優惠｜免費聽力測試+$1500助聽器津貼　60歲可申請+報名方法

長者優惠｜長者聽力測試｜隨著年齡增長，長者或多或少都會出現聽力衰退、撞聾等情況，甚至乎需要佩戴助聽器以維持正常生活。想知道聽力有沒有問題？關護長者協會（CCAF）聯同香港理工大學護理學院，最近推出「60+聽覺護理服務」。計劃不但為長者提供免費聽力測試及專科診症，如有需要更可獲高達1500元的助聽器津貼。《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家整理了計劃的申請資格與報名詳情，有需要的長者記得及早報名。



長者聽力測試。（關護長者協會圖片）

當長者發現在嘈雜環境下，開始難以聽清楚別人的說話內容，總覺得身邊人說話「太細聲」，甚至開始把音量越調越大，都有機會是聽力衰退的跡象。長者為什麼會聽力衰退呢？當年紀漸長，內耳負責接受高頻聲音的毛細胞會退化或受損，從而出現聽力退化的情況。

關護長者協會CCAF聯同香港理工大學護理學院，推出「60+聽覺護理服務」，但凡是60歲或以上居家長者，並符合經濟條件，即可免費參與計劃，除了免費聽力測試及專科診斷，如有需要配戴助聽器，亦可獲最高$1,500津貼，及後亦有護理評估、線上訓練跟進聽力健康。

長者免費聽力測試｜申請資格是什麼？

參加者必須為60歲或以上的居家長者，並符合以下其中一項經濟條件：



1. 現正領取綜合社會保障援助（綜援）；或

2. 現正領取長者生活津貼（長生津）；或

3. 單身人士資產限額不超過415000元，及每月總入息不超過10900元。



長者免費聽力測試｜4大免費服務及支援內容

1. 免費聽力測試及專科診斷：由專業人員提供初步聽力篩查與詳細評估。

2. 助聽器津貼：經社工評估後，合資格長者最高可獲1500元助聽器購置津貼。

3. 護理評估及健康管理：提供個人化的護理評估與後續健康建議。

4. 線上訓練課程：提供為期12星期的「聽聰智明2.0」雙任務遊戲訓練，同步改善聽力與認知功能。



長者免費聽力測試｜報名方法及所需文件是什麼？

有興趣的合資格長者，可於關護長者協會官方網站填寫網上報名表格，或透過以下方式查詢及報名：

查詢電話：2330 6722

服務地點：九龍深水埗基隆街209號地下銀鈴醫護站

獲通知的參加者，必須於檢查當天攜帶以下文件正本完成登記：

1. 香港身份證。

2. 最近6個月內有效住址證明（如水費單、電費單或銀行月結單）。

3. 經濟證明（綜援紙，或最近3個月長生津銀行發放紀錄，或最近6個月申請人名下所有銀行戶口紀錄）。

參考資料：關護長者協會CCAF

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

