大快活優惠｜長者1招減$6！一連七日早午晚市都減+關愛咭申請教學

大快活優惠｜為配合11月15日的長者日，大快活推出「窩心優惠加碼」的推廣活動。長者於指定推廣期內惠顧大快活，出示「快活關愛長者咭」，即可減$6，優惠更是全日適用。即睇下文了解優惠詳情！



大快活又有快閃優惠！（官方圖片）

大快活優惠｜一連七日全單減$6

長者以往使用「快活關愛長者咭」，都可享有減$3的恆常優惠。而為了配合11月15日的長者日，大快活將於2026年11月13日至11月19日，一連七日推出「窩心優惠加碼」優惠，長者憑「快活關愛長者咭」點餐，付款時可享全單減$6。優惠更涵蓋早、午、茶、晚四個不同時段。

大快活一連七日推出「窩心優惠加碼」優惠活動。（Facebook@新·大快活討論區）

大快活優惠｜「快活關愛長者咭」申請方法

尚未申請大快活「快活關愛長者咭」的朋友，即睇以下申請教學！

網上申請方法：

長者只需準備長者咭或樂悠咭，拍攝長者咭或樂悠咭文件的正面及背面，並填寫簡單的資料，即可完成申請。關愛咭將以郵寄方式寄出。

「快活關愛長者咭」申請

現場申請方法：

長者本人帶同長者咭或樂悠咭，親臨大快活分店收銀處即可由店員即時辦理登記手續，完成後即可獲發咭並即時享用優惠。

大快活長者日優惠詳情

優惠推廣期限：2026年11月13日至11月19日

優惠詳情：長者憑「快活關愛長者咭」惠顧大快活門市，以單一發票計算，可享全單減$6。



本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

