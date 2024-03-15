Jeffrey魏浚笙千字文爆4招地獄式減肥　曾一日只飲6杯齋啡+薄荷糖

通宵達旦完成拍攝、控制飲食管理身形，做演員的辛酸，常人未必能夠感受到。近日，魏浚笙（Jeffrey）就被網民翻出多年前的片段，嚇窒網民直指男神形象崩壞。不過，男神未受一眾網民影響，更在社交平台發佈一連串被網民翻出的舊照和千字文，大方回應：「肥胖和水腫永遠都會是我一生要解決和對抗的命題」，原來男神都避不開踏上地獄式減肥之路！



IG截圖@jeffreyngai

近日，魏浚笙（Jeffrey）在其Instagram發帖分享了一連串被網民翻出的舊照，他指自己從小到大都是較肥胖的身形，「我由細肥到大，係癡肥嗰種基因嘅人，婆婆媽咪都係超大size，基因遺傳到了我」。

而為了減肥和祛水腫，他不惜憶述自己以往的苦功。自爆4招地獄減肥法，第一招：每天做運動、第二招：「碌」臉祛水腫、第三招：一整天完全不吃東西、第四招：每天飲4-6杯齋啡。除此之外，他都試過更加激進的方式減肥：「身邊工作人員都知道其實我只靠薄荷糖維持生命」。

Jeffrey更形容身體容易水腫的程度是「我是一吃東西，味精會上鼻，個鼻會更大」令他每日都必須自律戒口，再配合大量運動以保持最Fit身形。

而對於網民翻出多年前19歲的Jeffrey拍攝的片段，他亦指當時的自己因為有濕疹和出風癩，令原本就肥胖的他變得更加腫脹，直指「完全再上升到另一個層」。但無奈演員的責任就是身體不適都要頂硬上完成工作。而最後影片的製作更是要調節成灰色色調，以掩蓋當時起濕疹和風癩變得紅腫的他。

不過即將26歲的他，就指年紀越大，新陳代謝越慢，「若工作前偷吃了東西也已經不是去做運動飲兩杯咖啡就能立馬消瘦」令他從每日做一次運動增加到每日早晚都做運動。不過難免面部還是會水腫，Jeffrey就指早2天出席的活動「（面部）還是腫了。」

一路的辛酸令他有所感悟：「敏感的我也是我，從前肥腫難分的我也是我，很瘦輪廓好看的也是我，就好好擁抱著自己有這麼多的不完美，明星也是普通人，最重要就是愛自己。」更表示踏足在娛樂圈的他，「肥胖和水腫永遠都會是我一生要解決和對抗的命題」以視他作為演員的專業態度。更藉機許願希望日後可以拍攝一齣增肥和減肥後的主題電影，讓他「肥多次再減多次，然後再操過腹肌」。

Jeffrey大獲網民留言激讚：「就是欣賞你對自己的努力與要求，唔係個個都做到」、「只見到你由細靚到大，羨慕死人啦！」；更令粉絲心痛留言：「你要好好愛惜身體，唔好薄荷糖當飯食啦」、「工作咁忙咁攰仲要做咁多運動，擔心你個身體多啲」