父母對你說過最深刻的話是甚麼？有網民發帖表示，父母的一句「冇咁多點解」，令他變得不求甚解，影響了他一輩子。發文引起網民熱議，紛紛列出小時候聽過，而又被其深深影響的說話。



有網民在連登發文「你老豆老母講過乜影響你一生？」指自己小時候對事物好奇，不斷問媽媽「點解」，可是只換來媽媽的一句「點解點解冇咁多點解」，令他自此不敢追根究底，「讀書唔明都唔敢問」引起大量網民留言分享。不過當中亦有不少心靈雞湯，陪着他們成長。

父母對你說過最深刻的話是甚麼？

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常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。

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「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。最近有網民在連登發文，「日常粵語對話最常夾雜嘅英文詞語」，感嘆只有真香港人才聽得懂。以下呢22句講咗都唔覺的廣東話，唔知你又有冇feel ？

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