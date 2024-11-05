MissAV公佈2024年11月最受歡迎女優TOP20　松本一香榜首地位不保

撰文：爆檸哥
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MissAV2024年11月最受歡迎女優排名已公佈，今個月頭三位可說大執位！長佔榜首的松本一香終於坐不穩，今個月微跌，反而由一老將頂上！而另一長勝女優彌生美月也急跌，由上個月第四位跌至今個月Top 8。此外，今個月也有少入榜的女優打入20強，分別是水野朝陽、aika，永瀬ゆい。大家即睇排行榜！

松本一香終於掉下榜首位置。（IG@matsumoto_ichika_fans_club）

今次入圍第20位的水野朝陽，在2013年出道，屬較高身材的女優，她在2018年曾在X宣佈退出AV界，但在2020年11月又在YouTube發布影片宣布復出。由於她跟TVB明星林秀怡被指撞樣，故為網民認識，大家又覺得似唔似?

水疇朝陽（左）被指外貎似林秀怡（右）

2024年11月最受歡迎女優TOP 11-20

+5

TOP 20 水野朝陽

TOP 19 永瀬ゆい

TOP 18 木下日葵

TOP 17 藤森里穗

TOP 16 濱崎真緒

TOP 15 美谷千里

TOP 14 乙愛麗絲

TOP 13 黑川すみれ

TOP 12 渚光希

TOP 11 篠田優

2024年11月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 森日向子

TOP 9 aika

TOP 8 彌生美月

TOP 7沙月惠奈

TOP 6 倉本すみれ

2024年11月最受歡迎女優TOP 1-5

+1

TOP 5 美園和花

TOP 4 波多野結衣

TOP 3 松本一香

TOP 2 森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

TOP 1 大槻響

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