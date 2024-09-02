MissAV公佈2024年9月最受歡迎女優TOP20　22歲美少女強攻入第3位

MissAV2024年9月最受歡迎女優排名已公佈，今個月有人歡喜有人愁， 早前狀態大勇曾打入top 5的森日向子已跌出十大；一直在20強內，引退一年的三上悠亞也跌出榜外。此外，名單中有幾個較少入榜的名字加入，其實今年22歲，有「美少女天花板」之稱號的石川澪更一入榜即成三甲，可謂強勢登榜！



石川澪一入榜即成三甲！(IG@ishikawa._.mio)

八月才剛出席完「TRE台北國際成人展」的日本AV女優石川澪現年 22 歲，IG 吸引超過 20 萬粉絲們關注。她 19 歲以「普通女大學生」之勢出道，以顏值高和燦爛笑容被形容為AV界中的美少女天花板，高中時期還曾經擔任啦啦隊經理，風靡日本和台灣。

2024年9月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

TOP 20 美谷朱里(美谷朱音)

TOP 19 藤森里穗

TOP 18 篠田優

TOP 17 木下日葵

TOP 16 渚光希

TOP 15 東條夏

TOP 14 伊藤舞雪

TOP 13 楪可憐

TOP 12 森日向子

TOP 11 吉根柚莉愛

2024年9月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 沙月惠奈

TOP 9 森澤佳奈 (飯岡佳奈子)

TOP 8 乙愛麗絲

TOP 7 沙月芽衣

TOP 6 河北彩伽

2024年8月最受歡迎女優TOP 1-5

TOP 5 彌生美月

TOP 4 倉本すみれ

TOP 3 石川澪

TOP 2 美園和花

TOP 1 松本一香