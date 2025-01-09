MissAV公佈2025年1月人氣女優TOP20　魷魚遊戲AV版加持她攻入三甲

MissAV2025年1月最受歡迎女優排名已公佈，在S1「20週年共演計畫」中出現過的24名女優當中，本鄉愛、奧田咲、Miru都新打入20強，驚喜現身的一線女優河北彩伽更再次奪冠，而近日引起熱話的魷魚遊戲AV版，女主角美園和花也氣勢如虹，大家即睇排行榜！



美園和花參演魷魚遊戲AV版《鮑魚遊戲》(網上圖片)

今年25歲的美園和花，2018年以SOD旗下品牌「青春時代」的新人身份出道，有指生於香川縣的她，當年在鄉村長大，高中時騎著50CC的電單車上學，當日下海其實是為賺錢交學費。她起初跟AV商只簽拍3部作品，最後決定留在AV界長線發展，深受老司機歡迎的她，多次入圍MISSAV頭三甲位置。

美園和花早前拍攝的魷魚遊戲AV版《鮑魚遊戲》更鬧出笑話，有份在《魷魚遊戲2》男扮女裝飾演跨性別特種兵的朴成焄，一時錯手在IG限動公開share了AV版《鮑魚遊戲》封面，惹來全球爆笑，不少非AV友都人肉搜尋該片，或許因為這樣令美園和花由上月第五位，一躍升去第二位。

2025年1月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

TOP 20 森日向子

TOP 19 楓ふうあ

TOP 18 川越にこ

TOP 17 うんぱい

TOP 16 波多野結衣

TOP 15 奧田咲

TOP 14 新井リマ

TOP 13 沙月惠奈

TOP 12 倉本すみれ

TOP 11 石川澪

2025年1月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 乙愛麗絲

TOP 9 石原希望

TOP 8 三上悠亞

TOP 7彌生美月

TOP 6 Miru

2025年1月最受歡迎女優TOP 1-5

TOP 5 清原みゆう

TOP 4 松本一香

TOP 3 本鄉愛

TOP 2 美園和花

TOP 1 河北彩伽