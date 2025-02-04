MissAV公佈2025年2月人氣女優TOP20 最強AV女新人王出道即奪冠
撰文：爆檸哥
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MissAV2025年1月最受歡迎女優排名已公佈，當大家以為石川澪因被MISSAV「懲罰」免廣告而地位有所提升，Sorry大家都估錯喇！在最新的排行榜中石川澪反而20強不入，更由上月11位急跌至25位，而最令人驚喜的是，被譽為「千年一遇」的J級20歲寫真女星瀨戶環奈，首出新作即奪冠，真是來勢洶洶！
瀨戶環奈仍未出道時一眾老司機已先興奮，形容她是千年一遇，AV達人「一劍浣春秋」更直言她可以「統治」行業5到10年，片商也直接給了「最強女主角封號」。而自瀨戶環奈出道作(番號：SONE-614)上架後，熱度更勝前年椎名由奈復出。許多老司機更大讚她天使臉蛋，魔鬼身材。
2025年2月最受歡迎女優TOP 11-20
+5
TOP 20 大槻響
TOP 19 渚光希
TOP 18 楪可憐
TOP 17 森澤佳奈(飯岡佳奈子)
TOP 16 伊藤舞雪
TOP 15 新井リマ
TOP 14 橘瑪麗
TOP 13 波多野結衣
TOP 12 濱崎真緒
TOP 11 沙月芽衣
2025年2月最受歡迎女優TOP 6-10
TOP 10 森日向子
TOP 9 河北彩伽
TOP 8 石原希望
TOP 7 沙月惠奈
TOP 6 倉本すみれ
2025年2月最受歡迎女優TOP 1-5
+4
TOP 5 乙愛麗絲
TOP 4 彌生美月
TOP 3 美園和花
TOP 2 松本一香
TOP 1 瀨戶環奈
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