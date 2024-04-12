大肚港媽遊日遲退房遭職員黑面　投訴信+貼相公審！網民:英文太差

到外地旅遊時，偶爾會因為語言不通跟當地人起爭執。有港媽在facebook群組張貼了一封英文投訴信，分享日前在日本旅遊時發生的不愉快事件，結果引起網民熱烈討論。



港媽投訴前檯職員不禮貌、黑臉。（《酒店禮賓部》劇照）

事源這位港媽跟先生、孩子去日本旅遊。在退房時，前檯職員打電話到房間跟她先生說，退房時間已到、要求他們在20分鐘內到大堂退房，結果他們比原定時間遲了15分鐘，到達大堂櫃位時，就即遭到職員「黑臉」對待。

港媽指她是孕婦，並帶著一個4歲孩子，當時只是遲了15分鐘。她稱當時櫃檯職員的態度非常不禮貌，並她指責：「This is your fault!（這是你的錯）」，由於櫃台兩名職員都不太友善，她要求取得名字並投訴，不過職員並沒有回應她的要求，跟她說了3遍「Go out（出去）」

港媽當時用手機拍攝對方。（facebook圖片）

其中一名職員更出手推她離開，並想從她手上拿走電話。過程中，港媽的孩子絆倒，但兩名職員都沒有作出關心和問候，只是重複跟他們說「Go out,Go out,Go out!」最後還大聲指，她的孩子無受傷，更用手機拍下她和她孩子的照片。她後續想寄存行李亦受到不禮貌的對待，基於以上種種，她回港後寫了一篇英文長文來投訴。

港媽英文千字文訴求。（facebook圖片）

港媽把寫給酒店英文的投訴信張貼在facebook取暖，不過反遭網民圍插。有網民批評這位港媽，認為她沒有準時退房，才出現後續的不愉快事件，「想遲可以打落去傾，傾唔啱可以畀錢，就係咁簡單」、「港女寵慣咗，以為全世界都要就曬佢」、「臭西港女影衰香港」。

此外，不少網民也集中討論到她的英文水平上。更有網民把貼文轉貼到連登，部份網民留言指：「根本文法都錯x到九彩，有啲chinglish仲要外國人都未必明」、「話呢啲係英文都侮辱咗英文字母」、「我會考零分地盤佬都識唔係咁寫啦」、「有冇人提下佢唔識英文唔好勉強」、「我唔想下次俾日本人笑英文廢過佢哋」。

從信件內容來看，全篇滿佈港式英語，該港媽以"turning black face"來形容職員黑面、轟職員不禮貎則寫"the face very impolite"、更寫道"I want to say this is your hotel customer service?is so fear" (這是你們的酒店顧客服務嗎?我好驚)等，英文相當有「創意」。

港媽及後疑似受到太多網民留言攻擊，目前已刪除有關貼文，無法得知後續的發展。但有網民一早把貼文截圖，繼續熱烈討論中。