大肚港媽遊日遲退房遭職員黑面　投訴信+貼相公審！網民:英文太差

到外地旅遊時,偶爾會因為語言不通跟當地人起爭執。有港媽在facebook群組張貼了一封英文投訴信,分享日前在日本旅遊時發生的不愉快事件,結果引起網民熱烈討論。



港媽投訴前檯職員不禮貌、黑臉。(《酒店禮賓部》劇照)

事源這位港媽跟先生、孩子去日本旅遊。在退房時,前檯職員打電話到房間跟她先生說,退房時間已到、要求他們在20分鐘內到大堂退房,結果他們比原定時間遲了15分鐘,到達大堂櫃位時,就即遭到職員「黑臉」對待。

港媽指她是孕婦,並帶著一個4歲孩子,當時只是遲了15分鐘。她稱當時櫃檯職員的態度非常不禮貌,並她指責:「This is your fault!(這是你的錯)」,由於櫃台兩名職員都不太友善,她要求取得名字並投訴,不過職員並沒有回應她的要求,跟她說了3遍「Go out(出去)」

港媽當時用手機拍攝對方。(facebook圖片)

其中一名職員更出手推她離開,並想從她手上拿走電話。過程中,港媽的孩子絆倒,但兩名職員都沒有作出關心和問候,只是重複跟他們說「Go out,Go out,Go out!」最後還大聲指,她的孩子無受傷,更用手機拍下她和她孩子的照片。她後續想寄存行李亦受到不禮貌的對待,基於以上種種,她回港後寫了一篇英文長文來投訴。

港媽英文千字文訴求。(facebook圖片)

港媽把寫給酒店英文的投訴信張貼在facebook取暖,不過反遭網民圍插。有網民批評這位港媽,認為她沒有準時退房,才出現後續的不愉快事件,「想遲可以打落去傾,傾唔啱可以畀錢,就係咁簡單」、「港女寵慣咗,以為全世界都要就曬佢」、「臭西港女影衰香港」。

此外,不少網民也集中討論到她的英文水平上。更有網民把貼文轉貼到連登,部份網民留言指:「根本文法都錯x到九彩,有啲chinglish仲要外國人都未必明」、「話呢啲係英文都侮辱咗英文字母」、「我會考零分地盤佬都識唔係咁寫啦」、「有冇人提下佢唔識英文唔好勉強」、「我唔想下次俾日本人笑英文廢過佢哋」。

從信件內容來看,全篇滿佈港式英語,該港媽以"turning black face"來形容職員黑面、轟職員不禮貎則寫"the face very impolite"、更寫道"I want to say this is your hotel customer service?is so fear" (這是你們的酒店顧客服務嗎?我好驚)等,英文相當有「創意」。

港媽及後疑似受到太多網民留言攻擊,目前已刪除有關貼文,無法得知後續的發展。但有網民一早把貼文截圖,繼續熱烈討論中。