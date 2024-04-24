走塑｜環保組織籲自備遮套+餐具捱轟　網民湧入FB狂鬧:環保應自願

第一階段管制即棄膠餐具計劃正式推行，不少餐廳已轉用紙或木製等餐具代替膠餐具，不過由於餐具的品質參差，連日來不少網民上載劣質餐具以表不滿。有一直推動走塑的環保組織連日出PO宣傳減塑行動，卻慘遭網民湧入其FB專頁鬧爆。



首階段管制即棄膠餐具計劃正式實施即災情處處（網上圖片)

第一階段管制即棄膠餐具計劃正式實施，香港已禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，包括禁止在飲堂食及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具，又禁止酒店免費提供小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液、即棄膠樽裝水則可有償提供。日用品方面，禁止銷售和免費供應膠柄棉花棒、雨傘袋等日用品。

不過連日來也有網民反映不少紙製餐具相當劣質，包括早有食肆用類似雪糕勺的木製「匙羹」用來食粥，也有紙製的飲管「篤」不穿紅豆冰膠蓋、紙匙羹食糯米飯完全變形等，而且香港連日落大雨，曾發出紅黃雨警號，但由於即棄膠遮套已禁用，沒有自備遮套的市民就感到不便。

一向推行減塑，鼓勵自備餐具的環保組織「綠領行動」，近日在其FB專頁也有發帖文推廣走塑宣傳，包括應自備餐具及遮套等帖文，還貼出以往垃圾桶塞滿即棄遮套的相片。不過，相關帖文卻惹來部分網民俾嬲，更在其FB留言鬧爆。

有留言指並不反對環保，「但前提環保係出於自願」、認為環保應該是鼓勵性質，並非強制性質，「唔係要強迫，咁樣只會令更加多人反感」，「咁你有無學林超英咁唔用冷氣啊？」、「小編你係咪開緊冷氣啊？」、「為咗你哋，淘咗一大pet 即棄厚膠餐具」，「支持立例禁止落雨」、「不如去你公司 FING 乾D水先好唔好？」、「麻煩你地唔用有膠的東西，包括手機、鞋、衣服、眼鏡」，綠領行動也有在留言區回應「我哋講緊係減塑，減少使用無必要塑膠產品呀」，看來市民還需要一段時間適應...