深圳最火紅花海華僑城登場　打卡鳳凰木最佳賞花期僅餘一周

南方有佳木，其名曰鳳凰， 葉如飛凰之羽， 花若丹鳳之冠。

深圳五月的限定花海鳳凰花出現了！



不知不覺之間，深圳華僑城生態廣場，已經「紅」啦！惹得路過的行人紛紛注目。這是深圳鳳凰花較為集中開放的地方，即使是工作日，也有不少人慕名前來賞花。

鳳凰花可不是一般的小花，學名火焰木，又叫鳳凰木，取名於「葉如飛凰之羽，花若丹鳳之冠」，被譽為世界上最色彩鮮豔的樹木之一。不管從哪個位置拍，都是鮮豔奪目，如火一般的花簇，綻放在枝頭。👇👇👇

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花期雖短，但它卻以最燦爛的方式，展現了生命的輝煌。難怪它的花語有火熱的青春、吉祥歡樂、離別與思念三種含義。

據氣象部門預測，5月10日到20日，將是鳳凰花最佳觀賞期。當下正值「最佳賞花期」，還沒打卡的朋友不要錯過哦~

除了華僑城生態廣場，在歡樂港灣、歡樂海岸、園博園、深圳灣公園等各大公園，也都是觀賞鳳凰花的熱門景點。趕緊約上朋友們，一同去賞花吧！

華僑城生態廣場

地址：深圳南山區僑城西街華僑城生態廣場

交通：深圳地鐵1號線華僑城站B出口，沿興隆西街步行約200米；公交在生態廣場站下車；自駕可導航華僑城OCT生態廣場停車場

門票：免費免預約



打卡小Tips：

1. 樹底下仰拍加光，可拍出滿天紅霞，夕陽西下時拍照更佳

2. 白色穿搭，可與紅花綠葉形成對比

3. 請勿採摘或撿拾花朵食用，有毒性



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