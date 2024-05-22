科目三已OUT！新洗腦歌《晚安大小姐》大熱中日韓　網民:核突但爽

最近紅遍IG、TikTok等社交平台的，莫過於「呀咧呀咧」的《晚安大小姐》！這首洗腦神曲出現後，不少藝人、明星都爭相模仿，其熱度直迫「科目三」！到底《晚安大小姐》有什麼吸引之處呢？《香港01》「開罐Opener」馬上帶大家了解！



兩位執事來提醒大小姐要去睡了。（《晚安大小姐》MV截圖）

這首歌的原唱是韓國男子組合「ASMRZ」，他們更在YouTube推出MV《晚安大小姐》！這個MV以「大小姐」的視角出發，讓觀眾都可以體驗被「日本執事哄大小姐睡覺」的滋味。

故事講述大小姐在晚上竟然不乖乖睡覺，還在滑手機，於是兩位執事便走出來「呀咧呀咧」，一邊嘆氣一邊哄這位不聽話的大小姐「It’s time to go to bed」，然後說道：「如果現在還不睡覺，我們就要一起跳舞了」，就開始奏起魔性的音樂、奇怪的舞步。

兩位執事一邊跳舞仍不忘提醒大小姐「太晚睡，嬌嫩的皮膚會變差喔」，還有時常表現無奈地「呀咧呀咧」，這句歌詞讓一眾網民都被洗腦！

👇🏻即看《晚安大小姐》怪雞舞步👇🏻

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兩位油膩感十足的執事、充滿電音感的音樂，加上怪雞的舞步，時不時就踢一下腳，然後擺出睡覺的手勢，以及瘋狂地歌出「呀咧呀咧」的歌詞，讓《晚安大小姐》瞬間紅遍網絡！由於《晚安大小姐》的舞步極簡單，幾乎一學就懂，所以不少網民都模仿起來，拍片一起「呀咧呀咧」！連不少藝人、明星都有翻跳，當中以歌曲發行地韓國最多，包括韓國歌手成韓彬、明宰鉉、李炤熙，組合THE BOYZ、MAMAMOO、NCT WISH、SUPER JUNIOR都有成員翻跳，就連最近因電影《九龍城寨之圍城》而紅爆的「城寨四子」都忍不住要跟著跳！

電影《九龍城寨之圍城》的「城寨四子」都跟著跳！（九龍城寨之圍城微博截圖）

油膩感滿分的執事跳《晚安大小姐》熱潮一瞬間蓋過「科目三」！網民對於被《晚安大小姐》洗腦，可說又愛又恨！部份網民留言：「呢首歌好神奇又核突又想聽」、「呢個mv做出嚟，係為咗報復社會？」、「感覺又核突又爽」、「我懷疑外國人都鍾意睇呢類」、「首歌有毒」，大家又怎樣看呢？