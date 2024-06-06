港男家有急事要求「盡快」的士司機發火趕落車兼公審：發我脾氣

政府日前才推行「好客之道」運動，期望全港社會齊心發揮好客精神。而向來服務態度備受爭議的的士業界也在今日（6日）起展開「的士禮貌活動」，有禮貌大使在的士站外派發宣傳單張及小冊子，又協助遊客擺放行李至車尾箱等。不過有網民在社交平台昨日（5日)發放一條短片，短片中一名男乘客因家有急事要求的士司機「盡快」，惟司機認為該名男乘客態度不佳發他脾氣，兩人在車上爭論不休，最終的士司機更停車拒載。短片在網上瘋傳，引起網民熱議。



香港炒車關注組

該短片在「香港炒車關注組」被上載，再轉載至其他FB群組。短片全長約2分鐘，起初港男平靜地跟的士司機表示「司機可唔可以盡快？」司機隨即冷笑一聲道「哼...你自己睇到」，接著港男回答「我知呀我盡快呀！屋企人有事」，及後即提高聲量略帶激動說「我知呀我同你講」，語音未落司機已經大聲喝斥「你要發我脾氣就落車」，港男立即表示「我叫你盡快咋！我無發（脾氣）響你度，叫你盡快啫」，司機立即發難「你屋企人既問題...你一係就落車坐過第二架！我幫你唔到，你啲人咁萌塞」！

香港炒車關注組

接著兩人在車上你一言我一語爭論，最終司機要求港男「落車」，並侮氣地說「我唔車吖，我覺得你有問題」港男再次大聲解釋「我唔係話有問題，我只係叫你盡快呀司機唔該」，不過最終司機還是停車要求港男落車並開門，最後港男拋下一句粗口便落車。

《降魔的》劇照

該短片在網上瘋傳，隨即引起網民熱議，不少網民認同二人都有發火，但司機的專業態度也出問題，「直接報警啦…呢啲冚家X拒載」、「知人哋屋企有事都特登趕佢落車」、「做得服務性行業，一句說話都頂唔住」、「條片好清楚係dc9首先撻著，仲話客人有禮貌佢哋就會有禮貌？」、「又話禮貌運動？呢隻的士X真係夠晒有禮貌」，「放片個司機有機會犯法啦」，不過也有網民認為港男乘客態度也不好，「最X憎啲西客叫人盡快！一開聲我保證每次慢慢揸」、「打工就話要受氣啫，但係的士打自己工點解要受氣」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。