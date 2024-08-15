潮語2024｜姜濤唔明SLDPK=成龍打保錡？香港15大最新潮語大公開

後生仔最愛自創「潮語」，每年都會有不少新字詞出現，挑戰大家的閱讀理解能力。大家潮玩的threads都出了不少潮語，而日前MIRROR成員姜濤﹑呂爵安（Edan）和李駿傑（Jeremy）開Live跟粉絲互動，姜濤不知Threads潮語「SLDPK」意思，Edan竟解釋為「成龍打保錡」，令姜濤一臉錯愕。其實除了「SLDPK」，今期還流行甚麼潮語呢？一起來看看吧！



網上截圖

「SLDPK」當然不是解成龍打保錡啦！SLDPK就是「笑X到X街」的英文釋音，但當有網民問起時，就會有人「食字」，回答SLDPK解作「少年的拼勁」, 林家謙、吳肇軒和tyson yoshi都經常在threads用，而edan這一搞，看來「SLDPK」又有新解釋。

其實，年輕人的「潮語」庫經常都會更新，如果跟不上這些新字詞的替換，就很容易脫節了。原來「Firm」、「0尊」這些潮語已經開始過時，不知以下這15個新晉潮語大家又有沒有聽過呢？

👇👇👇按圖看15個新潮語點用👇👇👇

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2024年15大潮語連00後都未必識？

【1】脆友=玩thread的朋友

【2】Emo=情緒化、低落

【3】Car=貓（由Cat演化）

【4】沉=沉船

【5】Red flag=危險信號（主要用於找另一半時，形容對方的負面言行）

【6】Foodboi=食女無數、與F*ck boy同義

【7】硬=Firm、Hardcore、固執企硬

【8】Alpha=強者、霸道

【9】社恐=社交恐懼

【10】好暈=暈船、與沉船相近

【11】老BEST=老朋友

【12】即係咁講=英文意思just say ，暗含係我覺得咁，有戴頭盔之意。

【13】Kam L、KAM4=Kam的名詞化,是一個騎呢的人,KAM4形容事情十分尷尬

【14】MC=Must Can

【15】SLDPK=笑X到X街