紅磡站隧道重現90年代「子彈仔」飆車！半裸男播巨型音響00後咁睇

在90年代的街道不能看見有年輕人「飆單車」，甚至在單車上綁着大型發光音響設備，而在2024年這種行為大多已經銷聲匿跡，不過近日就有位網民在社交平台發佈影片，影片驚喜重現90年代飆車畫面，引起不少網民熱議。



近月有網民在Instagram發佈一條影片，有網民將其片段轉載至Threads，並以「原來紅磡站條通道而家開放咗踩單車」，影片中有十數名男女在紅磡站外的隧道「飆車」，有三四名男子更裸著上身，部份車輛亦掛着發光的巨大音箱，音樂聲響貫徹整條隧道，他們都以相當快的速度往紅磡B出口方向移動，引起不少途人注意。

影片被轉載到threads亦引來不少網民留言回覆，網民反應兩極，有部份網民感嘆時代變遷，「其實幾過癮，以後回味無窮，過咗呢個階段就冇得咁玩了」、「原來而家仲有人踩呢啲，香港獨有文化」、「呢啲非物質文化遺產其實幾正，好似返咗去90年代尾00頭，間唔中可以癲狂吓，又唔係繁忙時段條路又唔係多人」、「好耐冇見子彈仔」、「其實睇落又幾過癮」、「原來仲有MK街車黨，要保育佢哋」、「子彈仔+hifi真係local到爆」。

但另一方面亦有網民擔心安全問題，「咁多人咁撞到人點算，最後有冇撞到人」、「不顧他人安全，太過分」、「只係覺得2024年仲有呢啲嘢好7」、「飛單車黨」、「成個貨櫃咁L大個喇叭嘈住晒」、「我上次喺D出口爭啲俾班踩單車嘅撞到仆X」。

而影片中在行人路上踩單車的行為，有機會已經觸犯交通條例，根據《道路交通條例》第45條，任何人在道路上魯莽使用或騎踏單車，即屬犯罪。如屬首次被定罪，可處罰款2000元；如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款2000元及監禁3個月。另外根據《簡易程序治罪條例》第4(8)條，如沒有明顯需要而在行人路上踩單車，一經定罪可被判處罰款500元或監禁3個月。