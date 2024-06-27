深圳12大「天花板級」密室逃脫+劇本殺 包無限零食低至￥88

平時生活壓力大，難得放假梗係要出去玩啦！但夏天咁熱，出去玩分分鐘中暑，不如選擇留在室内涼住冷氣玩！本次《開罐》就精選12大深圳密室逃脫+劇本殺，不少更是「密室天花板」，有店鋪用獨棟別墅作未劇本殺場地，也有店鋪設有大熱主題的密室，記得mark低同朋友去！



圖片來源：大眾點評

夏日炎炎，決定去邊度玩都不是一件易事。本次《開罐》整合12間題材刺激有趣，場景精緻還原的深圳密室。其中更有密室以最近大熱的《九龍城寨》為主題，推出恐怖解密密室，另外也有《哈利波特》主題密室，十分適合fans在放鬆同時打卡留念！另外不少店鋪場地極大，更無限量提供零食飲品，實在太吸引！

12大深圳密室逃脫+劇本殺

福田區

12大深圳密室逃脫+劇本殺【1】 X先生沉浸遊戲（深南中路世紀滙廣場店）

+ 3

這間密室有8個主題可供選擇，包含中式恐怖、芭蕾及盜墓主題等，任君選擇！其中亦有日式恐怖機械主題的《彌生》，不僅劇情緊凑，更包含多種玩法，除左一般的解密之外，亦有攀爬同大型機械。恐怖程度較低，逃脫内容也比較簡單，最適合細膽同新手玩家！另外，他們主題的遊戲時間、開局人數要求及價錢都不一樣，大家可以按個人喜好選擇 ！

地址：深南大道世紀滙商場4樓401

交通：地鐵1號線華强路站B出口

營業時間：星期一至日 10:00-24:00

人均收費：約￥253

12大深圳密室逃脫+劇本殺【2】 UMEPLAY逃脫藝術（福田店）

+ 3

UMEPLAY在沉浸密室界的口碑極佳，利用獨特的聲音、光線、電子效果，營造電影一樣的沉浸式劇場！他們提供的幾款主題，全都走驚悚路線，如果比較細膽，就記得帶多兩個朋友一齊去啦！他們其中一個劇本《REVIER》，是以西式廢棄醫院為主題，當中造景非常精緻，墻面濺滿血漬，角落更有一罐罐的人體器官造景，驚悚氛圍十足，啱曬大膽唔怕嚇的朋友！

地址：沙頭街道沙嘴區沙嘴路8好紅樹華府A、B、C、D棟2層202-206房

交通：地鐵7號線上沙站C出口

營業時間：星期一至日 09:30-23:30

人均收費： ￥328

12大深圳密室逃脫+劇本殺【3】 很謎人沉浸深度劇情密室（車公廟店）

+ 3

這間密室總共提供四個主題，其中還有以香港80、90年代為主題的《劏房》劇本。場景簡直感覺回到舊時的香港，場景裏面的家具亦有做舊，加埋有特色的明星海報，非常有沉浸感！店鋪除左乾淨企理之外，更有4隻貓店長陪你玩！另外仲有以黑暗童話為主題的《艾琳的日記》，場景佈置同樣十分精緻，非常吸引！

地址：福田區泰然四路26號勁松大廈11b1

交通：地鐵車公廟站F/J1出口

營業時間：星期一至日 11:00-24:00

人均收費：￥135

12大深圳密室逃脫+劇本殺【4】 MORA SPACE劇本殺體驗館（車公廟店）

+ 1

《禁閉逃殺》是MORA SPACE其中一個最出名的劇本，道具非常齊全，每人配備一個骰子、袋同埋一份地圖，而且DM亦非常熱情細心，相信第一次玩都可以玩得開心！而且店鋪已設有歡樂本《來電》可以選擇，不喜歡恐怖主題都可以開心參與。店鋪更提供各種茶水零食，更會為玩家化妝做造型，保證夠沉浸！而且店鋪環境寬敞，每一間房都是一個主題，更可以自由選擇心水房間，不過是先到先得，大家記得早點去啊！

地址：福田區天安社區泰然八路深業泰然大廈C座705

交通：地鐵9號線下沙D出口

營業時間：星期一至日 12:00-01:00

人均收費：￥179

南山區

12大深圳密室逃脫+劇本殺【5】 盜夢師超級密室(南山店)

密室總共設有四個主題，其中不少都是懸疑恐怖類劇本，十分刺激！《小明的遊戲》與《陰陽鍋》最受玩家歡迎！《陰陽鍋》以90年代的重慶作為背景，場景細緻，機制豐富，更有不少追逐橋段，適合喜歡刺激的玩家！另外《小明的遊戲》口碑同樣優秀，充滿80、90年代舊街氛圍，透過音效同壓迫感十足的NPC營造恐怖氛圍，而且細節還原，沉浸感十足！

地址：南油第四工業區5棟3層

交通：地鐵11/12號線南山站C出口

營業時間：星期一至日 10:00-02:00

人均收費：￥238

12大深圳密室逃脫+劇本殺【6】 NINES 推理館（南山店）

+ 4

NINES主打實景劇本殺，可以在場景真實搜證，更有數百款服裝可以選擇，也可以與NPC自由互動，非常有沉浸感！場景雖然主打中國風，但選擇依舊豐富，由民國、拍賣場、明清府邸到楚漢軍營都有，十分適合打卡！店鋪更無限量提供零食飲品，服務十分周到。

地址：南山區紅花路132號

交通：1號線桃園B出口1.3公里

營業時間：星期一至日 09:00-23:00

人均收費：￥334

12大深圳密室逃脫+劇本殺【7】 第七人格沉浸實景劇場（南山店）

+ 2

第七人格的特色是有專業話劇演員擔任NPC，特別逼真，極有代入感！而且有趣的是，劇本貼合時事，講述一班大學生被賣到緬甸，加入不同陣型，在緬甸努力生存。遊戲過程除了追逐，更有攀爬部分，也要不斷完成隱藏任務，很有參與感！劇本更加是陣營本，即是不同陣營之間都有不同經歷，更有多個結局，每人都有獨特體驗！

地址：科技園密室大新路88-18

交通：中山公園地鐵B出口500米

營業時間：星期一至日 13:00-01:30

人均收費：￥431

12大深圳密室逃脫+劇本殺【8】 GO PLAY沉浸藝術·密室劇場

+ 10

店鋪提供多種主題可供選擇，有美式酒店、博物館以及1997年的香港！以1997年的香港為主題的《謎敦道》，自由度超高，設有多種結局，更可以展開槍戰！玩家分別可以扮演黑社會、警察、攝影師以及高官，互相較量。NPC演技亦非常好，沉浸感十足！場地更超過1000平米，場景佈置極還原，似是搭時光機回到過往！

地址：南山區僑香路智慧廣場商業中心BM層16號鋪

交通：2號線僑城北站D出口1.2公里

營業時間：星期一至日 12:30-22:30

人均收費： ￥375

羅湖區

12大深圳密室逃脫+劇本殺【9】 逃脫反斗城沉浸劇情密室

+ 2

逃脫反斗城最出名的密室便是以《哈利波特》主題密室！内容以霍格華茲的陰謀為題，《哈利波特》迷一定喜歡！場景更完美重現霍格華茲，有葛來分多的壁毯、石像鬼雕像，連識郁嘅分院帽都有，可以瘋狂打卡！玩家在遊戲中要扮演巫師解密，當中沒有攀爬，適合喜歡動腦的玩家！價錢對比其他密室更較為實惠，也適合第一次嘗試密室的朋友！

地址：深南東路百貨廣場大廈東座商住樓21樓2101室

交通：深圳地鐵1/3號線老街站C出口

營業時間：星期一至日 10:00-23:00

人均收費：￥88

12大深圳密室逃脫+劇本殺【10】 銀狐密室逃脫（東門老街店）

+ 3

銀狐密室的設計十分精巧，機關設置精巧絕倫！當中有大型激光陣、迷宮以及齒輪等等。不過密室難度較大，建議可以多揾朋友一齊過關，但人數限制最多8個人，大家要注意人數！而且完全沒有恐怖元素，細膽的朋友都可以放心玩！就算無預約要排隊，在密室外面有提供不同桌上游戲打發時間，實在太貼心！

地址：羅湖區東門老街新園路40號東興大厦203

交通：地鐵1/3號線老街站A1出口597米

營業時間：星期一至日 09:00-00:30

人均收費：￥185

12大深圳密室逃脫+劇本殺【11】 羅刹秘境密室逃脫

+ 7

《九龍城寨》電影在香港大熱，而深圳東門老街竟然有以80年代的九龍城寨的主題密室！《九龍飯店》講述城寨中怪事頻發，而玩家扮演曾在城寨中的九龍飯店前職員，因為飯店倒閉，玩家要回去了解情況。密室場景還原，更有各種恐怖的NPC，有凄厲女鬼、壯漢屠夫以及怪異老人，十分驚悚刺激！

地址：羅湖區東門老街百貨廣場西座15樓1501

交通：地鐵1/3號線老街站C口90米

營業時間：星期一至日 全天

人均收費：￥162

龍華區

12大深圳密室逃脫+劇本殺【12】 霜月舍沉浸式劇本殺·劇場·團建（龍華民治店）

+ 7

霜月舍主打沉浸式劇本殺，一般劇本殺幾個鐘就完，但霜月舍可以足足玩夠兩日一夜！而時間一般由第一日夜晚7點，玩到第二日夜晚6點。以獨棟別墅作為劇本殺場地，高達10000坪，十分揼本，劇本自由度高更設有多重結局。另外有300套古風服飾，職員會幫每一位玩家拍照及拍大合照，但別墅的場景亦適合大家各自打卡！他們提供六個房間給玩家住宿，也會提供一次性浴巾、牙刷及拖鞋，極度貼心！別墅更會提供早餐、宵夜同豐富的下午茶！不過，最少要有11人才可成團，想去玩的大家要注意！

地址：龍華區龍華民治大道梅花中路梅花山莊韻梅園57棟

交通：5號線民治站B出口1.4公里

亦可以選擇在出口搭的士或是自駕前往

別墅區門口亦提供車位（￥10一日）

人均收費：平日￥1488 假期￥1688

(價錢只供參考，一切以官方公布為準)