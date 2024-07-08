2024巴黎奧運10大趣聞 LV製獎牌箱 避孕套派XX萬個！吉祥物來頭大

巴黎奧運2024於7月26日開幕，巴黎奧運公開了不少亮點，當中包括首個戶外開幕禮、最環保選手村、首個薰衣草田徑賽場，這次「香港01」《開罐Opener》將會為大家介紹巴黎奧運冷知識，揭開競賽背後大家可能不知道的巴黎奧運2024。



每塊奧運獎牌的正面均鑲嵌了一塊取自巴黎鐵塔（艾菲爾鐵塔 Eiffel Tower）的六角形鐵片（paris2024）

巴黎奧運2024冷知識【1】獎牌用巴黎鐵塔物料

提及巴黎，大家都會想起著名地巴黎鐵塔（艾菲爾鐵塔 Eiffel Tower），而巴黎奧運2024的獎牌正面鑲嵌的六邊形金屬，就使用了巴黎鐵塔翻新過程中替換下來的橫樑切割而成，而奧運2024的獎牌更由珠寶名牌Chaumet操刀，突顯其尊貴的地位！

巴黎鐵塔前暫時建造一個戶外體育場，舉辦沙灘排球和盲人足球比賽。（paris2024）

巴黎奧運2024冷知識【2】景點變身比賽場地

大家能想像到在凡爾賽宮內觀看奧運賽事是怎麼的感覺嗎？今屆巴黎奧運2024就有機會可以體驗到！巴黎奧運2024大部分的比賽會場都會在現有場館或從原有建築物延伸臨時場館舉行，包括戰神廣場、凡爾賽宮、巴黎鐵塔、巴黎大皇宮、亞歷山大三世橋（塞納河）等等，全部都是巴黎必去的景點。只有「奧林匹克水上運動中心」及「勒布爾歇運動攀岩館」為新增場館。

開幕式在塞納河舉行（paris2024）

巴黎奧運2024冷知識【3】開幕式在塞納河舉行

史上第一個戶外舉辦的開幕禮即將在巴黎奧運2024出現！巴黎奧運在7月26日開幕，其開幕式將會在塞納河舉行，將會是史上首個戶外舉辦的開幕式，大會安排160艘船載著各國代表隊選手由奧斯特里茨橋出發駛向耶拿橋觀眾可以在塞納河兩旁觀賞開幕的盛事。

今屆巴黎奧運新增霹靂舞及其他3個新項目。（unsplash)

巴黎奧運2024冷知識【4】霹靂舞納入比賽項目

霹靂舞、滑板這類街頭文代氣息較濃的運動，將會闖進奧運場館，由街外走進館內！為了讓新一代更加關注奧運，今屆巴黎奧運2024加入了另類體育項目，包括運動攀登、霹靂舞、滑浪和滑板。

巴黎奧運2024選手村採用環保建築設計，地板有冷卻水管代替冷氣系統，房間內只有電風扇。（Getty Images）

巴黎奧運2024冷知識【5】為環保選手村一度無冷氣

今屆巴黎奧運2024主張低碳，為了節省能源，選手村將會採用環保建築設計，房間木製地板下有冷卻水管，注入攝氏11度至14度的冷水，為選手村降溫，以天然溫度代替冷氣系統，房間裏只有電風扇，沒有冷氣。

去年巴黎夏天日間就曾出現42度的高溫，巴黎奧運有機會超越東京奧運，成為最熱的奧運會。美國《華盛頓郵報》就有報道指，德國、澳洲、意大利、加拿大及英國代表隊都會自備冷氣到法國。

不過據最新消息指，奧組委將會在選手村安裝2500部冷氣，選手村無冷氣的計劃最終瓦解。

7月26日的奧運會開幕式上點燃主火炬台，宣告奧運會正式開幕（paris2024）

巴黎奧運2024冷知識【6】史上首支完全對稱火炬

今屆巴黎奧運2024創下極多「史上首次」，連傳送聖火的火炬都不例外！今屆奧運的火炬由法國設計師Mathieu Lehanneur設計，以「平等、水、和平」的理念打造出史上第一支完全對稱的火炬。對稱設計代表平等，圓潤線條代表和平，而底部漣漪代表水，同時代表了到和平的渴望。

獎牌的行李箱是由LOUIS VUITTON設計（LOUIS VUITTON）

巴黎奧運2024冷知識【7】LOUIS VUITTON製作獎牌及火炬箱

巴黎奧運有世上最大的奢侈品牌綜合企業LVMH集團贊助，因此細節也極為奢華！珠寶名牌Chaumet操刀設計獎牌、LOUIS VUITTON製作獎牌及火炬的行李箱、Hermès承包馬術運動的皮具用品，Berluti為法國代表隊設計開幕日運動只穿著的制服，全部都是高級精品品牌！

有別於平日田徑賽場，巴黎奧運的賽場選用薰衣草紫的跑道。（paris2024）

巴黎奧運2024冷知識【8】跑道是薰衣草紫色

巴黎奧運的田徑賽場有別於一般賽場，跑道並不是常見的紅色，而是換上了薰衣草紫色。這種薰衣草紫的跑道前所未有，據巴黎奧運及殘奧的賽事經理 Alain Blondel指出，紫色跑道在電視屏幕上可以看到極大對比，使運動員更突出。除了跑步項目外，跳躍和投擲項目也會在這個場地進行！

吉祥物弗里吉Phryges靈感來自「自由之帽」。（paris2024）

巴黎奧運2024冷知識【9】吉祥物是一頂帽

每屆奧運都有吉祥物，今屆巴黎奧運的吉祥物「弗里吉（Phryges）」看起來既像鳥，又像海星，其實全部都估錯！弗里吉是的靈感來自法國的弗里吉亞帽，又叫「自由之帽」。在法國有很多具有歷史性意義的事件，如1163年興建巴黎聖母院、1789年法國大革命、建造埃菲爾鐵塔及1924年巴黎奧運會，人們都戴著弗里吉亞帽，令它成為了法國的象徵。

巴黎奧運2024將向選手派30萬個避孕套。（網上圖片）

巴黎奧運2024冷知識【10】派發30萬個避孕套

每屆奧運大會都會派避孕套，最誇張是2016年里約奧運就派了45萬個！今年巴黎奧運大會也會為14250位運動選手派發30萬個避孕套，每人每日平均可以用2個。至於點解大會會派套？話說上世紀80年代初為了更多人關注愛滋病，1988年漢城(現為首爾)就派了8,500個套做推廣，自此國際奧委會便要求延續這慣例。