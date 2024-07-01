內地女揭與港人相處5大紅缐 勿在親友家過夜！網民批一點：小氣

不少內地人都喜愛來港旅遊，當中更有人打算來港留學工作，其中無法避免的便是與港人相處。但兩地生活有不少差異，好容易唔小心「踩過界」！而HongKong吃喝玩樂的小紅書創作者，近日就在自己的賬號分享與香港人相處的5大紅缐，表示「一定要注意」！



《完美伴侶》劇照

HongKong吃喝玩樂的小紅書賬號，經常在社交媒體分享中港差異、遊港貼士等。而她早前就發放短片，分享與香港人相處的5大紅缐，避免與香港人相處時產生不快，貼文一發出就引起網民熱烈討論。依家就一齊看看與香港人相處的5大紅缐，看看是否準確！

與香港人相處的5大紅缐

【1】不在親友家過夜

《香港愛情故事》劇照

她指出，香港人普遍屋企比起大陸面積較細，家中也少有空餘位置可供他人過夜，無論朋友還是親戚，一般而言只會「留吃不留宿」！如果有内地親友來港拜訪，通常也要住酒店。

【2】跟朋友食飯要AA

《我的ID是江南美人》劇照

内地一般在與朋友食飯，都會搶住畀錢，請對方食飯。而香港人在與朋友同事聚餐時，一般都會主動「AA」，在飯後主動轉賬！

【3】不要八卦他人私隱

《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照

她指香港人十分注重私隱 。隨便打探港人人工或是婚姻狀態，都非常失禮！建議觀衆不要隨便打探香港朋友同事的私隱。

【4】不要突然拜訪

《BB來了》劇照

如果是同事關係，香港人並不會突然上門拜訪，通常都是提前約好地方見面。建議觀衆千萬不要突然拜訪！

【5】不要遲到

《穿Prada的惡魔》劇照

她指香港的節奏緊凑，覺得「時間就是金錢」。香港人行路速度快，更討厭朋友遲到。她建議與香港人約好時間的話，一定要守時！

網民對短片反應熱烈，有内地網民留言批評「吃飯AA制説句難聽的就是小氣」，但馬上遭到其他網民反對，更有人回覆道「天天來香港請我吃飯！最大方的你」、「你大方也沒見送評論區每人一套房啊」，亦有香港網民留言表示「在香港我們AA是互相尊重！互不拖欠的關係才能長長久久！」不過，有内地網民表示「不都是很正常的嘛？」，表示内地也有類似的紅缐。

資料來源：HongKong吃喝玩乐