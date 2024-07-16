港女KOL深圳揼骨轟「按到椎間盤突出」批店方卸責：仲話告我誹謗

通關後有不少港人北上按摩，不僅價格較香港實惠，而且服務細心周到，但近日就有港女KOL在社交平台發文指深圳按摩後，聲稱被技師整傷使椎間盤突出，在醫院照CT後亦證明是由外力所致，與店方協商後無果。而店方事後也發出嚴正聲明，保留追究該港女在網上發佈不實言論的權利，亦引來不少網民留言討論。



Threads截圖

近日有位港女KOL在社交平台threads 發文「大家返大陸按摩要小心啲」，表示自己在光顧一家名為「艾沐春天」的按摩店後，聲稱被096號技師按到椎間盤突出，腰部疼痛難以直立行走，到醫院照CT後亦證明是由外力所致，店方其後便派出經理跟進事件，但協商無果，店方亦不願承擔責任，「已經受咗傷仲話唔係佢哋造成，仲話要告我誹謗，佢哋依家要屈我，話我本身有病」，港女亦貼出與經理協商期間的微信截圖，對話中技師與經理雖然有為此事道歉，經理也多次要求港女在社交平台刪除任何有關此意外的貼文，「仲要搵大量KOL打卡幫間公司做好評」。

港女亦有不斷在社交平台更新最新情況，但店方不承認在按摩期間太大力或因手法不當而造成腰間盤突出，其後更開設社交平台threads 的帳戶發表聲明，指港女在社交平台上發表不實言論，更提供檢查報告，「女客進店消費泰式按摩，中途提到身體不適有疼痛感，技師便即刻停止大幅動作」、「直至離開我司營業區域，其行動自如，但大約1小時30 分鐘後，該女客返回我司，指腰部疼痛難以直立行走」，並在聲明指出港女本身已經有腰間盤突出的問題，並不由店方的技師外力造成，對於港女堅持拒絕撤銷「不當言論」，店方表示會保留追究權利。在該聲明貼出後，港女亦湧入留言區，「整傷人腰椎都可以唔認，顛倒是非黑白，大家睇路」，更分享此貼文並表示「專業醫生提供嘅報告指出腰間盤突出由外傷導致，本人從來沒有腰痛問題，若果不是他們的過失，又怎會安排同事安排住宿和醫療費用呢？」。

Threads截圖

店方的聲明書表示港女拒絕住院治療，但港女在留言解釋表示「最好笑話我唔肯留醫，明明係嗰日冇晒床位，醫生可以做證！」，並覺得店方本末倒置，「我知佢一直想冚住住件事，唔俾上頭知，咁佢都係打份工啫，點知轉個頭就屈我，又叫我立即del post，我只想拎返醫藥費，我從來冇要求佢哋賠償啲咩唔合理嘅嘢，而家本末倒置，仲要作故事」，更表示覺得自己普通市民只是螻蟻，「我頭幾日只可以用爬嘅方式喺張床度」、「係嗰時只好相信佢哋公司會負責到底，估唔到最後仲俾人屈」、「都對我令『公義』兩個字有新認知，果然有錢就係公義，『法律面前，窮人含X』」。

+ 2

港女表示之後已經有心理準備要打官司，亦會在社交平台更新最新情況，而該則貼文亦引來不少網民留言討論，有不少網民同情港女遭遇「搵深圳律師，我朋友試過，賠咗醫藥費加二十萬，但搞咗半年」、「上大眾點評比一星，直接講你嘅事發經過，佢哋一定驚，因為評分好影響客源」、「我識人都係按完腰骨兩節移位，但真係冇仇報，好難追究，佢哋死都唔認係佢哋問題」。亦有部份網民認為不全是店方責任問題，「通常按摩嘅過程中有唔舒服，就要及時反應，就唔好再讓師傅按了」、「首先要證明到你本身係冇事先」、「要拉骨一律中醫診所，嗰啲風險比較低」、「呢啲case最好即場call白車，比較容易證明同佢有直接關係」。