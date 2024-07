特朗普批拜登史上最差總統　美國最佳總統2024排名　侵侵排第幾?

拜登在21日宣佈退選總統,更支持現屆副總統賀錦麗角逐美國總統。而拜登退選後,特朗普形容拜登是「美國史上最差總統」。不過,根據「2024美國最佳總統排名」,拜登並非歷屆排名最低,而特朗普自己的成績又如何呢?



拜登早前堅持競逐連任,但與特朗普辯論時表現不佳及特朗普遇襲後,呼籲拜登推選的聲音越演越烈。他最終在21日宣佈退出,更表態支持現屆副總統賀錦麗角逐美國總統。在拜登宣布退選後幾分鐘後,特朗普接受NBC新聞訪問時表示,拜登「應該留在地下室」,極力批評拜登施政對國家造成巨大損害。而在接受美國有線新聞網(CNN)訪問時,更搶口形容拜登是「美國史上最差總統」!

咁究竟歷屆美國總統又有無排名既呢?翻查資料,其實美國政治學會(APSA)在美國的總統日(2月19日)曾公布「美國最佳總統排名」。該報告有154名社會科學專家及學者為歷屆共46任總統評分,然後計平均分再排名先後,將50為合格分。

(Survey of Scholars of the Presidency)