特朗普批拜登史上最差總統　美國最佳總統2024排名　侵侵排第幾?

拜登在21日宣佈退選總統，更支持現屆副總統賀錦麗角逐美國總統。而拜登退選後，特朗普形容拜登是「美國史上最差總統」。不過，根據「2024美國最佳總統排名」，拜登並非歷屆排名最低，而特朗普自己的成績又如何呢?



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拜登早前堅持競逐連任，但與特朗普辯論時表現不佳及特朗普遇襲後，呼籲拜登推選的聲音越演越烈。他最終在21日宣佈退出，更表態支持現屆副總統賀錦麗角逐美國總統。在拜登宣布退選後幾分鐘後，特朗普接受NBC新聞訪問時表示，拜登「應該留在地下室」，極力批評拜登施政對國家造成巨大損害。而在接受美國有線新聞網（CNN）訪問時，更搶口形容拜登是「美國史上最差總統」！

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咁究竟歷屆美國總統又有無排名既呢？翻查資料，其實美國政治學會（APSA）在美國的總統日（2月19日）曾公布「美國最佳總統排名」。該報告有154名社會科學專家及學者為歷屆共46任總統評分，然後計平均分再排名先後，將50為合格分。

(Survey of Scholars of the Presidency)

根據該排名所見，評分最高的三位前總統更幾乎達到滿分，第一名是廢除奴隸制的林肯，獲93.87分；第二名是帶領美國度過經濟危機的小羅斯福，獲90.83分；第三名是美國首名總統華盛頓，獲90.32分。而被特朗普批評為「美國史上最差總統」的拜登，其實排名也不低，在45人中排14位，獲62.66分，反而特朗普的排名卻是包尾，平均分僅有10.92分，差接近40分才合格。

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而其他在世的前總統，排名最高的是奧巴馬，排第七名，獲73.8分；其次是第十二名的克林頓，獲66.42分；接著是排二十二名的卡特，獲54.26分；最後是三十二名的喬治布殊，獲40.43分。

資料來源：Presidential Greatness Project