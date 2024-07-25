日本AV界傳搞AV文字獄！制服/催眠等6大題材或全禁　網民大呼絕望

自日本參議院2022年6月通過「AV新法」，不時都會出現有關話題的討論。最近有AV業界人士就在網上發文講到，近期有不少關鍵字和題材都受到限制，令思考新企劃時十分困難。貼文引起網民熱議，到底是甚麼一回事呢？



(圖自Instagram: @misono_waka)

「AV新法」本是爲了保障AV出演者而訂立的法則，避免有人被威逼、非自願下海。當中包括容許男女優可無條件解約、將作品落架等條款。但不少業內人士認為規制或會造成反效果，對AV界前景感到不安。日本AV片商「電脳ラスプーチン」的代表「レモンハート中島」日前在就X上開Po講到，自己正在思考下一個企劃的主題，但「看上去太過幼齒不行、看似強迫的不行、亂倫不行、拘束器具、野外、制服也全部不行」，列出不少限制。

「レモンハート中島」日前開Po講到，AV題材出現不少限制（X截圖）

貼文引出其他業內人士，「業界の人」就開Po講到，「教師、先生和學校也成為了NG字詞」。在AV片商任職的「YAS」亦留言分享到「教室也不行，結果瑜伽教室的企劃就被放棄了⋯」。有擔任成人產業行銷顧問的「からあげくん」就認為以上所提到的題材未來可能會受到更嚴格的監管，「學校系的企劃感覺會全滅......按摩主題AV會增加也很合理」。

（圖自X: @MatuMoto_Ich1ka）

台灣AV研究者「一劍浣春秋」日前發文表示感覺情況糟糕「如果只是單純鎖關鍵字不要緊，最怕的就是連拍都不能拍了」，「拜託，別搞文字獄」。他亦詢問了人氣AV女優宮下玲奈的經紀人，對方指自己確實有聽到相關的風聲，不過實際影響未能確定，未來要再觀察。

不過，「レモンハート中島」在發文補充時就講到，這些關鍵字的限制只是來自部分平台，並非在整個業界都被禁止；暫時只算是片商的自主規制。又指酒精、催眠等「沒有本人意志」的題材也一律禁止。

在成人網站FANZA上搜尋「催眠」關鍵字會出現「沒有相關作品」的頁面（FANZA截圖）

有網民就表示「如果女教師題材不可以拍，那麼我買入的3分之1作品都不及格。如果擴大至學校題材那就更多了」。亦有人講到「有可能看不到我喜好的題材和女優的作品？沒有夢想了（哭）作品出完了我生存的意義就要消失了」，對AV限制增加表示擔憂。