巴黎奧運丨61歲倪夏蓮6戰奧運「乒乓嫲嫲」最年長選手故事超勵志

年齡對於運動員來說是一大關鍵，因為可能反映他們還有多少時間追逐夢想。不過61歲「乒乓嫲嫲」倪夏蓮在巴黎奧運擊敗土耳其選手，其勵志經歷被翻出，感動一眾網民，一起看看這位奧運6朝元老的故事吧！



61歲「乒乓嫲嫲」倪夏蓮在巴黎奧運擊敗土耳其選手，殺入女單32強（路透社）

倪夏蓮在巴黎奧運乒乓球女單比賽，迎戰31歲來自土耳其的阿爾丁卡婭，以4:2淘汰對方打入32強。1963年出世的她，亦是今屆奧運最年長的乒乓球選手，世界排名第52位，認真犀利！倪夏蓮年輕時是中國國家隊成員之一，1983年在世界乒乓球錦標賽取得混雙及女子團體冠軍。當時乒乓球仍不是奧運項目，直至1988年漢城奧運才首次納入比賽。

倪夏蓮從國家隊退役後嫁到盧森堡，並代表盧森堡參加國際比賽，曾兩次奪得歐洲錦標賽女單金牌，直至2021年世界乒乓球錦標賽仍獲女子雙打銅牌，寶刀未老。她在2000年以37歲之齡參加悉尼奧運，其後每屆都取得奧運資格，連同巴黎奧運已是6朝元老，而且每一次都不是「一輪遊」，2016年里約奧運，她打出16強成績，更是盧森堡代表團的閉幕式旗手。

倪夏蓮老公Tommy Danielsson是其教練，兒子則是物理治療師，擁有家人的支持及專業知識，可說是最強後盾。她在巴黎奧運64強比賽後受訪時指：「我是年齡最大的運動員，我是那些正在奮鬥的孩子們的榜樣。我不記得自己的年齡，如果是16歲就好了！哈哈！」周二（30日）凌晨2時上演的32強比賽，倪夏蓮更會對戰中國乒乓球壇新星、頭號種子孫穎莎，當倪夏蓮首戰奧運時，孫根本未出世，網民都對這場「嫲孫戰」相當期待。