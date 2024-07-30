張家朗巴黎奧運奪金｜網民重温16歲時青澀片段　全港洗版「沉」船

張家朗再在奧運奪金！不知多少香港人捱眼瞓，都要睇張家朗奪金一戰，最終劍神也不負眾望再次奪金，為香港在今屆巴黎奧運中再拎多一面金牌，也成為香港首位在奧運中拎過兩次金牌的香港運動員！全港市民在網上洗版式祝賀，有網民更重貼出張家朗在16歲接受傳媒訪問的片段，樣子略帶青澀怕醜相當小鮮肉feel，令網民大叫「沉船」。



張家朗在花劍個人賽中再奪金牌，令全城狂喜，由昨晚開始已被瘋狂洗版至今日一整個早上，網上各大討論區都跟張家朗有關。整個比賽不論場內場外都多花生，由評述員蔡俊彥Ryan的爆笑評述，加意大利網民湧入張家朗IG留言鬧「偷獎牌」引戰令香港網民出征，都話題性十足。有網民也重温張家朗在16歲接受TVB訪問時的青澀樣子，以及貼出他再年輕時的相片，有人笑言要轉為wall papaer，「新生嬰兒改叫家朗機會高達50%」、「已經成為咗香港女仔嘅理想型」。

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片段中他表示第一次接觸劍擊是小學四年級，「爸爸問我有無興趣去啲暑期班，我話都有，因為成日響屋企懶懶閒無嘢做」，片段雖然短，但看得出當年的張家朗甚有小鮮肉感覺，笑起來更有點怕醜，相當可愛，而貼出該片的網民也表示：「我沉咗張家朗，但我係沉呢個16歲嘅張家朗佢句『爸爸話』真係好Q」。

翻查資料，97年出生的張家朗，本來出身籃球世家，打籃球早過學劍擊，直到中三暑假因學校沒有校隊訓練，父親替他報名參加劍擊班，自此展開劍擊之路。他在十六歲參加青年錦標賽奪得四面金牌，十八歲得亞洲冠軍。