移英港人嘆英國人飲食習慣匪夷所思！6大差異極衝擊 一行為極污糟

根據英國內政部2024年數據，超過14萬香港人經BNO簽證移居英國。搬到英國很多生活習慣都要重新適應，移英多年的KOL鬆仔就在其頻道分享了港人最難跟隨的英國飲食習慣，他更形容兩地的文化差異是匪夷所思。



移民KOL鬆仔及老婆不時拍片開直播分享英國日常（YouTube @鬆仔Zonjai）

港英飲食文化差異【1】煮食用具分別超大

鬆仔表示，香港人煮飯通常用煲、鑊等等，不過英國人基本上只會用焗爐、微波爐，最多加多個氣炸鍋。從事英國投資物業管理的他，陪同客人收樓時見過不少屋企「爐頭勁乾淨，但焗爐就好似煮過成隊足球隊嘅飯咁！」他分析英國超市出售大量急凍食物，只要放入焗爐加熱就可以，而且大部分食物都是以烤焗方式烹調，例如英國流行Sunday Roast。

鬆仔曾吃過白烚羊肉配麵包，令他相當衝擊，他建議香港人認識當地新朋友時，不要自把自為煮正宗香港菜式給對方：「佢哋接受程度唔高，就算唔鍾意食都唔會明講。所以焗嘢食就最安全，起碼煮食方式係英國人熟悉嘅，佢哋會有概念。」

英國人大部分食物都是以烤焗方式烹調（Unsplash @Evan Wise）

港英飲食文化差異【2】Tea其實是Dinner？

鬆仔讀書時，學校下午5點會有Tea time（下午茶時間），當時他以為食完下午茶還會有晚餐，直至他留意到每日Tea都有齊幾道菜，十分豐盛，才知道是指晚飯！他本身以為寄宿學校較早開飯，但原來英國人普遍都是5點至5點半食晚飯，「遲過呢個時間已經算晏，好多英國餐廳8pm已經last order。」他認為是因為英國冬天的日照時間較短，4點左右已天黑，正常人5點放工自然就想食飯，然後將社交活動放在晚上，如飲酒、看電影等。

關於此點有網民補充，Dinner原本意思並非晚餐，只是解一個正餐，過往英國勞動階層午餐吃得最豐富，所以中部北部的工業城市叫午餐做Dinner，收工後提供的茶點就叫Tea。南部因為較多上流人士，晚餐比午餐更加正式，所以稱為Dinner，而大家熟知的下午茶（afternoon tea）主要用來交際。

英國人早食晚飯，將社交活動放在晚上，如飲酒、看電影等（Unsplash @Vlah Dumitru）

港英飲食文化差異【3】少食菜

英國人不愛食菜，這點令不少香港人不太習慣。鬆仔覺得此習慣是與煮食方式有關：「英國人好多時用焗爐或慢煮，咁樣煮菜容易流失營養，好多時你見佢哋都係煮到黃晒，我會形容似飛機餐蔬菜。」加上英國氣候不適合種植大部分蔬菜，與其食完吸收不到營養，當地人寧願少食或直接食沙律。

就算食菜，英國人都是以沙律為主，加熱過的菜通常都煮到過熟（Unsplash @Farhad Ibrahimzade）

港英飲食文化差異【4】甜品糖份極高、甜品文化

鬆仔又指英國的甜品甜度超高，與香港人口味相差甚遠。甜全因英國過往不盛產砂糖，航海時代往往要靠貿易才可得到，變相一件多糖份的甜品，即是代表足料、性價比高。英國盛行不同布甸，例如著名的chocolate chaos pot，節慶日子一定會有，與香港人新年大魚大肉一樣，將豐富又足料的甜品視為最好的食物。此外，即使簡單如啫喱、蘋果批，英國人每餐飯後都一定要有甜品，鬆仔笑指大家招呼英國朋友吃飯時，記得準備甜品，「如果唔係好似一套戲冇大結局咁！」

英國甜品糖份超高，歷史因素佔很大影響（Unsplash @Brina Blum）

港英飲食文化差異【5】一齊食飯但分檯

這習慣源自上世紀70年代，電視開始在每家每戶普及，一家人吃飯時為了看電視，便坐在梳化一人一張檯仔（又稱TV dinner trays）電視撈飯，漸漸演變到飯檯不再是一個家的必需品。鬆仔表示這做法相當奇怪：「唔係各自「錯」開時間喺飯檯食，又唔係好似學生share house咁各有各煮，其實係一齊食飯，但又分檯。」他觀察到連Netflix講述英國皇室的影集《皇冠》（The Crown）都是一樣做法，不禁令他懷疑「係咪連英女皇都會咁做？」

一家人吃飯時為了看電視，便坐在梳化一人一張檯仔電視撈飯（YouTube @鬆仔Zonjai 截圖）

港英飲食文化差異【6】英國人好污糟

英國人注重衛生的程度，可能令帶同子女移居的香港家長「睇唔過眼」。食物跌落地的3秒定律（3-second rule）（即食物落地3秒內執起都還可以食）大家都有聽過，部分香港人已不會再將跌落地的食物放入口，但英國人竟自動「延長」變成5秒定律。鬆仔指5秒定律當然視乎情況，但「連醫生都冇質疑」就令他有點疑惑。

鬆仔老婆分享，她在飛機見過一名英國爸爸用濕紙巾抹拭機上設備、按鈕等，正當她心想「呢個爸爸真係乾淨」之際，對方竟用同一張濕紙巾抹嘴！鬆仔就表示他曾住在寄宿家庭，該家庭教他用大量洗潔精加水浸住碗碟，但不用先倒走廚餘，事後又不用過水，令他大呼「接受唔到」。

英國人洗碗的習慣相信大部分香港人都不能接受（Unsplash @Marc Pell）

以上香港人未必習慣的事，視乎地區都有不同情況，鬆仔指出倫敦最多家庭會一齊在餐檯用餐，而西南地區的餐桌禮儀則較好。不少網民對港英飲食文化差異大表認同，「同個local長者一齊住過一段時間，佢洗碗係一盆水加大量洗潔精，洗完唔過水就放係個架等乾。每日晚餐後一個鐘左右就食pudding，即係甜品，可以係佢自己焗嘅蛋糕、啫喱、雪糕雪條等等」、「見過本地人掉（跌）咗個軟雪糕落草地，佢都照樣執返起嚟食」、「講得啱！萬個固執。但時代唔同咗，而家比較容易啲接受新飲食文化」。