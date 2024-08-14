何太何伯轉戰YouTube已有錢賺? 估算賺咁多！網民：演算法幫咗佢

《東張西望》何太何伯連月成為網民茶餘飯後話題，由於何太多個抖音帳戶因被舉報而全封號，自上月底何太何伯決定轉換戰場到YouTube，而且相當勤力每日都開直播。最近有網民發現其YouTube頻道的觀看次數、訂閱走勢凌厲，更指在收入演算平台發現其流量已經可以有收入，笑言難怪可以日日搬酒店做直播。



YouTube@何太生活语录截圖

何伯何太連月依然花生度十足，繼之前直播何伯封嘴嚷自殺致網民報警「救人」，及後又因何伯公屋無名二人避住不同酒店，直播期間更要求跟房屋局局長對話等等，繼續成為全城熱話。近日有網民發帖文指，何太YouTube新頻道已有潛在收入，「俾佢成功咗㖭！我講中咗已經開始搵錢，因為YouTube嘅演算法直接幫咗佢，佢個名已經喺YouTube裏面係流量，基本上直接會推介佢俾人睇，佢而家咁快就大約$1800美金一個月大家真係失敗，咁Ｘ多人入去睇佢。」

何太何伯的YouTube頻道「何太生活语录」7月22日才開啓，不夠一個月已經有5050個訂閱，事實上何太何伯也相當勤力，除了將之前在抖音的短片再上架，另外截至今日(14日)為止，已經有22條直播，最短一條直播11分鐘，最長一條更達2個多小時，過半數的直播觀看次數逾萬，總瀏覽量更達38.9萬次！從YouTube收入演算平台中按其影片流量估算，其每月收入可達$88-1.4K美金，而年收入暫時估算可達$1.1K-16.9K美金。

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不少網民就何太賺流量可能賺到有收入感驚訝，「頻道嚟講係已經非常之好，佢係咁升緊佢已經有啲片差唔多七萬人睇。你要記住YouTube係可以每個月呢舊片都可以搵錢」、「她的片基本上日日都開直播上，好大機會有錢收」、「絕對幕後有人幫緊佢」、「通知房屋署」等等。

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根據YouTube資料，在過去 12 個月內獲得 1,000 名訂閱者，且有效的公開影片觀看時數累計 4,000 個小時；或者在過去 90 天內獲得 1,000 名訂閱者，且有效的公開 Shorts 觀看次數累計 1,000 萬次，而且已申請Google Adsense及與頻道連結，就合資格申請加入YouTube 合作夥伴計畫，並有機會賺取到廣告收益。

但有一點要留意，該頻道YouTube要符合YouTube的政策和規範，且沒有未解除的《社群規範》警告，才能通過申請審核。此外，若上傳影片涉及「爭議話題或敏感事件」便會被「黃標」，廣告商無法在影片落廣告，未能從影片賺取廣告收入。