港女遊日呻拉麵店差別對待 陰陽餐牌+禁一行為！網民反批：西客

港人喜愛到日本旅行，不過近年時有聽聞當地遊客區的食店出現陰陽餐牌，遊客餐牌比日文餐牌貴得多。近日有港女到日本旅遊，表示遇上一間拉麵店對其差別對待，不單其他日本人在場可拍照但她就不准之外，呈上的英文餐牌更比日文餐牌貴，於是發文到社交平台呻遇伏店，惟網民意見兩極更掀起罵戰。



FB@香港/日本 拉麵 關注組 / 分享群截圖

近日有港女在社交平台發文，發文分享日本松山一間拉麵店食拉麵的遭遇。PO主指當她拍攝餐廳環境時，老闆兼廚師很惡的望住她並說不可拍照，對此她表示奇怪，「明明網上有不少照片的」。對方問PO主來自哪裡後，女職員隨即遞上英文餐牌（餐牌上寫著不可拍照)，發現一碗拉麵作價1500yen，「但印象中Google的餐牌只需1150yen」，當時樓主以為因通脹而加價，最後她選了一個1800yen拉麵加兩隻餃子的套餐。

期時PＯ主發現有其他日本人在拍照，更留意到對方的日文餐牌上並沒有寫著不可拍照字眼。於是她向店員要求看日文餐牌，即發現日本人餐牌1150yen一碗拉麵，但英文餐牌卻收1500yen。

PO主於是馬上跟老闆理論，老闆解釋說外國人味道偏淡要特製，「但一開始他根本不讓我選，一定要我吃淡味的拉麵（還要多收350yen)。」她指老闆堅持日本人味道不適合，更特意額外弄一碗日本人正宗味道給PＯ主品嚐，「我試完後覺得日本人那碗比我吃的那碗更好吃，如我想吃香港人口味的拉麵，為何我還要來日本旅遊！！！」

PO主認定該店想騙遊客錢，但當時坐在身旁的日本人示意她不要爭執下去，「說老闆已很生氣，我會有危險，叫我盡快離開」，最後PO主付了1800yen離開。及後她再看網上評語，發現原來很多遊客中了招，發文只希望其他遊客不要被騙。

《愛回家》劇照

對於樓主經歷，網民竟分兩派意見並激烈討論，有網民認為是樓主不知日本人規距胡亂拍照，甚至指收遊客價都好正常，「正常入日本餐廳想影內觀相嘅話呢，正常都要問店員同意先可以呀」、「明顯的你沒有看新聞，之前已經有報導過本地人與遊客不同價錢的餐牌，為了照顧本地人的需求，並沒有存心騙你」、「我係老闆直接話本地人有折，直接收你皮」、「咁你係咪食咗兩碗？」、「唔中意，咪去日本囉」、「去多過十次日本仲拎英文menu」 、「我又覺得可以接受，因為就算收貴咗都係好平」。

早前日本媒體也有報道過東京豐洲千客萬來劏遊客,一碗迷你海鮮丼也叫價1,600日圓. ( 影片截圖)

不過，也有網民認為店方擺明係歧視旅客，難以明白為何仍有網民可以盲撐，「日本人自己都唔會問啦...除非你影人嫁啫」、「原來咁多人覺得收貴係正常事」、「而家啲人俾日本人搵笨，係咁理所當然」、「睇到留言真係好搞笑，咁多人鍾意做被歧視的人」、「香港人總有種崇日傾向。但日本人唔係做樣樣野都係啱嫁」。

記者翻查Google上該店的食評，發現評語毁譽參半，有人讚老闆態度親切食物質素高，但確實有外國食客留言批評遊客的價錢會比較高，而且老闆陰晴不定對不同客人態度差很多。