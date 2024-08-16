大熊貓盈盈誕龍鳳胎丨盈盈樂樂多次食白果　3大原因居港熊貓難生B

大喜訊 ！大熊貓「盈盈」 經過近五個月的孕育期，於15日凌晨2時05分及3時27分誕下一對龍鳳胎。其實以往盈盈樂樂多年未有所出，已離逝的安安和佳佳更加「唔啱key」。究竟居港大熊貓交配＋生BB有幾難呢？



盈盈樂樂曾狂食白果（海洋公園提供圖片）

盈盈及樂樂來港17年，是香港回歸10周年中央贈港禮物。盈盈和樂樂以往雖然試過成功懷孕，但多次都是食白果或胎兒被母體吸收，所以今次能自然交配成功真是難能可貴。而在19歲前夕產子的盈盈是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，亦是首次有大熊貓在香港開枝散葉。

盈盈15日誕下一對龍鳳胎。（海洋公園提供圖片）

究竟點解熊貓咁難生B呢？翻查資料，為了讓大熊貓自然繁殖，飼養員都花了不少心思促進熊貓情侶間的感情，如四川都江堰的大熊貓基地就會播放「熊貓AV」，又從小訓練牠們起身拿取食物，鍛煉後腿肌肉令交配時更順利。但大熊貓其實視力不佳，看完「愛情動作片」分分鐘也等於沒看過。

四川都江堰大熊貓基地飼養員劉子劍曾向傳媒表示，大熊貓擇偶條件亦相當嚴格，較「高質」的雌性熊貓會有多於一個追求者，牠們會透過觀察雄性熊貓倒立去廁所，去測試對方的體能，「射程」越高體能越好。即使有發情行為，也不代表可以造「熊」成功，因為熊貓發情期較其他動物短，每年只有1至3天，錯過的話便要下年再試。

盈盈誕下一對龍鳳胎（海洋公園提供）

而且，大熊貓主要都是圈養，活動量較少也會影響性慾，四川省林業和草原局以往也猜測，可能因為香港大熊貓數量少，沒有其他異性可選擇，即使被安排作一對也未必日久生情，難以投放情感，就像先後離逝的安安和佳佳就是無緣分的一對。

當年年輕一截的安安「襄王無夢」，有時更會「躁底」追打佳佳。而且佳佳後來也年事已高，再懷孕會有一定風險，所以最後園方都放棄此計劃，多年來在海洋公園都「分居」。

結果，生育的「重擔」就交付到2007年抵港的盈盈、樂樂身上，牠們來港時約2歲，6歲開始嘗試自然交配，但多年來都不成功。6年前盈盈、樂樂當時14歲「高齡」的牠們，海洋公園一度稱成功自然交配，但最終都不成功，難得盈盈這次終於高齡生孖胎，海洋公園表示，動物護理專業團隊聯同中國大熊貓保護研究中心的專家正不分晝夜悉心照料「盈盈」及兩位寶寶，直至牠們的狀況完全穩定。