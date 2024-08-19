為港爭光！16歲香港代表Pokémon Go世界賽奪冠　網民：個獎杯勁靚

又有香港青年為香港爭光！一年一度的 Pokémon 世界賽「Pokémon World Championships」已有賽果，香港代表16 歲的鄭業楷（綽號：蝦皮），在決賽中以局數 3：1 擊敗荷蘭的對手 Inadequance，贏得 Pokémon GO 世界冠軍，成為第一名的小精靈訓練員！得獎消息傳出後不少網民在社交平台上留言，大家更紛紛多謝一位名醫。



YouTube@The Official Pokémon YouTube channel截圖

曾令全港老中青瘋狂的 Pokémon GO，香港有不少忠實愛好者依然鑽研遊戲更參賽。而一年一度的寵物小精靈世界賽 (2024 Pokémon World Championships)，就一連三日在夏威夷檀香山舉辦。當中16 歲的香港代表鄭業楷（綽號：蝦皮），在決賽中以局數 3：1 擊敗荷蘭選手 Inadequance，勝出 Pokémon GO得世界冠軍，成為首位香港代表贏得這個賽事冠軍，亦是首個來自亞太區的世界冠軍，而獎金更高達二萬美元，真的可喜可賀。

其實類似的世界比賽，港人要出外參賽絶不容易。去年 日本橫濱Pokémon GO 世界賽，亞太區就有6個參賽名額，香港代表贏得5個，鄭業楷也是其中一員。不過由於他們只是業餘愛好者，去年要為旅費四出籌集資源或贊助，最終獲同樣是 Pokémon GO 玩家、肝病權威專家、港大醫學院榮休教授黎青龍等人贊助才能出戰，不過當時鄭業楷蝦皮的表現未如理想，最後提早出局。

黎青龍教授 （資料圖片)

不少網民得知勝出消息之後，均在社交平台留言恭賀，「好滾動」、「馬會應該識做啦」、「真人版小智」、「世一恭喜」、「黎教授真係好正」、「好彩有教授」，更有網民建議可以成為下屆奧運加設項目，真心恭喜蝦皮！