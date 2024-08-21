深圳南山最新打卡景點「超夢幻童話鎮」　梅拉尼亞小鎮免費開放

深圳又一個免費拍照打卡勝地來了！馬卡龍配色、夢幻大城堡、歐式大教堂......每個角落，都彷彿進入了童話世界般，屬於深圳的「童話鎮」，正式開放！



它就是在深圳南山區必打卡的歐陸街區「梅拉尼亞小鎮」，由之前深圳世界之窗的歐洲印象升級改造而來。濃濃的歐洲風情，彷彿置身於歐洲街頭。步入其中，更像是來到自由無慮的童話小鎮，每幢小房子都變得極其夢幻，讓人忍不住駐足打卡拍照。

這裏有着各式各樣的建築，造型最獨特的當屬於「布拉格天文鐘」。有着獨特的大錶盤，浪漫且充滿藝術氛圍。仔細欣賞，會發現細節。

滿滿橙白色的歐式大教堂，聳立的小塔尖直衝天際，還有浪漫馬卡龍色的文創店、禮品店......

每一棟小房子，都各有各的特色，噴泉、綠蔭大道、可愛的指示牌，就像夢幻童話世界裏的那般模樣，童話氛圍滿滿。

+ 10

梅拉尼亞小鎮正式開放沒多久，就已經吸引很多人來這裏打卡了。不過現在還有部分地方正在裝修當中，所以逛完整個景區，不用太長時間。但是目前的景色，怎樣都很好拍啦～

聽説晚上童話鎮還會亮燈，又會是另外一番夢幻景象！

梅拉尼亞小鎮

地址：深圳南山區深南大道9037號（即原來的歐洲小鎮／歐洲印象旁邊）

交通：深圳地鐵1/8號線世界之窗站I出口、H出口

門票：免費、免預約



Tips：

①園區不大，有一部分還在建設調整中，遊覽過程中請注意安全；

②建議上午8-10點、或下午4-6點的時間來打卡，光線較好，好出片；

③目前景區內開放的門店較少，敬請期待



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】