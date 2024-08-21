內地遊客搭香港快運為慳錢出大絶　奇招打包行李！網民激讚：天才

近月廉航香港快運修改行李政策，不少坐開廉航的乘客都要發揮小宇宙，扭盡六壬將自己行李符合標準，以避免臨時失預算。近日網上就瘋傳有疑似乘坐快運的乘客，將3件行李pack成一件寄艙，令不少網民嘖嘖稱奇。



近日fb群組瘋傳一張相片，相中背景疑似香港機場，一名男子正將3件行李用紙皮包裹。相片分別被轉貼至各大fb和連登，不少網民對於相中三為一體奇招寄行李均感驚訝，「唔過size限制就符合遊戲規則嘅」、「如果散左係咪可以claim uo 整爛行李」、「佢係咪以為只計kg唔計尺寸」、「又真係求其咗啲，買卷封箱膠紙，摺一摺啲箱再紮實佢，大家都好處理」。

其實該相片是由一個小紅書內地網民貼出。該名內地網民表示，自己是第一次坐香港快運，買機票時沒有留意到行李政策，「直接就選了最便宜的付了款，到了機場才知道手提行李的額度都没有」，航空公司要求三个行李每個收600港元托運費，「為了省點托運費我也是拼了」，他即場找包裝公司，將3件行李打包成一件，最終只付了一件行李托運費＄600+打包費$390，一共額外花了990元，但總比３件獨立行李總共1800元的托運費便宜。「問了打包的小哥，他說很多人都這樣操作」,他在留言也表示當時跟「枱台小哥說下,看下能否收便宜點」.

根據香港快運的新行李政策， 寄艙行李按件收費，每件行李重量上限維持32公斤，而每件行李的最大尺寸為158厘米/62寸(長+寛+高)。收費劃分為20公斤和32公斤：20公斤的寄艙行李初次預訂須收取310元，而32公斤則須收取430元。而若在機場櫃枱才辦理額外行李寄艙費用, 20公斤$600, 32公斤則740。而香港機場也有公司提供行李包裝服務，以不同尺寸的紙箱、防護填充物料、氣泡包裝紙及索帶重新包裝行李。