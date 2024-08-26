減肥｜3個月瘦8公斤！網民推一個居家運動瘦身極見效：不是瑜伽
撰文：ETtoday
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【減肥方法】不少人為了減肥或維持健康，會努力運動。一名台灣女網民就說，最近想要減重，但家裡空間不大，加上不想到公共空間運動，因此考慮要買「無繩跳繩」，可是不知道效果好不好，於是想問問有經驗的人。
文章曝光掀起兩派討論，有人認為「無繩跳繩感覺沒用」，但也有人說「空手跳加飲控，3個月瘦8公斤」。
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原PO在PTT發文表示，希望透過跳繩來達到減肥的目標，但家中空間有限，也不願意在公眾場所跳繩，因此考慮購買「無繩跳繩」。她也說，其實無繩跳繩放在她的購物車裡很久了，但因為不確定運動效果，所以還在猶豫是否購買，希望有使用過無繩跳繩的人可以分享意見，或者推薦其他適合居家運動的工具。
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文章一出，有些人不看好無繩跳繩：
「跟原地空手跳有什麼不一樣」
「不會拿兩根免洗筷抓在手上跳」
「還是推有繩的，有繩的更可以訓練到全身的協調，運動量也比較大」
「很難維持動力，後來我選擇超慢跑」
「沒用，會偷懶，手腕超痠」
「重訓直接增肌增基礎代謝量最有用，居家自體重量訓練就可以了」。
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但也有人大讚：
「有用啊，不會絆繩但夠重就累」
「有用+1」
「不管什麼運動能持續就有用啊」
「（跟空手跳）差在有沒有負重，我小球跟大球累的」
「我看跳繩影片跟著空手跳，加飲控，3個月瘦8公斤」。
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