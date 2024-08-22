壽司郎進軍北京開店竟排10小時 食客讚食材新鮮！日本網民咁反應

壽司郎「Sushiro」在香港大受歡迎，分店越開越多，近日更首次進軍北京開店。根據日媒報道，壽司郎21日北京店開幕已大排長龍，有食客接受訪問時表示，北京店跟日本店的壽司味道一模一樣，不少網民更熱議事件。



綜合日媒報道，北京首間壽司郎開設在西城區的西單大悅城商場內，屬年輕人愛逛的地區。店鋪面積有500平方米，還有一個特色是設有包廂座，相當吸引。昨日上午11點30分店鋪還沒開門，就已經有大量顧客等候，在中午過後估計輪候時間需要10個小時。

由於日本去年排核廢水引發海產食品安全隱憂，中國已全面暫停進口日本水產品。所以北京新店提供超過 200 種菜單，均採用來自中國的海膽和鮑魚，以及世界各地的食材，價錢每碟由10元人民幣（約200日圓）起。

一位來自北京的34歲女食客跟日本傳媒表示，女兒很愛食迴轉壽司，今年7月舉家去大阪旅遊時就是去了Sushiro，「這家店的味道和日本一模一樣」 ，她更大讚食材新鮮。而有其他的客人都表示，這裡的性價比高，食物又新鮮，並相信店舖的食品衞生。

壽司郎早於2021年先在廣東、四川成都及湖北的武漢先試行，今年5月才進入天津，連同北京分店，在國內已有45間分店。而同樣來自日本三大連鎖迴轉壽司店的「濱壽司」亦在今年1月已在北京開店。

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對於壽司郎在北京開店致人山人海，均惹來不少網民熱議，有日本網民認為食材都是選其他地方，其實還是不相信日本，也有日本網民見店鋪擠滿人，表示「我不知道中國的經濟是好還是壞」，也有人誤以為食材都是來自日本，質疑中國人為何一邊反對核廢水一邊食日本魚生，更有人擔心會影響日本本土海鮮供應，「擔心用不了多久，日本的美味魚將被外國人全部買走，普通的日本老百姓將再也買不到魚了」。

其實壽司郎在日本本土又是否最受歡迎呢?日本評比網站今年就曾收集了491人的意見，列出第一至四十一名的日本壽司排名，以下就是日本人心目中最強的十大迴轉壽司店排名。

第十位 がってん寿司合點壽司

第九位 回転壽し トリトン迴轉壽司 Toriton

第八位 金沢まいもん寿司 金澤美味壽司

第七位 銚子丸壽司

第六位 かっぱ寿司 河童壽司

第五位 魚べい魚米迴轉壽司

第四位 すしざんまい壽司三味

第三位：はま寿司（HAMA-SUSHI）

第二位：無添くら寿司（無添藏壽司）

第一位：スシロー（壽司郎）