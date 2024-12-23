政府工｜10份工最遲2月初截止　助理檔案主任管理檔案頂薪達61K

【政府工】新一年各位會否考慮跳槽？公務員事務局近日再釋出新的多份招聘，《開罐》整合精選及更新了10份政府工，當中政府檔案處請助理檔案主任，兩年經驗起薪點有$36,850，頂薪更達61,865元，相當吸引 ！



政府工【1.政府檔案處-助理檔案主任】

月薪: $36,850起

截止日期 :16/01/2025 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的歷史、政治科學、公共行政、資訊管理及圖書館學、歷史檔案及檔案管理、數碼人文或同等學科的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在畢業後研究或修讀歷史、政治科學、公共行政、資訊管理及圖書館學、歷史檔案及檔案管理、數碼人文或同等學科，又或接受相關訓練，為期兩年；

(c) 在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得“二級”成績，或具備同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度)取得及格成績。

職責:

(a) 協助管理歷史檔案及檔案，包括收集、鑑定、整理和著錄檔案，訂定檔案存廢期限表，存廢檔案，以及從事研發；

(b) 協助保存歷史檔案，包括保存數碼檔案；

(c) 向市民推廣欣賞歷史檔案及使用查閱服務；以及

(d) 協助處理查閱歷史檔案的申請。

薪酬:

總薪級表第16點(每月港幣36,850元)至總薪級表第27點(每月港幣61,865元)

聘用條款:

獲取錄為助理檔案主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 X

互聯網 V

(a) 申請人必須透過公務員事務局網頁(www.csb.gov.hk)的網上申請系統遞交一份申請書。

(b) 申請人在網上成功遞交申請書後，必須於截止申請日期後的一星期內把所需證明文件（即證書、修業成績表及工作證明）副本郵寄至香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“申請助理檔案主任職位”，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【2.教育局-言語治療主任】

月薪: $36,850起

截止日期 :28/01/2025 23:59:00

+ 6

入職條件:

2024至2025年言語治療主任的招聘將開放予持有相關學士學位人士和正就讀學士學位課程最後一年（即2024至2025學年畢業）的學生，及2025至2026學年畢業的大學生申請。

申請人必須-

(a) 持有本地大學頒授的言語及聽覺科學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；以及

(d) 能操流利粵語及英語。

尚未符合上文(a)項的入職條件，而預計可分別於2025年夏季或之前，或2026年夏季或之前取得相關學歷以符合有關入職條件者亦可遞交申請。然而，上述申請人必須在2024至2025或2025至2026學年內取得所需學歷資格，方會獲考慮聘用。

申請人須在申請書上清楚註明將會獲取的相關學歷或資格和預計獲取日期，並須在本局訂定的限期前提交相關文件，例如證明信函、證書及成績單等，以證明其在上述期間取得所需學歷或資格以及符合入職條件，否則本局將不再處理其申請。

職責:

(a) 為有言語及語言障礙的學生提供專業評估及輔導服務；

(b) 確定有言語及語言障礙學生的教育需要；以及

(c) 為家長、教師和學校提供諮詢及支援計劃。

薪酬:

總薪級表第16點 (每月港幣36,850元) 至總薪級表第33點 (每月港幣81,510元) [註(4)]

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 Ｖ

互聯網 V

(a) 在網上遞交申請

申請人可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)或教育局互聯網站(http://www.edb.gov.hk) > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)作網上申請，並於完成網上申請時經系統上載其文憑／證書、成績單等證明文件，或於2025年2月7日或之前，把其文憑／證書及成績單等證明文件副本郵寄或送交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組，信封面須註明「申請言語治療主任職位」及申請人的網上申請編號，所有證明文件副本上亦須註明網上申請編號。請勿遞交任何證明文件的正本。

(b) 以郵寄方式或親身遞交申請

教育局公務員職位申請書[EDB (1/2025)]可於民政諮詢中心、教育局九龍塘教育服務中心及區域教育服務處索取。該表格也可從教育局互聯網站 (http://www.edb.gov.hk) > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣)下載。

填妥的申請書，連同用以證明相關學歷的文憑／證書及成績單的副本，須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室教育局聘用及人事組。申請人須在信封面註明「申請言語治療主任職位」。

(c) 持有香港以外學術機構所頒授學歷的申請人，請隨申請書夾附有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。申請人也應盡可能提供所有其他有關的學歷證明文件副本，以便進行學歷評審的工作。持有本地學歷的申請人，則須夾附列明其修讀學位課程時主修和副修科目及／或相關科目訓練的證明文件副本。申請人亦須述明所具備的相關工作經驗及性質。

政府工【3.衞生署-健康監察督導員】

月薪$19,460

截止日期 :16/01/2025 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a)(i)在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷，並在取得有關學歷後，具備最少兩年全職擔任督導人員的工作經驗；或

(ii)在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷，並在取得有關學歷後，具備最少兩年全職擔任督導人員的工作經驗；或

(iii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷，並在取得有關學歷後，具備最少五年全職擔任督導人員的工作經驗；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c)具良好的人際關係技巧及溝通技巧(具客戶服務經驗更佳)；

(d)能操流利廣東話及英語，通曉普通話更佳；以及

(e)具良好的中文書寫能力。(獲邀出席遴選面試的申請人或須參加筆試。)

職責:

(a)負責在各出入境口岸：

(i)監督健康監察助理和外判監察服務隊伍執行健康篩檢工作及其他運作上的工作；

(ii)向衞生署匯報外判監察隊伍的工作表現；

(iii)指導健康監察助理工作和跟進有關紀律的事宜；

(iv)執行與港口衞生有關的執法職務及規管工作；

(v)為出入境口岸的前線人員提供有關健康篩檢及非本地孕婦旅客篩檢工作的培訓和指導；

(vi)調配健康監察助理和外判員工到各個崗位工作；以及

(vii)處理由健康監察助理和外判員工所轉介的個案；

(b)編排健康監察助理的輪值表；

(c)與衞生署總部聯絡，安排後勤物料及設備的供應和保養事宜；

(d)按衞生署的指示，在出入境口岸協助實施港口衞生措施；

(e)負責管理24小時運作的通訊及支援中心；

(f)就運作事宜與各出入境口岸的外判員工和其他健康監察督導員，以及與其他政府部門和機構協調合作；

(g)協助草擬發給各出入境口岸的健康監察督導員、健康監察助理及外判員工的運作程序／書面指示；

(h)綜合整理各出入境口岸呈交的統計報表；

(i)協助衞生署調配人手及其他資源到各出入境口岸，使各項邊境健康檢查措施及各自口岸的其他特別工作能順利推行；

(j)協助處理公眾查詢，並調查與衞生署執法事宜有關的投訴；

(k)處理衞生署指派的一般行政工作及其他工作；以及

(l)執行由上級所指派之其他職務。

薪酬:

月薪港幣19,460元，另加每月港幣1,000元約滿酬金，在合約圓滿結束後發放。

聘用條款:

成功的申請人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人須於申請書內詳列學歷及相關工作經驗(包括該等工作的職位名稱及主要職責)。

(d)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，須在2025 年 1 月 23日(星期四)或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件的正本。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【4.香港警務處-總督察（專門人員） [水警訓練學校助理訓練主任（航海與船藝)]】

月薪: $103,205起

截止日期:02/02/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有海事處處長所簽發有效的一級（甲板高級船員）（商船船長）合格證書，或同等資歷；

(b) 在以下職務上有最少一年經驗︰

(i) 曾受聘於具規模的船公司，擔任高級航海船員，或

(ii) 曾擔任航海訓練工作；

(c) 有十年行政，船隻保養，航海或船藝訓練，包括操控小型船隻的經驗(註 1)；

(d) 有良好的工作紀錄及領導才能；

(e) 有船長經驗；

(f) 有使用電腦輔助導航儀器航海的經驗；

(g) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；或在遴選督察的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格及能操流利粵語；

(h) 通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡

或隱形眼鏡的人士亦可申請。申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；

(i) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註 3)﹔以及

(j) 通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。

職責:

(a) 在航海、航海技術、船隻指揮及管理方面提供專業意見與建議，並監督屬下的警務人員和其他人員；

(b) 更新、搜羅和製作各類培訓教材、視覺教具及訓練紀錄，並擬備教案、課程綱要等，確保課程、教官及考試∕評核過程的質素；

(c) 處理與其專業領域相關的人員編制文件，並向學員及其屬下人員提供所須的培訓；

(d) 確保安全有效地操作、維修和保管轄下各類型船艇及海事設備；

(e) 就其專業範疇及水警總區人員與客席學員（如有關的話）的培訓，與警隊其他單位、外部機構及其他政府部門聯繫；以及

(f) 執行其他所需職務，例如管理模擬器、實行職安健措施、改良工作程序、測試設備，以及參與社區活動和海上巡遊∕慶典。

薪酬：

警務人員薪級表第44點（每月103,205元）至警務人員薪級表第49點（每月127,620元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員合約條款受聘，為期三年。圓滿完成合約期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人須提交填妥的申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023) 及履歷。截止申請日期為2025年2月2日。

(b) 申請人可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(c) 申請人亦可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格G.F. 340 (Rev. 7/2023)，或從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載有關表格。

(d) 郵寄的申請書須送達至香港灣仔軍器廠街一號警察總部警政大樓37樓警察招募組。請於信封面註明申請職位名稱。為確保郵件能妥善送達，請支付足額郵資及註明回郵地址。

(e) 申請人須提交履歷，載列與這職位相關的工作經驗並於 2025年2月2日或之前電郵寄回eo-rec@police.gov.hk。

政府工【5.民政事務總署-節目統籌主任】

月薪:$44,210

截止日期 :20/01/2025 17:00:00

+ 6

入職條件:

(a) 持有香港之大學學位或同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，具備最少五年籌備大規模全港性或國際性的節目及/或公關活動的認可工作經驗；

(c) 良好溝通及組織技巧；

(d) 能講及書寫良好中文及英文；及

(e) 具備良好電腦知識包活精通MS WORD及EXCEL的操作。

職責:

(a) 協助策劃慶典及全港/地區/跨區活動計劃及制定宣傳計劃；

(b) 執行慶典及全港/地區/跨區活動，包括與各政府部門、非政府機構及相關團體統籌活動事宜；

(c) 協助編製及監察活動的財政預算；

(d) 協助處理嘉賓邀請事宜；

(e) 協助安排設計及印刷活動的邀請卡、回條、嘉賓須知等；

(f) 協助處理非政府機構的項目撥款申請；及

(g) 按上司指示執行其他職務。

(h) 如有需要，須在正常上班時間以外工作，包括星期六、星期日及公眾假期。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期由2025年4月/ 5月至2025年11月/ 12月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 （https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請表格填妥後，須連同學歷證書副本及工作經驗的文件證明副本，送交香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心4樓民政事務總署專責事務組(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。請在信封面上註明「申請節目統籌主任」。

政府工【6.水務署-合約水務化驗師】

月薪 :$61,865

截止日期:17/01/2025 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a)(i) 持有本港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽化學學士學位，或具備同等學歷，而修畢的學分或完成的試卷最少有三分之二為化學科目；以及

(ii) 在取得上述學位後有兩年化學測試或化學領域相關的工作經驗；

或

(i) 持有本港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽化學學士學位，或具備同等學歷，而修畢的學分或完成的試卷最少有二分之一為化學科目；以及

(ii) 持有本港任何一所大學頒授的化學碩士學位，或具備同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績，或具備同等成績。

註: 申請人須隨申請表格夾附綜合招聘考試/香港中學文憑考試/香港高級程度會考/IELTS考試成績證明、修業成績副本及學位文憑副本，以及詳列學歷/專業資格及相關工作經驗的履歷一份。

職責:

(a)督導組內/水質科學化驗室的工作及人員，進行化學、細菌、生物和輻射化驗，監測水質，控制水務設施的濾水處理過程並提供意見；

(b)進行水質分析，就水安全、水質或濾水處理問題的各個方面進行調查；

(c)進行輻射測量，監測水質，就法定程序提供意見，處理放射性物質和放射防護的相關事宜；

(d)為化驗室和外勤工作的人員提供訓練；及

(e)執行總水務化驗師指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格 (G.F.340 (Rev. 7/2023) ) 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請表格須連同註項所列的文件，以親身或郵寄方式送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組。信封面須註明『申請合約水務化驗師職位』。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2025年1月24日或之前把註項(b)所列的有關文件郵寄至上述地址，並在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【7.海事處-驗船主任（輪機及船舶） 】

月薪: $82,330起

截止日期 :08/01/2025 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a)(i) 持有本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷[請參閱註(1)]，或海事處處長接納的工程師學會正式會員資格[請參閱註(2)]；

(ii) 持有海事處處長簽發的一級（輪機師）適任證書或其接納的證書；以及

(iii) 具備兩年擔任遠洋船大管輪或更高職級，又或於相關海事工程業內擔任同等要職的經驗[請參閱註(3)]；或

(b)(i) 持有本港大學頒授的機械工程╱輪機工程學士學位或同等學歷[請參閱註(1)]；

(ii) 取得海事處處長接納的工程師學會正式會員資格[請參閱註(2)]；

(iii) 持有海事處處長簽發的二級（輪機師）適任證書或其接納的證書；以及

(iv) 具備四年擔任遠洋船大管輪或更高職級，又或於相關海事工程業內擔任同等要職的經驗[請參閱註(3)]；以及

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 申請人如現正修讀上文第(a)(i)或(b)(i)段指明的學位或同等學歷(即本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷或本港大學頒授的機械工程／輪機工程學士學位或同等學歷)的課程，並將在2024年、2025年或2026年畢業，也可申請。上述申請人必須分別在2024年、2025年或2026年內取得上文第(a)(i)或(b)(i)段指明的學位或同等學歷並通過學歷評核(如適用)，才會獲聘任。

(2) 未具備上文第(a)(i)及(b)(ii)段指明所需正式會員資格的申請人，如現正致力取得所需資歷，亦可申請，但申請書內必須夾附證明文件，證明已參加專業評核，或相關學會正審批其專業資格等。申請人必須於獲聘時取得所需資歷才獲考慮聘任。

(3) 未具備上文第(a)(iii)及(b)(iv)段指明所需經驗的申請人，如現正致力取得所需經驗年數，亦可申請，但必須於獲聘時在經驗年數方面符合要求才獲考慮聘任。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府輪機工程顧問或經理的職務；

(c) 主持所有級別的輪機師適任證書考試；以及

(d) 執行《鍋爐及壓力容器條例》所規定的法定及其他相關職務。

[註：所有驗船主任（輪機及船舶）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第34點（每月82,330元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組 ，信封面須註明｢申請驗船主任（輪機及船舶）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2025年1月15日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(4) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

(f)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【8.海事處-驗船主任（航海）】

月薪: $82,330起

截止日期 :08/01/2025 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷[請參閱註(1)]；

(b) 持有海事處處長簽發的一級（甲板高級船員）（商船船長）適任證書或其接納的證書；

(c) 具備兩年擔任遠洋船大副或更高職級，又或於相關航海業內擔任同等要職的經驗[請參閱註(2)]；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 申請人如現正修讀上文第(a)段指明的學位或同等學歷(即本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷)的課程，並將在2024年、2025年或2026年畢業，也可申請。上述申請人必須分別在2024年、2025年或2026年內取得上文第(a)段指明的學位或同等學歷並通過學歷評核(如適用)，才會獲聘任。

(2) 未具備上文第(c)段指明所需經驗的申請人，如現正致力取得所需經驗年數，亦可申請，但必須於獲聘時在經驗年數方面符合要求才獲考慮聘任。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 主持所有級別的甲板高級船員適任證書考試；以及

(c) 執行政府航海顧問的職務。

[註：所有驗船主任（航海）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第34點（每月82,330元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組 ，信封面須註明｢申請驗船主任（航海）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2025年1月15日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(4) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【9.海事處驗船主任（船舶）】

月薪: $82,330 起

截止日期 :08/01/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的造船學或相關科技學士學位或同等學歷；

(b) 取得海事處處長接納的造船工程師學會正式會員資格；

(c) 在取得正式會員資格後累積兩年相關工作經驗[請參閱註(1)]；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 未具備上文第(c)段指明所需經驗的申請人，如現正致力取得所需經驗年數，亦可申請，但必須於獲聘時在經驗年數方面符合要求才獲考慮聘任。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；以及

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府造船工程師的職務。

[註：所有驗船主任（船舶）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第34點（每月82,330元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組 ，信封面須註明｢申請驗船主任（船舶）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2025年1月15日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(d)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(4) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【10.香港電台(電台及節目策劃部英文新聞及時事組)-副編輯】

月薪:$ 71,010起

截止日期:16/01/2025 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 持有香港的大學所頒發學位，以主修新聞及傳理學為佳，或具備同等學歷；並具有五年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；或

(ii) 持有香港的專上院校頒授經評審認可的副學士學位或高級文憑，以主修新聞及傳理學為佳，或具備同等學歷；並具有七年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；或

(iii) 持有香港的專上院校頒授經評審認可的文憑，以主修新聞及傳理學為佳，或具備同等學歷；並具有九年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；或

(iv) 在香港中學文憑考試五科（可包括英國語文科）考獲第3級或同等[請參閱註(1)]或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績（可包括英國語文科），或具同等學歷；並具有十年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；或

(v) 在香港中學文憑考試英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，及另有四科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，及另有四科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；並具有十一年從事新聞、廣播、或數碼內容創作的工作經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績。

申請人如

(i) 具有良好及充分的編輯經驗；

(ii) 具備管理記者團隊的經驗；

(iii) 具有為線上平台和專屬網站製作多媒體內容的經驗，包括音訊、視訊、圖像和文字；

(iv) 熱衷於以直接細膩的文字說故事；

(v) 具備優良的英語溝通及書寫能力；

(vi) 擁有悅耳的廣播聲線；及

(vii) 熟悉本地和國際時事

則更為理想。

註:申請者或須參加試音及筆試。

職責:

(a) 審視及編輯前線記者的撰稿，以用於電台廣播／網上平台和社交媒體發佈；

(b) 編製及主持電台新聞報道；

(c) 協助各平台新聞節目及內容的製作；

(d) 監督及培訓初級員工；及

(e) 籌劃及推行工作計劃及指派工作。

薪酬:

月薪71,010至81,510元，視乎經驗而定

聘用條款:

受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F. 340 (7/2023 修訂版))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。

(b)親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道30號廣播大廈香港電台電台及節目策劃部英文新聞及時事組節目總監 ，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。