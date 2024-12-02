政府工｜11份工月薪21K起　醫衞局項目主任35K　任何學位+3年經驗

【政府工】 年尾又到，各位打工仔會否考慮跳槽?公務員事務局今日再釋出新的多份招聘，《開罐》整合精選及更新了11份政府工，當中有幾份入職要求不高，但薪酬都好吸引的筍工，例如醫務衞生局招聘的項目主任，任何學位+３年經驗就有35K，勞工處二級職業安全主任，專科副學士起薪點31K起，看看自己是否合資格申請。



政府工【1.水務署-二級監工(電機)】

月薪: $25,115起

截止日期:20/12/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)(i) 持有香港任何一所理工學院/理工大學或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的電機工程學證書，或具備同等學歷；或

(ii) 具有五年擔任電機工程熟練工人的工作經驗或同等的相關工作經驗；或

(iii) 圓滿完成電機工程或同等的技工學徒訓練，並具兩年擔任電機工程熟練工人的工作經驗或同等的相關工作經驗；或

(iv) 完成在電機工程或同等的認可技術員學徒訓練；

(b) 具備相等於中三程度的中、英文語文能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

二級監工(電機)主要負責督導初級員工及承建商進行電機設備和裝置的安裝、操作、維修、保養及監控工作；管理物料及存貨；及執行工藝工作。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第12點(每月港幣29,995元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)已填妥的申請書須連同入職條件(a)、(b)及(c)的副本，以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組，信封面須註明『申請二級監工(電機)』。

(b)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年12月31日或之前把所需的證明文件副本送交聯絡地址，並在信封面及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【2.懲教署-工藝教導員(洗燙)】

月薪: $24,765起

截止日期:27/12/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)完成有關洗燙業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在洗燙業方面具備至少五年工作經驗(申請人須在申請書內清楚列明其相關的工作經驗。)

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過洗燙技能測驗

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事洗燙行業工作；

(b) 監管工序包括但不限於洗滌、烘乾、壓燙、滾燙、製成品整理及包裝、品質管理、梘料使用、物料預算、機器安全操作及一般保養；

(c)協助工藝導師擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(d)執行職業安全及健康守則及相關規例；以及

(e)執行其他指派職務。

註: 獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

薪酬:紀律人員(員佐級)薪級表第4點(每月24,765元)至紀律人員(員佐級)薪級表第22點(每月42,865元)。

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請書送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝教導員(洗燙)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【3.財政司司長辦公室-經濟主任(政府經濟顧問辦公室)】

月薪: $61,865起

截止日期:31/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) (i)持有本港大學所頒授的經濟學一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或(ii)持有本港大學所頒授與經濟學有關之學科的榮譽學士學位及經濟學碩士或以上學位，或具備同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

經濟主任主要負責就香港經濟的不同範疇進行分析及研究工作，例如本港經濟於微觀與宏觀經濟層面的增長和發展。

薪酬:

總薪級表第27點（每月61,865元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年，成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同《基本法及香港國安法》測試成績副本、學位證書副本、修業成績副本及綜合招聘考試／香港中學文憑考試／香港高級程度會考／GCE A Level／IELTS考試成績副本，須送達香港添馬添美道2號政府總部25樓2576室財政司司長辦公室政府經濟顧問辦公室行政組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年12月31日或之前把所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號或電郵至oge_recruitment@fso.gov.hk，並在電郵內註明網上申請編號，附件總大小不能超過15MB。

政府工【4.創新科技署-技術主任】

月薪: $25,115起

截止日期:20/12/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學／理工學院、香港專業教育學院或科技學院／工業學院頒發的工程學或應用科學文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(d)申請人如在取得上述學歷後最少具有兩年於創新及科技、研究及發展、實驗所及檢測範疇或工程範疇的工作經驗，可獲優先考慮。

(e)申請人須提供履歷表，列明現時及過去相關的受僱情況、職位、工作及職責。

職責:

(a) 執行電機、電子、機械和製造工程範疇內各項有關測量標準與校正／認可／品質控制的職務；

(b) 維持和監察資訊科技系統的運作，以及執行與提供認可服務有關的其他職務；以及

(c) 執行與標準相關服務的職務。

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第22點（每月49,230元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請書[G.F.340（7/2023修訂版）]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請書，連同(i)履歷表副本；(ii)現時及過去的相關受僱記錄副本；以及(iii)《基本法及香港國安法》測試成績副本（如有），送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座47樓創新科技署人力資源組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。網上遞交申請的人士，須在2024年12月31日或之前把履歷表及所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【5.勞工處-二級職業安全主任】

月薪: $31,795起

截止日期 :20/12/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港大專院校或香港專業教育學院頒授以下學科認可的高級文憑／副學士學位，或具同等學歷；

- 相關工程學科如機械工程、製造工程、工業工程、電機工程、屋宇設備工程、結構工程、土木工程、電子工程、化學工程、飛機工程及航空工程；或

- 建築學、化學技術；或

- 應用化學、應用物理、化驗科學、材料科學或職業安全及健康；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 操流利粵語；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

職責:

(a) 就《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及該等條例的附屬規例進行視察和執法工作；

(b) 為提升職業安全進行宣傳和推廣工作；以及

(c) 為提升職業安全進行教育和培訓工作。

薪酬:

總薪級表第13點（每月港幣31,795元）至總薪級表第28點（每月港幣64,780元）。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。在通過試用關限之前，申請人必須圓滿完成課堂及在職培訓，並通過兩項部門考試，以及在試用期內工作表現令人滿意，並且符合職系要求及服務需要。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人可透過下列其中一個方式遞交已填妥的申請書及所需證明文件（包括(1)公開考試成績證明文件副本以及(2)證書及相關的修業成績表副本）–

(c) 郵寄或親身遞交到香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓勞工處人力資源組。請於信面註明「申請二級職業安全主任職位」。選擇親身遞交申請書及所需文件的申請人，他們的申請書及所需文件必須在辦公時間內（即星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時至下午一時及下午二時至六時）送達上述地址；或

(d)透過公務員事務局網頁的網上申請系統(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如於網上遞交申請，並於2024年12月27日或之前郵寄(信封上的郵戳日期將視為遞交有關文件的日期)／親身送交所需證明文件到上述地址，並在信封面和證明文件上註明網上申請書編號及申請職位為「二級職業安全主任」。

政府工【6.民政事務總署(第三科)-行政助理】

月薪：$28,725

截止日期 :23/12/2024 18:00:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力；

(4) 具備良好電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(5) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責:

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等 ;

(2) 負責回答一般市民的查詢 ;

(3) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡 ; 以及

(4) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期為不多於10個月；以及

(2) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk/)下載。

(b) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心30樓民政事務總署第三科。請在信封面註明「申請行政助理職位」。

政府工【7.醫務衞生局(中醫醫院發展計劃辦事處)-項目主任】

月薪:$35,080

截止日期 :19/12/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有本港大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在取得學位學歷後，具備至少三年全職工作經驗，其中一年在政府╱公營機構╱大學教育資助委員會資助大學擔任一般行政和日常管理的工作（註1）；以及

(c) 在香港中學會考或香港中學文憑考試的中國語文科及英國語文科成績至少達第3等級，或具同等學歷（註2）。

註:(1) 申請人須於申請表上詳細列明其相關工作經驗。

職責:

(a) 一般辦公室行政

(b) 合約管理

(c) 措施╱項目規劃與發展

(d) 採購行政

(e) 項目管治

(f) 財務管理

(g) 採購家具及設備

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，合約期由受聘日起計至2026年3月31日。續約與否，視乎本局的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 郵寄為地址香港黃竹坑業勤街23號The HUB 13樓(1301號郵箱)。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)在網上申請。

(d) 在現階段毋須遞交修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。

政府工【8.郵政署-司機】

月薪$21,950

截止日期:17/12/2024 18:00:00

入職條件:

(1) 完成中三學業，或具同等學歷；及能閱讀及書寫簡單中文及英文；

(2) 申請人須通過體能測試，能獨立提舉及運送一個郵袋；

(3) 持有由運輸署發出的私家車(代號1)、輕型貨車(代號2)、私家小型巴士(代號4)及中型貨車(代號18)的有效駕駛執照；

(4) 具五年或以上有關駕駛車輛之全職工作經驗，當中宜包括私家小型巴士及中型貨車 (需具備有關工作經驗的證明正本)；

(5) 熟悉香港、九龍及新界各區道路；

(6) 懂得操作尾板的安全程序尤佳；及

(7) 入選者會被安排參加政府物流服務署的駕駛考試。申請者必須通過考試及取得駕駛政府車輛許可證(G.F.8)方被錄用。

職責:

(1) 駕駛各類郵政車輛(包括但不限於5.5噸至16噸輕型及中型貨車)以收發/運送郵件；

(2) 裝卸及搬運郵件，包括操作郵政車輛尾板及使用裝卸工具；

(3) 清潔郵政車輛、執行泊車職務及支援郵件派遞工作；

(4) 執行簡單文書工作及填寫有關郵政車輛使用情況報表；及

(5) 執行其他由上司委派之工作。

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期十二個月。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請書須

1)親身把填妥的申請表格投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時(星期日及公眾假期除外);或

2)以郵寄方式送達九龍九龍灣宏基街8號香港郵政大樓7樓人事及聘任組2。請於信封面上清楚註明「申請司機職位」。

政府工【9.律政司-合約法律書記】

月薪: $23,585

截止日期:23/12/2024 18:00:00

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等，或具備同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級[註(3)]／C級或以上成績(包括中英文科) ，或具備同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級(或C)或以上成績，或具備同等成績。

(備註: 申請人須在筆試中考獲及格成積。)

職責:

(a) 核對若干資料庫文書的數據及格式，修復該等文書的XML標記，進行與重排及重新發布該等文書有關的系統測試等；

(b) 準備、覆核、校對及檢查法例更新的原稿及其他文件；

(c) 核對雙語法例及文件的文體及格式；以及

(d) 執行上級不時指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，聘用期一般為12個月。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時律政司的服務需求及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人須填妥一份申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。申請表格可向各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局的互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，連同所需證明文件副本，以親身或郵寄方式送達香港中環下亞厘畢道 18 號律政中心東座 3 樓 384 室律政司法律草擬科行政組 (查詢電話：3918 4548)。請於信封面上註明「申請合約法律書記職位」。

(c)申請人須在申請表格上詳列其學歷及工作經驗，有關資料應包括 - (i)由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別; (ii)曾就讀的專上教育課程的科系/課程名稱(如適用); (iii)根據申請表上格式填報所就讀的課程及就業的確實開始和結束日期(如適用); 以及(iv)就業紀錄連同詳細的職責說明(如適用)，並連同有關的修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本及工作證明副本一併遞交。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站https://www.csb.gov.hk ，或直接於https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html 作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在截止申請日期後的一星期內把所需的証明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及每頁證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【10.教育局(專業發展及培訓分部)-項目主任(學校領導及專業發展) (EDB/PDT/353/24)】

月薪:$47,010

截止日期 :27/12/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷[見註(i)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書或公共政策/公共行政的學士學位/副學士學位，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級(即會考C級)或以上成績，或具備同等成績；

(d) 在取得學位後，具備不少於4年在教育領域相關的全職工作經驗；以及

(e) 具備為教師舉辦內地學習團的豐富知識和經驗者優先。

註:

(i) 經本地評審的學士學位屬資歷架構第5級別。資歷架構第5級別亦涵蓋其他資歷，但就是次招聘而言，只會接納學士學位資歷。有關資歷架構的詳情，可瀏覽資歷架構網站(https://www.hkqf.gov.hk)或致電3793 3955查詢。

職責:

(a) 協助監察及跟進新入職教師的培訓進度、管理相關紀錄及系統、更新有關網頁及處理相關查詢；

(b) 協助籌備校長及教師內地學習團，並在學習團擔任統籌或團員，為學習團提供專業和行政支援；

(c) 協助處理與不同培訓計劃有關的行政、財務、招標及後勤工作；以及

(d) 執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達至香港添馬添美道2號政府總部東翼6樓教育局專業發展及培訓分部行政組。

政府工【11.教育局(質素保證分部)-高級課程主任(全方位學習及內地交流組1) (EDB/QAD/357/24)】

月薪: $101,775

截止日期 : 27/12/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的語文、社會科學、人文學科、教育或公民與社會發展科(公民科)相關科目(包括但不限於中國歷史、歷史、地理、經濟)的學士學位，或具備同等學歷[見註(iii)]；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於10年中學教學及／或課程發展經驗；

(f) 具備不少於2年香港高中公民科教學及／或課程發展經驗者優先；

(g) 持有與課程發展及／或教育管理有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷或精通普通話者優先；以及

(h) 面試者或須於遴選面試當天接受筆試。

註:

(i) 高級課程主任(全方位學習及內地交流組1)職位的申請日期為2024年12月13日(星期五)至2024年12月27日(星期五)。

(ii) 為廣周知，經本地評審的學士學位屬資歷架構第5級別。雖然資歷架構第5級別亦涵蓋其他資歷，但就是次招聘而言，只會接納相關科目的學士學位資歷。有關資歷架構詳情，可瀏覽屬資歷架構網站(https://www.hkqf.gov.hk)或致電3793 3955查詢。

(iii) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如碩士或博士學位)，亦須一併在申請表上列明。

職責:

(a) 策劃、組織、監察及評估高中公民與社會發展科(公民科)內地考察的推行；

(b) 聯絡學校、旅行社及其他持份單位，以策劃、推行及評估公民科內地考察；

(c) 策劃及參與公民科內地考察及／或相關活動及前期考察；

(d) 領導和監察公民科內地考察及／或相關活動的教學資源和參考資料製作，以支援學校促進學生學習；

(e) 促進公民科內地考察及／或全方位學習的教師專業發展；

(f) 管理與公民科內地考察及／或相關活動的數據和資料；

(g) 監督公民科內地考察採購工作及合約；

(h) 處理公眾、傳媒和立法會的查詢或回覆，並準備與公民科內地考察及／或相關活動的報告；以及

(i) 執行管理層委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室教育局質素保證分部。