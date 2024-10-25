政府工｜12份工月薪15-101K　11月截止！一鐵飯碗F.4＋零經驗都得

【政府工】 十月進入尾聲，政府推出多份鐵飯碗，《開罐》整合精選及更新了12份政府工，當中有9個部門請人, 有4份是公務員約, 有4份則無需工作經。今次水務署請二級抄錶員 。就其職責和入職條件，中四學歷無需任何工作經驗都可以申請，而且是鐵飯碗， 月入可達28K！各位打工仔即刻睇睇有無一份啱心水!！



【政府工】1.政府物流服務署-汽車司機

月薪$19,535起

截止日期 :28/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有有效的私家車及中型貨車香港駕駛執照；

(b) 能說流利粵語和閱讀簡單中文；並能書寫簡單中文或簡單英文；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:申請人須通過駕駛技能測試。

職責:

(a)駕駛所有類型的政府車輛和租賃車輛，但不包括摩托車電單車；以及

(b)保持該等車輛清潔。汽車司機可能需要不定時及逾時工作，及穿著制服。

作為由政府物流服務署署長管理的一般職系人員，汽車司機會被調派往政府各政策局或部門工作。

薪酬:

總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點（每月港幣23,585元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書須連同香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達香港北角渣華道333號北角政府合署8樓政府物流服務署車輛管理科職系管理小組。請於信封面上清楚註明「申請汽車司機職位」。

(c)申請人亦可在公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於2024年12月5日或之前，將香港駕駛執照副本及駕駛車輛工作經驗的證明文件副本（如適用）送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。

政府工【2.民政事務總署-二級監工】

月薪$25,115起

截止日期 :07/11/2024 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒授的土木工程學或建築學證書，或具同等學歷；或

(ii) 具備五年擔任建築或土木工程技工的經驗；或

(iii) 完成認可的建築或土木工程技術員學徒訓練，而且表現令人滿意；

(b) 符合語文能力要求，即

(i) 在DSE或中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(ii) 具中學三年級程度或以上的中國語文能力，或具同等成績；及

(c) 於《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

職責:

(a) 協助助理工程督察和一級監工就民政事務總署的工程項目進行日常監督工作，包括地盤勘測和實地量度／為總部審核組進行審計視察；

(b) 協助一級監工擬備工程項目的圖則；

(c) 協助一級監工備存地盤工作進度報告，以及向助理工程督察和一級監工匯報地盤事宜；

(d) 為進行工程項目與當區居民及／或地政總署的職員聯繫； 以及

(e) 執行助理工程督察和一級監工所指派與民政事務總署工程相關的任何其他職務。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第12點(每月港幣29,995元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請人須提交已填妥的申請表通用表格第340號(7/2023修訂版)。

(b) 申請人可透過公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html)作網上申請。

(c) 申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html)下載。

(d) 申請表格須送達或郵寄到香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心29樓民政事務總署聘任組 。請在信封上註明「申請二級監工」。如親身遞交，請於截止申請日下午5時正或之前將填妥的申請表格送逹上述地址。

(e) 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。所有申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

(f) 所有獲邀參加招聘面試的申請人，必須出示修業成績及證書的正本及副本，以供核實和記錄。

(g) 由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請書上提供正確的電郵地址。

政府工【3.海事處-技工（空氣調節）】

月薪$19,535起

截止申日期 :01/11/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 完成空氣調節的認可學徒訓練或其他認可訓練課程；或

(ii) 具有最少四年空氣調節的經驗；

(b) 持有有效的機電工程署署長簽發的R級電力工程電業工程人員註冊證明書；

(c) 小六畢業或同等學歷；

(d) 中、英文語文能力達小六程度；

(e) 在適當程度的技能測驗取得及格成績；以及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

未具備上文(b)段指明所需資歷的申請人，如現正致力取得所需資歷，亦可申請，但必須於二零二四年十二月三十一日或之前取得所需資歷，並提交相關證明，其申請方獲繼續處理。

職責:

負責修理和保養政府船隻上各類空調和冷凍設備。

薪酬:

總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點（每月港幣23,585元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達九龍深水埗昂船洲昂船路政府船塢A座2樓A206室海事處聘任組（政府船隊科） ，信封面須註明｢申請技工（空氣調節）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在二零二四年十一月八日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(d)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 學歷證明文件副本(包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表)；

(2) 技術資格的證書副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；

(4) 有效的機電工程署署長簽發的R級電力工程電業工程人員註冊證明書副本（如有）；及

(5) 《基本法及香港國安法》測試的及格成績副本（如有）。

(e)申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。

政府工【4.水務署-二級抄錶員】

月薪$16,135起

截止日期 :08/11/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)完成中四課程，或具同等學歷(學科包括中國語文、英國語文及數學科)；

(b)具備相當於中四程度的中、英文語文能力；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

二級抄錶員的主要職責是抄錄水錶度數及在工作地點執行一般的檢查職務。

薪酬:

總薪級表第2點(每月港幣16,135元)至總薪級表第11點(每月港幣28,225元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄V

互聯網 V

(a)申請表格(G.F.340(Rev. 7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書須連同入職要求(1)及(2)的證書、修業成績表副本證明你已完成中四課程或具同等學歷，學科包括中國語文、英國語文及數學科;以及在中四或以上程度或其他獲認可的同等學歷中，中文及英文科取得及格成績；以及(3)的相關證明文件，以親身或郵寄方式於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組，信封面須註明『申請二級抄錶員』。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年11月15日或之前以親身或郵寄方式把所需的證書、修業成績表及相關證明文件副本送交上述地址，並在信封面及每一頁證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【5.民航處-合約航空交通管制主任 (機場) 】

月薪: $67,850

截止日期 :07/11/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考考獲兩科高級程度科目及格，並在香港中學會考另有三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦科)考獲C級／第3級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3級或以上，以及中國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 持有現時的香港航空交通管制員執照；

(d) 取得執照後，累積至少五年執行航空交通管制職務的經驗；及

(e) 能有效地以英語溝通。

職責:

(a) 於香港國際機場的指揮塔台為航空交通管制運作及服務提供支援。

(b) 管制在機場交通區內飛行中、降落和起飛的飛機。

(c) 管制在跑道上的所有飛機及車輛。

(d) 管制在飛機運轉區內運作的飛機。

(e) 監察並調解於機場扇區內運作的飛機偏離航道情況。

(f) 管制使用非儀錶飛行規則的交通，包括為香港管制區和非管制空域報告區提供飛行情報及飛機事故警報服務。

(g) 執行航空交通管制職務*，包括監督正接受培訓的航空交通管制員的工作。

[* 合約航空交通管制主任(機場)必須符合國際民航組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求(有關進一步的資料，可參閱民航處網頁: https://www.cad.gov.hk)。]

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期1年。續約與否會視乎服務需要及受聘人的工作表現及品行。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請人必須以申請表格，即G.F. 340 (Rev. 7/2023)，提出申請。表格可在民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)把填妥的申請書親身遞交或郵寄到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第六層招募組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人必須在申請書上或隨申請書附上的另一頁上清楚列出公開考試中所有科目的成績。(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【6.1823- 客戶服務主任 (通宵班)】

月薪 $15,780起

截止日期 :30/10/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 在DSE五科包括中英文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在中學會考五科包括中英文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(c) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；

申請人如具備客戶服務的工作經驗，可獲優先考慮。

獲聘用者需通過培訓後的測試才會被繼續聘任。

職責:

通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴，每天會處理來自不同背景的市民的來電及函件。

薪酬:

培訓期間(約一個月)，月薪15,780元；培訓後，月薪21,360元。如圓滿完成合約期，可獲發放約滿酬金。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現和品行而定。

申請方法:

郵寄V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓數字政策辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【7.教育局-行政助理(語文教學支援) (EDB/CSD/335/24)】

月薪: $31,685

截止日期 :31/10/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得有關學歷後，具備不少於3年於教育行業全職擔任管理職位的工作經驗，包括項目管理、人力資源管理及財務管理；

(d) 具備良好資訊科技(包括微軟辦公室軟件及中文輸入法)、溝通及與團隊合作技巧者優先；以及

(e) 或須於遴選面試當天接受筆試。

註:

(i) 申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷(例如碩士／博士學位)，亦須一併在申請表上列明。

職責:

(a) 爲部門的專業發展活動及語文支援項目統籌行政、後勤及技術支援；

(b) 協助整理部門工作計劃及周年報告；

(c) 協助管理部門的資料庫及整理有關學校支援的統計資料；

(d) 協助處理一般的行政及財政事務；

(e) 爲部門會議提供文書支援；以及

(f) 按需要協助處理其他行政工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 X

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書送達至九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座4樓E401室教育局課程支援分部語文教學支援組。

政府工【8.財政司司長辦公室引進重點企業辦公室 -高級副總裁(人工智能與數據科學) 】

月薪 $101,775

截止日期 :04/11/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 具備最少10年人工智能、數據科學及/或創新科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於人工智能、數據科學、創新科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及/或專業資格更佳；

(d) 擁有豐富本地和國際人工智能及/或數據科學領域相關知識和工作經驗；

(e) 在人工智能及/或數據科學生態圈有廣泛人脈；及

(f) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話。

職責:

(a) 帶領人工智能與數據科學團隊於人工智能與數據科學領域接觸高潛力的目標企業；

(b) 制訂和推行策略及計劃，推廣香港作為領先的人工智能與數據科學中心，並吸引海外和內地人工智能與數據科學行業的公司在香港開設或擴展業務；

(c) 協助執行總裁實施及跟進為重點企業量身定制的方案；

(d) 與內地和海外招商引才專組、國際和本地的業界夥伴、政府機構和主要持分者合作，為人工智能與數據科學領域構建強大的重點企業生態圈；

(e) 在本地及國際商業活動中發表演講，宣傳香港人工智能與數據科學產業的獨特優勢和機遇；

(f) 確保團隊為人工智能與數據科學領域的潛在和後續企業提供優質和客製化的支援服務；

(g) 管理並確保團隊的表現達成目標，並向高層官員提供高效的支援；及

(h) 按需要為引進重點企業辦公室首長級人員就工作及職務提供支援。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請書連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(1) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“高級副總裁(人工智能與數據科學)”。

(2) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明“高級副總裁(人工智能與數據科學)”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止；或

(3) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

(c)申請人須提交：

(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(3) 有關證書和修業成績表副本；以及

(4) 工作證明副本。

政府工【9. 財政司司長辦公室(引進重點企業辦公室)-副總裁(生命健康科技)】

月薪 $93,255

截止日期 : 04/11/2024 23:59:00

+ 5

入職條件:

(a) 具備最少8年生命健康科技領域相關全職工作經驗，以管理職位的經驗為佳；

(b) 具備於生命健康科技領域或公營界別從事投資推廣、客戶管理、業務發展、市場推廣或項目管理相關工作經驗更佳；

(c) 持有學士學位或同等學歷；如有更高學歷及/或專業資格更佳；

(d) 在發掘潛在客戶方面具備卓越往績，並能夠管理與生態圈相關持份者的關係，例如科技園區、大學、科研機構、創新與共創實驗室、醫療組織、投資者團體、企業等；

(e) 擁有在本地、內地及海外創新科技產業取得的豐富專業知識和工作經驗，以生命健康科技相關領域（例如生物技術、醫療器械 、數碼健康和傳統中醫藥）的工作經驗為佳；

(f) 在面對和接待客戶方面具備卓越往績，具備良好市場推廣及業務拓展技巧；及

(g) 具備良好中英文書寫能力，並能操流利英語、粵語及普通話。

職責:

(a) 協助高級副總裁發掘具潛力到港設立或擴展業務的生命健康科技重點企業，並擬定目標企業名單；

(b) 與目標企業保持聯繫，並協助高級副總裁擬定為重點企業量身定制的方案；

(c) 支援高級副總裁與重點企業就在港設立或擴展業務協商；

(d) 與相關決策局/部門/法定組織就便利重點企業在港設立或擴展業務進行協商；

(e) 與引進重點企業辦公室的外地團隊、相關決策局/部門、行業持份者及其他公營機構（包括香港科學園、數碼港、港深創新及科技園、大學及科研機構）合作，協調投資推廣及市場推廣活動，以吸引和挽留海外及內地的生命健康科技企業；

(f) 監督所有重點企業個案的進度並就其作出報告；及

(g) 按需要履行其他職責。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，一般為期24個月。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 V

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)下載。申請書連同一份詳盡履歷和相關文件副本(下文所指定的文件)須以下列其中一種方式遞交：

(1) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“副總裁(生命健康科技)”(遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準)。

(2)入口處的申請書投遞箱；信封面請註明“副總裁(生命健康科技)”。投遞箱的擺放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止；或

(3) 使用公務員事務局網頁(https://www.csb.gov.hk)的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和文件副本上須註明網上申請編號。

(d)申請人須提交：

(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件;

(2) 詳盡履歷，包括：(i) 學士或深造學位(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明；

(3) 有關證書和修業成績表副本；以及

(4) 工作證明副本。

政府工【10.醫務衞生局 (中醫藥處) -行政助理】

月薪$35,080

截止日期 :05/11/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以修讀工商管理、傳播學、公共關係或公共行政/政府研究等學科為佳；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等學歷；以及

(c) 在取得學位後，具備至少三年全職在政府或大型公私營機構從事企業傳訊和推廣、活動管理、項目管理、客戶服務或行政的工作經驗。

(d) 具備良好的電腦知識，包括使用試算表，以及中、英文文書處理；

(e) 具備良好的中、英文會話和書寫能力；

(f) 具備良好的溝通和人際關係技巧；

(g) 樂於接受意見，具團隊合作精神；以及

(h) 能在壓力下處理事務，並在緊迫時限內完成工作。

符合下列條件的申請人將獲優先考慮 –

(a) 熟悉香港的醫療體制，尤其是對中醫藥作為香港醫療系統的重要部分及中醫藥在香港的服務及發展的認識；

(b) 與中醫藥界有事務往來或從事中醫藥有關工作的經驗； 以及

(c) 操流利普通話。

職責:

(a) 協助聯絡活動主辦機構及與有關政府部門協調，為出席各種場合、活動或會議的高層人員提供所需的後勤支援；

(b) 為各種場合、活動或會議提供現場支援；

(c) 根據相關政策範疇進行合適市場調查及分析，以滿足策劃公眾教育及宣傳活動的需要；

(d) 提供一般行政支援，包括處理日常行政工作、採購事宜、處理信件、安排會議、執行後勤工作、草擬信件、準備會議材料和文件夾、編製報表、接待訪客和拍照／拍攝視頻等；

(e) 處理活動主辦機構／組織的信息及請求，接聽來電並將有關事宜轉介適當人士，以便及時跟進；以及

(f) 執行上級人員指派的任何其他職務。

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約會視乎服務需要及受聘人的工作表現。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請人必須以申請表格，即G.F.340 （Rev. 7/2023），提出申請。表格可在民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 申請人須於申請表格內詳列有關的學歷／專業資格及工作經驗。已填妥的申請表格，連同修業成績表副本、證書副本及相關工作經驗的證明文件副本，須在截止申請日期或之前經下列其中一個方式一併提交：

（i） 於截止申請日期或之前郵寄到下述聯絡地址。郵寄表格的遞交日期以郵戳為準。信封面須註明「申請行政助理職位」；或

（ii） 於截止申請日期下午6時或之前親身把申請書送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓16樓醫務衞生局中醫藥處。

政府工【11.康樂及文化事務署-非公務員合約助理經理（花展）】

月薪 $27,090

截止日期 :07/11/2024 23:59:00

+ 7

入職條件:

(a) (i) 持有全職教師證書，而體育科必須為修讀科目之一，或同等學歷；或

(ii) 持有任何一所香港高等院校頒發並獲認可的副學士學位／香港的理工學院／理工大學或香港專業教育學院頒發的高級文憑，而所修讀的科目必須包括康樂、運動或園藝管理，或同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等成績。

註：

(1) 申請人如在考取上述(a)(i)或(ii)的學歷時沒有修讀體育／運動、康樂或園藝方面的課程，則須持有認可高等院校頒發的康樂、運動或園藝管理方面的文憑／畢業證書，或同等學歷。如申請人主修康體文娛研究、樹木管理、植物研究、植物培植、樹藝、生物科學、花園及園景設計等學科，亦可獲考慮，實際情況需視乎申請人修讀的個別科目而定。

(2)申請人如具備全職工作經驗，並曾擔任大型展覽（例如由康樂及文化事務署主辦的香港花卉展覽（「香港花展」））的項目主任，且職務涉及以下至少一個範疇的運作，包括秘書處、典禮、票務、保安、人流管控、商業攤位及／或活動宣傳及推廣的安排，可獲優先考慮。

職責:

(1) 協助向香港花展的籌備督導委員會、展覽委員會、籌辦委員會及小組委員會提供行政及後勤支援，並協助策劃和舉辦香港花展及相關活動，例如攝影活動、傳媒預覽環節、攝影比賽和網上投票活動；

(2) 與其他小組委員會及持份者聯絡，以籌備、編排及推行所有與香港花展有關的事宜，包括但不限於整合招標及直接採購訂單的要求、採購雜項用品及服務、籌備商業攤位競投事宜、審閱植物展品比賽及學童繪畫比賽的章程，及安排網上報名；

(3) 協助處理涉及服務合約的採購事宜，並於展覽場地執行監督和巡查職務，以確保承辦商表現令人滿意，順利提供各種服務；

(4) 監督臨時項目主任及兼職人員的工作表現，並就項目籌備及推行工作指導他們，以確保香港花展的運作順利；

(5) 協助及支援參與內地花卉博覽會；

(6) 處理有關香港花展的公眾查詢及投訴；以及

(7) 執行高級人員委派的其他職務。

〔註：獲取錄的申請人須注意下列各點－

(i) 每周須淨工作44小時，實際工作時間由上司安排; 及

(ii) 獲聘者或須於新界或偏遠地區（包括離島）工作。〕

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘用。合約期約為12個月，康樂及文化事務署將視乎運作需要決定實際合約期。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 X

(a) 申請表格G.F.340（7/2023修訂版）可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html）下載。

(b) 親身或以郵寄方式遞交的申請書須於2024年11月7日或之前（親身遞交的申請書須於當日下午5時30分前）送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部7樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。信封面上須清楚註明「申請非公務員合約助理經理（花展）」。

(c) 持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人須於截止申請日期或之前郵寄修業成績副本及證書副本至下述聯絡地址。

(d) 申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績及證書正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將被取消。申請人所有資歷／工作經驗以截止申請日期或之前為準。截止申請日期後所獲得的資歷／工作經驗將不予考慮。

政府工【12.康樂及文化事務署-行政助理(策劃事務)】

月薪 $29,800

截止日期 :04/11/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1)持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(2)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第3等級或以上成績，或具備同等成績(見註)；

(3)具備良好的中 英文講寫能力；

(4)具備一般商業電腦軟件(MS Word、Excel及PowerPoint)及中英文文書處理的應用知識；

(5)具備良好人際溝通技巧；

(6)取得學歷資格後，須具備從事工程項目／規劃或土地行政的工作經驗；以及

(7)取得學歷資格後，具備政府或公營部門工作經驗為佳。

職責:

(1)就籌劃和推行文康體育工程計劃提供行政支援；

(2)協助整理設施需求摘要、設施明細表及用戶需求資料、就設計、實施時間表和預算開支等工程計劃事宜與相關決策局及工務部門聯絡、協調部門內部及其他政府部門就土地事宜及工程計劃的其他相關事項提出的建議等；

(3)協助初步篩選和分發由其他部門／顧問公司提交的顧問研究、發展方案、與大型基建設施、分區計劃大綱圖、向城市規劃委員會提出的申請、土地事宜等有關的報告，並整合部門內部各個行動分科提交的意見及建議，以作回覆；

(4)就立法會議員及區議員、各個地區組織／諮詢組織及市民對工程計劃的查詢、投訴及建議，協助草擬回覆；

(5)協助監督施工中的工程計劃進度，並跟進移交前及正式移交的事宜，包括統籌工程／工地會議、更新工程進度報告、整理欠妥清單等；以及

(6)為工程會議、工地會議（包括地盤）協助安排和提供後勤支援，以及在工地處理與竣工有關的移交事宜。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款受聘，聘用期一般為12個月。

申請方法:

郵寄 V

互聯網 X

(a)填妥的申請表格須連同詳細履歷(列明曾擔任職位及曾受聘的公司，以及每個與工程項目╱規劃或土地行政(例如實地視察、場地移交、處理與工程項目╱規劃或土地行政相關之顧問研究等)相關的職位的職責簡介，送達新界沙田排頭街1號康樂及文化事務署總部17樓策劃事務組。