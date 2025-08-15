政府工｜13份筍工19K-119K　9月初截止！終審法院請廚師月薪26K！

想揾穩定收入政府工的機會又來了！政府近日再釋出新一輪招聘，《開罐》爲大家整合了其中13份政府工，最遲9月初截止。當中終審法院正在聘請合約廚師，無需任何學歷要求，只需有五年工作經驗方可申請，月薪高達26K！



政府工｜1. 漁農自然護理署 -二級農林督察(作物)

月薪：23,585起

截止日期：05/09/2025 23:59:00

入職條件：

(a)(i) 持有本港理工學院/理工大學或香港專業教育學院/工業學院/科技學院頒發的文憑或高級證書，主修自然科學、應用科學或相關科目，或具同等學歷（修讀的科目與以下述職責有關為佳）；或(ii) 持有農業或林務學校/學院頒發的認可文憑，或具同等學歷；以及具一年在農業或郊區/植物/野生生物管理的實際經驗

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績，或具同等學歷

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

二級農林督察(作物)主要被調派執行有關作物生產、植物護理、灌溉、發牌及執法、評估作物產量及推廣工作有關的職務。

(註：可能須在本港任何地區工作；輪班工作、當值候命，以及在派駐基地以外的地方通宵工作；駕駛部門車輛；以及在擔任執法工作時穿著制服。)

薪酬：

總薪級表第8點（每月23,585元）至總薪級表第21點（每月47,010元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 於二零二五年九月五日或之前作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請書如資料不全、逾期、或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，將不予受理。

(b) 持有非本地學歷的人士，須於二零二五年九月十二日或之前將有關學術機構所簽發的文憑／證書、成績單及列明有關課程的授課形式的證明文件副本電郵至personnel_registry@afcd.gov.hk，並在電郵標題註明《申請二級農林督察(作物)》，以及在文件每頁註明網上申請編號。

政府工｜2. 衞生署 -藥劑師

月薪：61,865起

截止日期：04/09/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 已向根據《藥劑業及毒藥條例》(第138章)設立的香港藥劑業及毒藥管理局註冊；

(b) 持有香港藥劑業及毒藥管理局發出的有效執業證明書；

(c) 具備註冊後至少兩年相關工作經驗

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」或以上成績，或具同等成績，以及能以粵語╱中文及英語溝通

(e) 在《基本法及香港國安法》（學位／專業程度職系）測試取得及格成績 。

（f）申請人如曾接受中醫藥培訓或取得中醫藥學歷資格，可獲優先考慮。

職責：

(a) 執行與藥物(註4)有關的巡查、發牌、調查、註冊及其他相關職務；

(b) 執行藥物(註4)監察、藥物採購、疫苗管理及相關職務；

(c) 主管配藥處╱藥劑組的工作；以及

(d) 協助高級藥劑師執行行政職務。

(註：(4) 包括中、西藥。)

薪酬：

總薪級表第27點(每月港幣61,865元)至總薪級表第44點(每月港幣119,650元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b) 申請人須於政府職位申請書內詳列與入職條件相關的學歷及工作經驗，包括中醫藥方面的學歷及經驗，以及根據香港法例第138章《藥劑業及毒藥條例》向香港藥劑業及毒藥管理局註冊的編號。

政府工｜3. 律政司 -政府律師

月薪：77,855起

截止日期：12/09/2025 18:00:00

入職條件：

(a) (i) 在香港取得律師資格，或 (ii) 在香港取得大律師資格和全面執業權後，具備一年專業經驗(註：在香港有全面執業權，但在取得全面執業權後並無一年專業經驗的大律師亦可申請。如獲取錄，入職薪酬會定於某個適當的薪點，較政府律師薪級的起薪點為低。在2026年9月30日或之前在香港完成實習大律師實習期的人士亦可申請)；

(b) 在綜合招聘考試的英文運用試卷取得二級成績，以及在中文運用試卷取得一級成績。未有取得所需綜合招聘考試成績但符合其他入職條件的人士，亦可提出申請。他們必須在2026年8月31日或之前在英文運用試卷取得二級成績和在中文運用試卷取得一級成績，方會獲聘。在綜合招聘考試中文運用試卷未能取得一級成績的申請人，亦可能獲聘。不過，視乎律政司的工作需要而定，只有少數中文能力未達所需要求的申請人可能獲聘。有關綜合招聘考試的詳情，請瀏覽公務員事務局的網頁(https://www.csb.gov.hk) ；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

將調往律政司，負責刑事訟辯、民事訴訟、提供法律意見(刑事、民事、國家安全及國際公法)、草擬雙語法例、商業法、司法互助、法律政策及制定和實施與法律相關的政策等工作。基於職務需要或職業前途發展理由，政府律師會調派往律政司司長辦公室、民事法律科、刑事檢控科、憲制及政策事務科、國際法律科、法律草擬科或維護國家安全檢控科等任何辦公室／科別工作。有關律政司工作的更詳細資料，請瀏覽律政司網頁(https://www.doj.gov.hk)。

薪酬：

總薪級表第32至44點(現時月薪由港幣77,855元至119,650元)。視乎當時的情況，如申請人取得資格後的相關工作經驗較規定的最低要求為高，或會獲考慮給予額外增薪點。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人必須於香港時間2025年9月12日下午6時或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b) 在G.F. 340網上申請系統遞交申請書後，申請人必須於香港時間2025年9月12日下午6時或之前把一份詳盡的履歷電郵至prappt@doj.gov.hk。申請人須在電郵註明網上申請編號。如申請人未能提供所需的履歷，其申請將不獲受理。履歷最少應包括下列資料—

1.由中學起在公開考試中報考科目的成績級別(述明考取成績的確實日期)

2.法學士、法律博士、香港法律專業共同試、法學專業證書考試或對等考試的成績，列出報考科目的成績級別(請提供成績單和證書副本)

3.取得律師／大律師資格的確實日期及地點(現為實習律師或實習大律師的申請人，請說明完成實習的日期)

4.就業記錄連同詳細的職責說明

5.喜歡從事的工作範圍。申請人應在履歷上列出下列自己感興趣的辦公室／科別，以先後次序排列：

• 律政司司長辦公室轄下的法律改革委員會秘書處

• 民事法律科

• 刑事檢控科

• 憲制及政策事務科

• 國際法律科

• 法律草擬科

(c) 由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人須於申請書上提供正確的電郵地址，並有責任查閱其電郵，以確保及時查閲邀請信或通知書。

(d) 申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請後約六至八個星期內接獲通知。申請人如沒有獲邀參加面試，可作落選論。

政府工｜4. 教育局-課程主任(幼稚園及小學/小學)

月薪：82,330元

截止日期：05/09/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得｢二級」成績，或具備同等成績

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年小學教學或課程發展的經驗；具備不少於3年擔任科目主管的經驗或具備不少於3年小學課程統籌主任經驗者優先，以及

(f) 持有香港所頒授與課程發展相關的碩士或博士學位，或具備同等學歷，並具備推行教育研究及開發供分享之教學資源的經驗者優先

職責：

(a) 策劃、籌辦及舉行關於小學學校整體課程規劃的教師專業發展課程，包括小學校長、副校長和教師的課程領導課程、工作坊及研討會等

(b) 開發、製作及推廣小學課程領導及學與教的資源和示例

(c) 策劃及推行問卷調查、個案研究及學校探訪，收集關於小學教育課程指引的推行情況資料，以作規劃課程持續發展之用

(d) 透過不同渠道或平台，加強與小學課程發展有關持份者的溝通

(e) 協助策劃、推行及評估有關課程發展的措施，以促進學校整體課程規劃的成效

(f) 協助處理幼稚園及小學組的各項專業和行政工作

(g) 執行上司委派的其他職務。

薪酬：

月薪82,330元

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（a）申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處

(b) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜5.教育局-課程主任(德育、公民及國民教育)

月薪：82,330元

截止日期：05/09/2025 23:59:00

入職條件：

(a) 持有香港所頒授主修教育、人文學科、社會科學、中國語文或英國語文的學士學位，或具備同等學歷

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年的教學經驗，具備與價值觀教育、人文學科、通識教育/公民與社會發展科、中國語文教育及/或英國語文教育的相關經驗者優先

(f) 對價值觀教育以及本地教育制度有豐富知識及經驗

(g) 持有與教育及/或價值觀教育相關的高等學位（如碩士或博士學位）者優先

(h) 具備在政府或大學（包括專上院校）執行課程發展及/或管理、課程支援及/或學與教資源開發經驗者優先

職責：

(a) 協助策劃、發展、發布及檢視與價值觀教育（包括生命教育、公民教育、可持續發展教育、性教育、健康生活教育、媒體和資訊素養教育、中華文化學習等）相關的課程

(b) 設計及開發與價值觀教育領域相關的學與教資源，並規劃、組織及舉辦相關教師專業發展課程

(c) 協助推行受委託支援教師實施價值觀教育的計劃，並監察該計劃的成效

(d) 進行學校探訪，以配合上述課程的實施

(e) 協助開展與價值觀教育相關的研究及發展計劃

(f) 協助規劃、組織及舉辦價值觀教育活動，包括價值觀教育推廣計劃 ──「我的行動承諾」、「價值觀教育傑出教學獎」及推廣價值觀教育的參觀活動等

(g) 管理價值觀教育教師學習社群（LC）及學校網絡

(h) 與相關政府及非政府機構協作，推廣價值觀教育

(i) 為內部／對外會議和課程發展議會價值觀教育常務委員會會議提供秘書支援

(j) 執行其他被委派的職務

薪酬：

月薪82,330元

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（a）申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處

(b) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工｜6. 投資推廣署 -高級副總裁（金融服務）

月薪：67,850元起

截止日期：08/09/2025 17:00:00

入職條件：

(a) 在金融服務領域（包括銀行、資產及財富管理、另類投資、保險及資本市場）具備推動業務發展、發掘潛在客戶及管理主要客戶與持份者關係的卓越往績記錄

(b)具備優秀的溝通及公開演說技巧，並能代表投資推廣署出席活動、研討會或接受訪問

(c)對香港的金融服務業界有充分認識及深入了解，並熟悉粵港澳大灣區的商機

(d)具備在跨文化環境中工作，以及與政府或公營機構的持份者合作執行策略性計劃的經驗

(e)具備金融服務、金融科技或金融機構數位轉型的知識或經驗

(f)以結果為本，具備獨立工作與團隊合作達成績效指標的能力

(g)願意前往內地及海外公幹。

職責：

(a) 協助推行策略及業務計劃，以推廣及鞏固香港作為領先的國際金融中心的地位

(b)為內地及海外的金融服務公司提供高效益的一站式支援，協助它們在香港開設及拓展業務，加強與持份者的聯繫，並使它們能透過香港推動其業務在區域及全球的增長

(c)與客戶建立及維護良好的關係，並確保適時達到已定的關鍵績效指標

(d)與行業持份者，包括協會及監管機構（例如香港交易所）聯繫，蒐集及分析市場情報、收集意見，並向相關決策局提供見解，以支援提升香港作為領先金融服務樞紐地位的政策

(e)領導金融服務領域的策略性市場推廣及傳訊計劃的制定，包括編製具吸引力的材料及簡報，並籌辦及管理推廣活動，例如會議、研討會、贊助活動及官方訪問，以推廣香港作為領先國際金融中心的地位

(f)執行由上級指派的其他職務

薪酬：

港幣51,545元至74,345元

聘用條款:

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署將酌情延長合約，惟累計不超過24個月。一般情況下，申請人將會再獲續約﹙視乎申請人的工作表現和品行及屆時本署的服務需要）。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）把詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信及完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk，以及透過公務員事務局互聯網站的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

(b) 如在截止申請日期的七個工作天後仍未收到認收／確認電郵，請致電3107 1073或發送電郵到job@investhk.gov.hk與本署聯絡。獲篩選的申請人將在申請截止日期後四星期內獲邀出席筆試及／或甄選面試。如申請人未獲邀參加筆試或甄選面試，則可視作經已落選。

政府工｜7. 司法機構-終審法院首席法官官邸合約廚師

月薪：每月26,410元

截止日期：05/09/2025 17:00:00

入職條件：

(a) 具備最少五年在大戶家庭或大型機構擔任廚師的經驗

(b) 擅長烹調中西菜式和具備良好的擺盤技巧，精通烹飪西餐者更佳

(c) 能以中文及簡單英文有效地溝通

備註：

(1) 工作經驗以截止申請日期或之前為準。

(2) 申請人須通過技能測驗。

職責：

(a) 為終審法院首席法官、其家人以及到訪的賓客準備食材及烹調食物

(b) 在終審法院首席法官官邸（官邸）及其他地方舉行的官式及社交宴會提供飲食服務

(c) 協助設計餐單及採購食材

(d) 負責官邸廚房日常運作，包括處理食物、清潔及保養廚具等工作。

薪酬：

每月26,410元

聘用條款:

獲聘用的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期二十四個月。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（a）申請表格 [G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，須於2025年9月12日（星期五）香港時間下午五時正或之前，將上述證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組

（c）申請人如希望親身遞交申請表格及／或證明文件副本，請於辦公時間內到達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部。

政府工｜8. 規劃署-建築設計主任

月薪：月薪港幣49,230元

截止日期：05/09/2025 18:00:00

入職條件：

(a) (i) 持有本港大學所頒授的建築或建築研究學士學位，或具備同等學歷，或持有香港建築師學會認可的學位

(ii) 具備至少三年建築或城市設計方面的相關工作經驗，以及對建造和建築設計、擬備簡報材料，以及《建築物(規劃)規例》(例如《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》第APP-152號的「可持續建築設計指引」等)有深入認識。具擬備法定建築圖則經驗及對法定規劃制度有認識者更佳

(iii) 持有本港大學或香港專業教育學院所頒授的建築或建築研究文憑，或具備同等學歷；以及

(iv) 具備至少五年建築或城市設計方面的相關工作經驗，以及對建造和建築設計、擬備簡報材料，以及《建築物(規劃)規例》(例如《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》第APP-152號的「可持續建築設計指引」等)有深入認識。具擬備法定建築圖則經驗及對法定規劃制度有認識者更佳；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

(c) 具設計天分，能手繪具風格的建築圖則，並具備良好的電腦輔助技巧製作建築效果圖，以美術方式有效地表達設計概念／發展建議

(d) 通曉應用Microstation、AutoCAD、3D Studio Max／3D Studio Viz、Revit、Photoshop、SketchUp、Microsoft Office等電腦設計軟件及建築信息模擬；熟識動畫製作、錄像剪接技巧及懂應用Adobe Creative Suite者更佳；

(e) 對管理電腦硬件和軟件系統有認識或具相關經驗者更佳；以及

(f) 能獨立工作及與團隊合作，並能在緊迫時間內完成工作及承受工作壓力，以及能有效與部門內的專業職系人員溝通。

職責：

(a) 就城市規劃／發展建議及為公眾簡報會，擬備建築布局圖、設計圖、總綱圖、演示圖像(例如概念草圖等)及視像簡報材料(例如照相式寫實平面圖像、三維動畫和繪圖及三維互動式模型等)；

(b) 因應不同發展密度、建築物高度、結集程度及布局，測試各種發展方案所造成的視覺影響／進行景觀分析；

(c) 為內部的規劃／城市設計檢討提供支援；

(d) 為根據《城市規劃條例》、《環境影響評估條例》和相關研究所提交的資料(特別是視覺影響評估和空氣流通評估)，查核當中的電腦合成照片、建築簡報材料及發展建議的布局的準確性，並就相關項目提供適當的圖像支援；

(e) 擬備總綱發展／概念圖、城市設計大綱、城市設計總綱圖及圖像，以展示城市設計概念及措拖；以及

(f) 就各種技巧和技術為本署人員提供培訓，特別是與布局設計及擬備高質素及照相式寫實演示圖像相關的技術。

薪酬：

月薪港幣49,230元

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

（a）申請表格(G.F.340(Rev.7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格連同詳細履歷、相關作品簡介、學歷證書副本及工作經驗的書面證明副本，以郵寄方式或親身遞交到下述香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組 ，或以電郵方式發送到ncsc_recruitment@pland.gov.hk，送達規劃署聘任組。

政府工｜9.教育局-助理教育主任 ((中國語文、英國語文、數學、物理、生物、地理)

月薪：35,080起

截止日期：29/08/2025 23:59:00

+ 2

入職條件：

(a) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

(b) 在《基本法及香港國安法》測試(學位／專業程度職系)取得及格成績

(c)(i)持有香港頒授主修科目的教育學士，或具備同等學歷，或

(c)(ii)持有香港頒授主修科目的學士學位，或具備同等學歷，及

(c)(ii)持有由香港專上教育機構頒授主修科目的學位教師教育證書／學位教師教育文憑，或具備同等學歷，或

(c)(ii)持有由前教育學院或前香港教育學院頒授主修科且的教師證書，或具備同等學歷。

職責：

(a)在官立中學授課

(b)擔任班主任

(c)籌辦及推行課外活動

(d)評核及記錄學生成績

(e)統籌／執行校內多樣化的專業職務，包括於校內推行教育措施和政策、協助處理校內的特別職務、行政工作及非教學職務，例如編訂學校課程、推行公民教育／德育／性教育、處理學校訓育工作、提供學生輔導和升學及就業輔導，以及協助舉行校內／公開考試等。

薪酬：

總薪級表第15點 (每月港幣35,080元) 至總薪級表第33點 (每月港幣81,510元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人須在申請書上清楚註明將會獲取的相關學歷或資格和預計獲取日期，並須在本局訂定的限期前提交相關文件，例如證明信函、證書及成績單等，以證明其在上述期間取得所需學歷或資格以及符合入職條件，否則本局將不再處理其申請

(b) 申請人必須透過教育局電子表格系統 (http://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣ > ｢公務員職位空缺｣) 在申請期間作網上申請。

政府工｜10.教育局-助理小學學位教師（(中國語文、英國語文、小學科學、資訊及通訊科技、視覺藝術)

月薪：35,080起

截止日期：29/08/2025 23:59:00

+ 3

入職條件：

(a) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

(b) 在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績

(c)(i)持有香港頒授主修科目的小學教育學士，或具備同等學歷，或

(c)(ii)持有香港頒授主修科目的學士學位，或具備同等學歷，及

(d) 持有由香港專上教育機構頒授主修科目的學位教師教育證書(小學教育)／學位教師教育文憑(小學教育)，或具備同等學歷，或

(e) 持有由前教育學院或前香港教育學院頒授主修科目的小學教師證書，或具備同等學歷

職責：

助理小學學位教師主要負責在官立小學執行教學職務，並協助落實各項教育政策及措施。本局會根據官立小學不時調整的運作需要，以及獲取錄人員的學歷和經驗，調派他們任教指定科目(包括須用中文及英文語言任教)。他們或須任教並非其在申請書內指明的科目，而調派往任教的學校亦由本局按運作需要安排。

薪酬：

總薪級表第15點 (每月港幣35,080元) 至總薪級表第29點 (每月港幣67,850元)

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

（a）申請人必須透過教育局電子表格系統(http://www.edb.gov.hk > ｢有關教育局｣ > ｢教育局資訊｣ > ｢教育局招聘事宜｣>｢公務員職位空缺｣) 在申請期間作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b)在完成網上申請時，申請人必須上載用以證明各項相關學歷[例如學位、師資培訓(如適用)、語文能力水平、《基本法及香港國安法》測試及綜合招聘考試]的文憑／證書及列明所修讀課程的主修及副修科目的成績單的副本。

政府工｜11.差餉物業估價署-物業估價測量師

月薪：71,010起

截止日期：29/08/2025 23:59:00

+ 2

入職條件：

(a) 持有香港測量師學會產業測量組專業會員或同等專業資格；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得「一級」成績，或具備同等成績

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，以及

(e) 在取得上述專業資格後，有一年相關的工作經驗。申請人如未具備所需經驗，但預計會於2026年3月31日或之前累積到所需經驗，亦可申請。

職責：

物業估價測量師主要負責評估房地產物業價值以釐定差餉、地租和作其他用途；就政府擁有或佔用的物業的租金，以及有關其租務、購置、出售和管理的事宜提供意見；代表署長處理及出席差餉、地租及其他上訴案；指導和監督專業人員見習生和技術人員的工作；以及培訓技術和支援人員。

薪酬：

總薪級表第30點（每月港幣71,010元）至總薪級表第44點（每月港幣119,650元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 X

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b) 申請人須於截止日期後的一星期內把載有中國語文科及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷、專業資格和工作證明副本，以及入職條件中所提及的相關證明文件副本電郵至appointments@rvd.gov.hk，並清楚註明標題為「申請物業估價測量師職位」，並在電郵中註明網上申請編號。如申請人未能提供所需的證明文件，有關申請將不獲受理。

政府工｜12.文化體育及旅遊局-經理(電影推廣及促進)

月薪：$33,405

截止日期：28/08/2025 23:59:00

+ 3

入職條件：

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。傳播、新聞學、公共關係、市場學、管理學、電影或相關學科更佳；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷 ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關項目統籌、活動管理、公共關係、公共事務、企業傳訊、市場推廣及／或電影／娛樂業的的全職工作經驗，曾擔任管理層或以上職務更佳

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；以及

(e) 具備良好人際關係、溝通、解難和組織能力，並能夠在限期緊迫的情況下獨立和靈活地工作。

職責：

(a) 協助舉辦推廣活動，以及組織考察團參加海外和內地電影節／活動

（b) 協助聯繫具潛質的合作伙伴和經濟貿易辦事處，並為考察團／推廣活動擬備財政預算、活動內容和宣傳計劃

(c) 協助為考察團和推廣活動採購物資及服務

(d) 為考察團和推廣活動提供後勤及實地支援

(e) 協助聯繫電影業協會，為電影業界提供支援服務

(f) 協助推行拓展香港電影觀眾羣的策略；以及

(g) 執行其他獲指派職務

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(a) 申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。此外，申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。

(b) 填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工｜13.康樂及文化事務署-博物館見習員（文物修復）

月薪：19,223元

截止日期：29/08/2025 23:59:00

+ 2

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程或同等學科

（b）符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績

職責：

受聘人將獲委派於康文署轄下的指定博物館及辦事處，接受文物修復、藏品管理及節目策劃（包括展覽及教育活動）等的培訓。

聘用條款:

獲取錄的申請人將以非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。此職位將不會有續約安排。薪酬在合約期內維持不變。《強制性公積金計劃條例》(第485章) 的規定適用於博物館見習員。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(a) 申請表格(G.F.340[(Rev. 7/2023)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。 該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送交九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館4樓417 室文物修復辦事處，並請在信封面上註明【申請博物館見習員（文物修復）】（郵寄申請表的遞交日期以郵戳為準）。申請人須在申請表上清楚填寫全部就業情況，以及取得的學歷資格詳情(包括其學士學位的主修學科)。申請書如資料不全、逾期、或以傳真╱電郵方式遞交，將不獲受理。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。